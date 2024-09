Waarom Raven Aartsen best belangrijk is geweest voor 2016

Begin vorige maand was ik bij een optreden van Canshaker Pi in Rotterdam. De kajuit van de boot waar ze speelden, de V11, is smal waardoor het er al snel broeierig vol is. Ik stond achterin tussen mannen waar alcohol en doorgehaalde nachten littekens in het gezicht hadden gekerfd. Van wat er op het podium gebeurde, kreeg ik met moeite iets mee. In de vlagen dat ik wel iets kon zien, viel me iets op. Iets belangrijks. De gitarist droeg een T-shirt van SMIB, het hiphopcollectief uit Amsterdam-Zuidoost. Een stukje katoen, een beetje verwassen, met daarop vier letters. Meer was het niet. Toch vertelt het shirt iets wat zich dit jaar is gaan aftekenen, en leidt het zonder twijfel naar Raven Aartsen.

Raven Aartsen, drummer van Mozes and the Firstborn, is dit jaar een sleutelfiguur gebleken. Dat is hij nog op zeer kleine schaal, en grotendeels ook nog eens achter de schermen, maar als je een beetje oplet, gaat het opvallen. Dan valt op dat Raven dit jaar op veel verschillende plekken opdook. Natuurlijk op het podium met zijn eigen band, maar ook in de studio met Yung Nnelg, als model van ontwerper Bonne Reijn, in de studio met Ray Fuego en andere SMIB-leden, op de set met actrice Sigrid ten Napel en als producer in de studio met Lookapony.

