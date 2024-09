Waarom photoshopt Noord-Korea de oren van Kim Jong-un?

Photoshop is een cruciaal onderdeel van de Noord-Koreaanse propagandamachine. De wrede dictatuur onder leiding van Kim Jong-un wil ons veel dingen doen geloven die gewoon niet waar zijn. Dat het bijvoorbeeld onderzeeërs heeft die ballistische raketten kunnen lanceren, beschikt over hovercrafts, en zelfs dat alle burgers blij en goed doorvoed zijn. De foto’s waarin dat allemaal te zien is, zijn alleen superkut gephotoshopt, wat een deel van de reden is dat we weten dat deze beweringen allemaal nep zijn.

