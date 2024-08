Waarom prank-valuta als Garlicoin niet meer grappig zijn in 2018

Rond 2013 konden we nog lachen om crypto. Het onofficiële logo van Bitcoin was nog een slechte MS Paint-tekening van een tovenaar, de munt Dogecoin was gebaseerd op een puppy-meme. Inmiddels hebben alle digitale munten samen een marktwaarde die bijna net zo groot is als het bbp van Zweden. Dogecoins totale marktwaarde alleen al bedraagt meer dan achthonderd miljoen euro. Hoeveel we er ook om hebben gegniffeld: de lol is er door die enorme bedragen nu wel een beetje af.

Niet iedereen laat zich afschrikken door de nieuwe, serieuze aard van crypto. Een Reddit-gebruiker genaamd DigitalizedOrange, die al eerder een satirisch tijdschrift maakte over memes genaamd Meme Insider, heeft nu een eigen cryptomunt gelanceerd: Garlicoin. Garlicoin is “de cryptovaluta waarvan je dacht dat je hem nooit nodig zou hebben – wat waarschijnlijk ook zo is.” De website zegt dat de munt “werd geboren uit de shitposts van Reddit” en “gebakken in dat speciale ingrediënt, copy/paste™”, omdat de code een letterlijke kopie is van die van Litecoin – op zijn beurt weer gekopieerd van Bitcoin.

Garlicoin werd geboren uit memes, en is nu zelf ook een meme geworden. De munt wordt nog steeds gepresenteerd als een grapje, maar die “is gewoon een geintje joh”-houding is tegelijkertijd een goede dekmantel voor diegenen in de community die er wel inzitten voor het geld, niet voor de memes. In de berichten en reacties van hebben Reddit-gebruikers het over dure grafische kaarten die ze gebruiken om Garlicoins mee te minen. Je kunt het afdoen als satire en ironie, maar Garlicoin’s marktkapitaal tikte afgelopen maandag bijna een miljoen dollar aan. Blijkbaar trappen mensen erin.

Als er zoveel geld op het spel staat is de grap opeens een stuk minder leuk. Vorige week zei een gebruiker van Garlicoin dat de waarde van de munt artificieel werd opgeschroefd, een techniek die bekend staat als “pumping”. DigitalizedOrange schreef deze persoon af als een troll. De controverse, met onder meer vermiste coins en mogelijk malafide developers, levert al de nodige zorgen op binnen de community. Ik vraag me af of het te laat is om terug te gaan naar een simpelere, luchtigere tijd.

Als Garlicoin niet grappig is, kunnen andere nieuwe crypto’s dat dan wel zijn?

Knoflook is een internetmeme sinds 2013. Volgens Google Trends heeft de zoekterm “garlic” sinds dat jaar al meerdere keren een grote boost gehad, en is momenteel een groeiende trend. DigitalizedOrange, die waarschijnlijk doorhad dat knoflookironie een hot topic was eind 2017, postte op Reddit dat ze een “knoflookbrood date-simulator” zouden ontwikkelen als de post 30,000 upvotes zou krijgen. Het was een onverklaarbaar fenomeen.

Er groeide een actieve subreddit rond de niet-bestaande simulator (waarvan de uiteindelijke versie nog steeds niet is gemaakt) en hier stelde een gebruiker voor om een knoflookbrood-gerelateerde cryptovaluta te maken, vertelt DigitalizedOrange me in een bericht op het Garlicoin Discord-kanaal. Op eerste kerstdag postte DigitalizedOrange de nieuwe subreddit /r/Garlicoin: als de post 30,000 upvotes kreeg, zou DigitalizedOrange een nieuwe crypto maken onder de naam Garlicoin. Het bericht kreeg er meer dan 46,000 en er werd een testnet ontwikkeld waar de community hun eigen inbreng kon geven. Op 21 januari lanceerde Garlicoin met een flitsende website.

“Ik ben zelf verbaasd dat mijn munt überhaupt waarde heeft.”

“Net als met Meme Insider vroeg ik de community om hulp en koos ik de beste developers om samen de beste shitposts aller tijden te maken,” legt DigitalizedOrange me uit. “Deze cryptovaluta is nooit bedoeld als revolutie, het is één grote grap. Ik ben zelf erg verbaasd dat de munt überhaupt waarde heeft. Reddit is dom (love you guys).

“Natuurlijk zou het leuk zijn om wat geld te verdienen,” zegt DigitalizedOrange, maar voegt eraan toe zelf maar een halve munt (ter waarde van tien cent) te bezitten, die op dit moment vastzit in de wallet van een tipbot. “Mensen die geld willen verdienen mogen investeren,” aldus DigitalizedOrange, “maar weet dat Garlicoin compleet nutteloos is.”

Maar niet iedereen in de Garlicoin-comunity is het daarmee eens, merkte ik.

“Of Garlicoin een grap is?” schrijft de mede-oprichter en media-woordvoerder van de cryptovaluta me via Discord, onder het pseudoniem MIP5. “Nou, functioneel gezien niet. Garlicoin heeft hetzelfde doel als Bitcoin en Litecoin, een gedecentraliseerd systeem van uitwisselbare valuta – het verschil tussen die munten en Garlicoin is onze primaire focus op de community.”

“Nee, ik zou het geen grap noemen.”

“Ik werkte samen met DigitalizedOrange aan Meme Insider,” vertelt MIP5 me. Het team van developers dat Garlicoin maakte bestaat uit negen mensen die onbetaald hielpen met het maken van de munt en de website, “voor de lol en het avontuur,” schrijft MIP5.

“Nee, ik zou het geen grap noemen,” zegt Garlicoin-developer Kryptonite. “Het is ontstaan uit een grap, maar veel mensen hebben tijd en moeite gestoken in een makkelijk te gebruiken platform voor newbies. Ik denk het bijna af is, vooral nu we ook een GarlicWallet app hebben en een browser miner. Dit verlaagt de barrière om mee te investeren in Garlicoin.”

Kryptonite vertelt me dat ze “de grappige community leuk vinden, maar de serieuze elementen ook waarderen.” Als ik ze vraag naar de overeenkomst tussen Garlicoin en Dogecoin, antwoordt Kryptonite dat ze “niets te maken hebben met het hele meme-gedoe”.

Vlak nadat Garlicoin was gelanceerd ging het gerucht dat er een extreem sterke mining chip, ASIC, live zou zijn op het netwerk. Dit zou nadelig zijn voor mensen die hun eigen computers gebruiken om Garlicoin te minen. Er ontstond een hevig debat over het bestaan van de ASIC tot het developersteam uiteindelijk het algoritme veranderde om elke mogelijke ASIC te blokkeren, hoewel men er nog steeds naar verwijst als een “vermeende ASIC”. Het team noemt het bestaan “onwaarschijnlijk”.

Een andere, serieuzere controverse verstoort het feestje van Garlicoin al helemaal. De 40.000 Garlicoins die het Garlicoin-team pre-minede om gratis weg te geven aan gebruikers als airdrop zijn “missing” – wat in cryptojargon betekent dat ze openbaar te zien zijn op de blockchain, maar niemand weet wie de eigenaar is. Alle aanwijzingen duiden erop dat iemand uit het Garlicoin-team betrokken was (of misschien zelfs de directe verantwoordelijkheid draagt) bij het verdwijnen van de munten, volgens DigitalizedOrange.

“We gingen ervan uit dat het een lid van ons dev team was, aangezien niemand anders toegang had tot de pre-mine,” schrijft DigitalizedOrange, en voegt eraan toe dat een onderzoek niet tot duidelijke antwoorden leidde. “De enige andere optie is dat een van de developers de bestanden heeft gelekt.”

Hoe dan ook, een developer met slechte bedoelingen die munten steelt (of – al dan niet per ongeluk – heeft geholpen bij het stelen) zorgde ervoor dat de community het helemaal niet zo’n leuke grap vond.

Daarnaast is er nog het feit dat het developersteam van Garlicoin het grootste gedeelte van de voorgeminede munten bezit, zegt DigitalizedOrange. De pot geld is duizenden dollars waard, omdat de community in Garlicoin geïnvesteerd heeft. MIP5 legt me uit dat een teamlid dit geld beheert. DigitalizedOrange zegt dat ze bedoeld zijn voor “giveaways en wat de community ook maar wil dat het voor gebruikt wordt” – ze moeten erin vertrouwen dat het in eerlijke handen is.

En dan zijn er nog de handelaars. Geen enkele cryptovaluta krijgt een marktwaarde van bijna een miljoen zonder een groot aantal traders die bij elke koop bereid zijn om meer te betalen. Vorige week zei een Garlicoin-bezitter op het Garlicoin-Discordkanaal dat ze de munt aan het “pumpen” waren – kopen en verkopen voor een hogere prijs dan het waard is, om zo de waarde kunstmatig op te hogen – en dat ze dat de dag ervoor ook hadden gedaan. DigitalizedOrange berichtte me dat dit een troll was en dat er niet gepumpt werd. MIP5 voegde daarbij dat pumpers worden verbannen van van Discord.

Wat dan ook de bedoelingen van het Garlicoin-team mogen zijn – een grapje, zoals DigitalizedOrange zegt, of een serieuze cryptomunt en een mogelijkheid om geld te verdienen – ze hebben zichzelf in een positie gewerkt die immens veel vertrouwen vraagt van de community.

Het gevaarlijke van de situatie is, natuurlijk, dat er geld op het spel staat. Als Garlicoin crasht zullen er een paar hele, hele boze mensen zijn. Er is geen garantie dat het smoesje “het was allemaal maar een grapje!” de boze menigte zal bedaren. Zoals Fleetwood Mac al zong: It’s not that funny, is it?

