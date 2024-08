Waarom Nederland juist nu door moet pakken met het vrouwenvoetbal

Het is ongelofelijk knap dat de Oranje Leeuwinnen het EK hebben gewonnen, vooral omdat concurrerende Europese landen als Duitsland en Engeland een stukje verder zijn in het vrouwenvoetbal. Juist nu Oranje het EK heeft gewonnen, is het tijd voor Nederland om keihard door te pakken met de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal.

Daarvoor hebben we een zo sterk mogelijke Nederlandse competitie nodig. Helaas is het niveau van de Eredivisie Vrouwen relatief laag, komt er geen kip kijken en het allerbelangrijkste: er wordt minder betaald dan in andere landen. Vandaar dat geen van de smaakmakers van Oranje in de Eredivisie Vrouwen voetbalt. Lieke Martens, Vivianne Miedema, Shanice van de Sanden en Jackie Groenen spelen allemaal in het buitenland. Dat is ze niet kwalijk te nemen, de Eredivisie Vrouwen moet beter.

Videos by VICE

Sterspelers Miedema en Martens spelen in Engeland en Spanje. (Foto: Proshots)

In Engeland hebben ze goed begrepen hoe belangrijk het in deze fase van de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal is om de topspeelsters in eigen land te houden. De Engelse voetbalbond betaalt de internationals een standaardbedrag om in de Engelse competitie te spelen. Daar komt voor de speelsters het salaris van de club bovenop. Nederland had tot 2015 ook zo’n regeling, maar daarna heeft de KNVB die afgeschaft. Sindsdien zijn de Nederlandse topspeelsters massaal naar het buitenland vertrokken.

De Eredivisie Vrouwen kan financieel ook versterkt worden door sponsoring vanuit het bedrijfsleven. In Duitsland zijn grote particuliere sponsors aan de Bundesliga der Frauen verbonden, waardoor de clubs speelsters meer kunnen betalen. Dat is in Nederland nog niet zo. De vorige maand opgerichte Coöperatie Eredivisie Vrouwen gaat aan de slag om zulke sponsoren te vinden voor de Nederlandse competitie. Met het succes van dit EK op zak is dit het perfecte moment om die sponsors eindelijk binnen te hengelen.

Fans wachtten massaal de spelersbus op voor de finale van het EK. (Foto: Proshots)

Maar niet alleen de marketing van de Eredivisie Vrouwen kan beter. De marketing voor het gehele Nederlandse vrouwenvoetbal kan beter vanuit de KNVB. Dat zagen we bijvoorbeeld toen pioniers als Vera Pauw en Priscilla Janssens niet uitgenodigd waren bij de loting van het EK, of toen Pierre van Hooijdonk werd aangesteld als ambassadeur van het toernooi. Waarom bedacht niemand bij de KNVB dat er op zijn minst ook een vrouw ambassadeur had moeten zijn naast Van Hooijdonk?

Het heeft er waarschijnlijk mee te maken dat niemand in de top van de KNVB alleen verantwoordelijk is voor het vrouwenvoetbal. Het is nog iets dat men erbij doet, het vrouwenvoetbal valt officieel onder de amateurtak. Vandaar dat vrouwen als Daphne Koster pleiten voor een specifieke tak binnen de KNVB voor het vrouwenvoetbal, met een eigen directeur. Zo is er altijd iemand primair verantwoordelijk voor het vrouwenvoetbal. Dan voorkom je gênante situaties waarbij de bond alleen een man aanstelt als ambassadeur van het EK vrouwenvoetbal.

Al met al is er dus een hoop werk aan de winkel bij de KNVB en de Eredivisie Vrouwen. De competitie heeft net een nieuw bestuur gekregen en de KNVB gaat vanaf september volledig op de schop, dus er liggen kansen om het vrouwenvoetbal in Nederland structureel te verbeteren. De sport staat door de EK-winst nu vol in de spotlight. Dit is daarom op alle gebieden het moment om door te pakken met het vrouwenvoetbal in Nederland.

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.