Waarom op Nederlandse sportclubs veel onenightstands en relaties ontstaan

Door apps als Tinder en Happn zou je bijna vergeten dat er nog andere manieren zijn om iemand te leren kennen om mee in bed te duiken. De sportvereniging is in Nederland nog altijd een zeer vruchtbare voedingsbodem. Van de mensen die lid zijn van een Nederlandse sportvereniging, heeft zelfs 21 procent hun huidige partner daar ontmoet. Ook de kans op een onenightstand is groter naarmate je vaker op je sportvereniging komt.

Dat bleek vorig jaar allemaal uit een studie van het Mulier Instituut, dankzij onderzoekers David Romijn en Zoë van Ginneken. VICE Sports sprak met Romijn over het onderzoek, om erachter te komen waarom de Nederlandse sportverenigingen eigenlijk zo’n broeinest van romantiek zijn.

