Waarom Nederland juist nu door moet pakken met het vrouwenvoetbal

Het is ongelofelijk knap dat de Oranje Leeuwinnen het EK hebben gewonnen, vooral omdat concurrerende Europese landen als Duitsland en Engeland een stukje verder zijn in het vrouwenvoetbal. Juist nu Oranje het EK heeft gewonnen, is het tijd voor Nederland om keihard door te pakken met de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal.

Daarvoor hebben we een zo sterk mogelijke Nederlandse competitie nodig. Helaas is het niveau van de Eredivisie Vrouwen relatief laag, komt er geen kip kijken en het allerbelangrijkste: er wordt minder betaald dan in andere landen. Vandaar dat geen van de smaakmakers van Oranje in de Eredivisie Vrouwen voetbalt. Lieke Martens, Vivianne Miedema, Shanice van de Sanden en Jackie Groenen spelen allemaal in het buitenland. Dat is ze niet kwalijk te nemen, de Eredivisie Vrouwen moet beter.

Videos by VICE

Lees verder op VICE Sports.