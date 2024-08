Waarom op dit moment een ui het meest begeerde sierraad in Iran is

Temidden van Trump’s nieuwe sancties rond Iran’s nucleaire programma hebben een hoop Iraniërs frustraties over iets compleet anders: de stijgende prijs van uien. Om stoom af te blazen plaatsen mensen satirische foto’s van uien als sieraden.



Voor het geval je het nog niet wist; het is brilliant.

Videos by VICE

Volgens BBC MONITORING is de prijs van uien verviervoudigd. Van ongeveer 1000 tomans naar 1500 tot 4400 tomans per kilo – een toename van 39 cent naar ruim over een dollar. Volgens The Islamic Republic News Agency zegt minister van landbouw, Mahmod Hojjati dat “de zwarte markt en een kleine tegenslag in productie” de oorzaak van de prijstoename zijn. Hossein Asghari van het Iraanse Ministerie van Landbouw voegde daar aan toe dat slechte oogsten in voorgaande jaren er voor zorgde dat veel uienboeren iets anders zijn gaan doen.

Wat de oorzaak ook is geweest, Iraniërs willen de wereld laten weten dat uien in hun land net zo kostbaar zijn als juwelen. Tegenwoordig verschijnt de tag #onion regelmatig naast #luxury in uienposts.

Een uientrouwring? Je vindt het op social media in Iran, samen met een verblindend mooie ketting – de koninginnen van de lookfamilie.

In een strip die werd gepost door Instagram-gebruiker @hst_74, zegt Aladdin tegen de geest “Ik wens een kilo uien,” waarop de geest antwoordt, “Ik ben bang dat dat buiten mijn krachten ligt, meester.”

Dit is niet het vreemdste dat ooit op de plantenbollenmarkt is gebeurd. Zo was er hier in Nederland de Tulpenmanie. Het is misschien moderne uienmanie, maar in Iran kun je nu een sieraad kopen dat al de aandacht trekt voordat je een kamer binnenkomt.