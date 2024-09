Waarom op Nederlandse sportclubs veel onenightstands en relaties ontstaan

Door apps als Tinder en Happn zou je bijna vergeten dat er nog andere manieren zijn om iemand te leren kennen om mee in bed te duiken. De sportvereniging is in Nederland nog altijd een zeer vruchtbare voedingsbodem. Van de mensen die lid zijn van een Nederlandse sportvereniging, heeft zelfs 21 procent hun huidige partner daar ontmoet. Ook de kans op een onenightstand is groter naarmate je vaker op je sportvereniging komt.

Dat bleek vorig jaar allemaal uit een studie van het Mulier Instituut, dankzij onderzoekers David Romijn en Zoë van Ginneken. VICE Sports sprak met Romijn over het onderzoek, om erachter te komen waarom de Nederlandse sportverenigingen eigenlijk zo’n broeinest van romantiek zijn.

VICE Sports: Ha David, heb je je eigen partner eigenlijk ook bij een sportclub ontmoet?

David Romijn: Ja, bij een studentenvoetbalvereniging. We merkten dat als we aan vrienden vertelden hoe we elkaar hadden ontmoet, dat dat best wel herkenbaar was voor hen. Dat triggerde me om hier verder op in te gaan. Het is extra leuk om ergens onderzoek naar te doen als je het zelf ook hebt meegemaakt.

Ik vond het belangrijk en leuk om een keer in te gaan op iets wat je niet in geld uit kunt drukken, zoals liefde. Er wordt immers altijd maar geprobeerd om breedtesport in geld of problemen uit te drukken, maar we wilden de maatschappelijke waarde ervan onderzoeken. Daar was dit onderzoek dus onderdeel van.

Wat is het belangrijkste ingrediënt voor romantiek op de sportclub?

Het belangrijkste is dat een club gemengd is. Het feit dat je dan de kans hebt mensen van het andere geslacht te ontmoeten, zeker als je er vaker en op dezelfde avonden komt, maakt het meeste verschil. Als je bijvoorbeeld op dezelfde avond in de kantine zit, of samen in een bestuurscommissie zit, dan heb je een grotere kans. Daarom is het niet zo gek dat hoe vaker iemand op een sportclub is, hoe groter de kans is ze daar een partner vinden.

Wat speelt er nog meer mee?

Het helpt als mensen op een sportvereniging dezelfde sociaal-demografische achtergrond hebben. Het feit dat je uit redelijk dezelfde regio of wijk komt, is al een vorm van selectie. Je moet ook ongeveer dezelfde leeftijd hebben om te sporten. Tussen de 18 en 35 is een ruime range, maar je sport als twintigjarige zelden met een zestigjarige op dezelfde club.

Maakt het nog uit of een sport gemengd is, zoals badminton of korfbal?

Nee, het is voor het ontstaan van relaties en onenightstands veel belangrijker dat de sportvereniging gemengd is.

David Romijn onderzocht de sportclub samen met Zoë van Ginneken.

Uit jullie onderzoek blijkt dat 33 procent van de ondervraagden wel eens een onenightstand had via de vereniging. Dat is best veel, vind ik. Vond je dat verrassend?

We hebben deze vraag alleen gesteld aan mensen die wel eens een onenightstand hebben gehad. Een derde daarvan had dat wel eens gehad via de sportvereniging. Ik vond het ook veel, maar misschien ziet de een een onenightstand als met elkaar naar huis gaan, de ander als een keertje zoenen. We hebben erover nagedacht om dat heel expliciet te vragen, maar als iemand het zelf ziet als een onenightstand, vonden we het al het begrip waard.

Uit het onderzoek bleek ook dat vrouwen hun partner vaker leren kennen op een sportvereniging dan mannen. Hoe kan dat?

Over het algemeen zitten er meer mannen dan vrouwen bij een club. Stel dat er drie vrouwenteams en dertig mannenteams zijn bij een voetbalvereniging, dan is voor vrouwen de kans op een partner via die club even groot als voor een evenwichtige hockeyvereniging. Maar voor de mannen is de kans op een partner kleiner, omdat er gewoon minder vrouwen zijn om tegen te komen daar.

Is de sportvereniging een goede broedplek, in verhouding tot alle apps en sites van tegenwoordig?

Ik denk dat je bij een sportvereniging gedwongen bent vaker dezelfde mensen te zien. Een app is makkelijker weg te leggen. Bij een vereniging heb je een ritme met trainingen en wedstrijden waarbij je gedwongen bent andere mensen te ontmoeten die je misschien alleen van de sportvereniging kent. Je kan bijna niet niet sociaal doen. Dat is een unique selling point van verenigingen ten opzichte van apps of een avond stappen.

Zijn relaties via verenigingen daarom ook sterker?

De Amerikaanse coach John Wooden zei eens: ‘Sport doesn’t build character, it reveals it’. Dat heeft me wel aan het denken gezet. Via sport leren mensen elkaars karakter snel kennen. Daardoor weet je voordat je een relatie aangaat al wat voor vlees je in de kuip hebt. Met de nieuwe ontwikkelingen, zoals apps en datingsites, heb ik het idee dat je als het ware met hagel schiet. Je probeert het vaker, maar het gaat ook vaker mis, omdat je iemand pas tijdens het daten of tijdens de relatie leert kennen.

Zou je dit verder willen onderzoeken?

Zeker. Het zou heel interessant zijn om relaties uit verenigingen te vergelijken met relaties uit bijvoorbeeld apps als Tinder of Happn. Ik ben heel benieuwd wat daar dan uitkomt. Via datingapps zijn de demografische overeenkomsten bijvoorbeeld al een stuk minder groot dan bij sportverenigingen. Dat zijn allemaal factoren die meespelen.

