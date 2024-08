Waarom ben je zo gesloopt na een hele dag zitten?

Als ik de hele dag naar een computerscherm heb gestaard, voel ik me vaak totaal uitgeput, heb ik overal pijntjes en wil ik eigenlijk alleen nog maar de rest van de avond op de bank liggen. Gewoon wat mentale vermoeidheid, zou je misschien zeggen, maar ik voel het echt in mijn hele lichaam.

Volgens psycholoog Angelica Raucci vergeten we vaak hoe nauw je lichaam verbonden is met je geestelijke gesteldheid. “In deze wereld staat succes gelijk aan productiviteit,” zegt ze. “Als we werken, hebben we vaak de neiging om zo min mogelijk emotionele input te verwerken. Dus hoe kan ons hoofd ons anders vertellen dat we stress ervaren dan ons fysieke klachten te bezorgen?”

Videos by VICE

Uit onderzoeken blijkt ook dat een langdurige mentale vermoeidheid invloed kan hebben op je fysieke uithoudingsvermogen. “Het uitvoeren van een uitdagende cognitieve taak zorgt ervoor dat je meer adenosine aanmaakt,” legt Raucci uit. Adenosine is een neurotransmitter die betrokken is bij het reguleren van cellulaire energieniveaus en je slaap. Als je er te veel van hebt, kan je zenuwstelsel verdoofd raken. “Door die opeenstapeling lijkt het alsof de volgende fysieke activiteit meer inspanning kost,” zegt Raucci.

In plaats van aan het eind van de dag te bedenken wat je lichaam allemaal wel niet heeft moeten doorstaan, raadt Raucci aan om mindfulness-oefeningen te doen. Zo kun je leren herkennen wat voor signalen je lichaam afgeeft, zodat je op die vermoeidheid kunt anticiperen.

Langdurig achter je bureau zitten kan ook tot directe pijnen en kwalen leiden. “Als je intensief gebruikmaakt van computers en een niet-ergonomische houding hebt, kan dat na verloop van tijd algemene pijn veroorzaken,” zegt fysiotherapeut Giulia Messina. Een slechte houding kan volgens haar leiden tot onder meer nekpijn, migraine, brandend maagzuur en vermoeide ogen.

Messina heeft ook een paar basisregels voor een goede werkhouding. “De PC-monitor moet zo gepositioneerd zijn dat we vanuit een horizontale blik naar het midden van het scherm kijken, op een afstand van tussen de 40 en 70 centimeter,” zegt ze. Het toetsenbord moet zo staan dat onze ellebogen een hoek van 90 graden vormen, en een steunkussen voor je onderrug kan ook geen kwaad. En het belangrijkste: beweeg zo vaak mogelijk.

“Ik raad aan om elk uur wat oefeningen te doen,” zegt Messina. “Om te beginnen kun je, wanneer je je voeten op de grond hebt, van je hakken op je tenen wippen en weer terug. En als je opstaat kun je simpele rekoefeningen doen, zoals schouderrotaties en hoofdbewegingen.” Ze raadt ook aan om ademhalingsoefeningen te doen om je hoofd leeg te maken. “Dat verhoogt je efficiëntie en is ook goed voor je gemoedstoestand.”

De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt aan dat je als volwassene van tussen de 18 en 64 jaar 150 minuten per week aan fysieke activiteiten moet besteden. Lopen, dansen of tuinieren – allemaal prima, als je maar beweegt. “Fysieke activiteit is een hele goede ontsnappingsroute voor je hoofd,” zegt Raucci. “Het is een manier om opgebouwde stress kwijt te raken.” En natuurlijk is ook slaap belangrijk voor je energieniveau en mentale prestaties.

Helaas hadden je ouders dus al die tijd gelijk: je moet rechtop zitten en af en toe je ogen van het scherm halen – juist nu de grens tussen werk en privé zo vervaagd is.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE Italië

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram