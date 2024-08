Waarom Nederlanders er zo van houden om over regen te zeuren

De Hollandse moesson is weer aangebroken dus het komende halfjaar zit de weersvoorspelling ergens tussen miezer en stortbui in. Het is heel Nederlands om hier uitgebreid over te zeuren, en bovendien is het nogal een eerste-wereldprobleem, maar toch verdient dit onderwerp wat aandacht. Want waarom is het eigenlijk zo klote dat het regent? Is het te verklaren dat ik chagrijnig wordt van regen?

Elk jaar valt er in Nederland zo’n 800 millimeter neerslag. Het regent hier gemiddeld zeven procent van de tijd, wat neerkomt op elke dag een uur en veertig minuten regen. Je zou dus verwachten dat een regenbui ons niets meer doet, maar toch vergalt die bui voor veel mensen hun dag. Maar wat is er nou zo naar aan?

“Regenpakken zijn kut.”

Een korte rondvraag in mijn omgeving zorgt voor wat antwoorden: “Het verpest mijn haar”, “Alles wordt vies”, “Het duurt heel lang voordat je weer opdroogt”, “Ik hou er niet van om een paraplu vast te houden”, “Regenpakken zijn kut”, “Je wordt nat terwijl je dat niet wil’. Samengevat is het probleem dus vooral dat het moeite kost, lichamelijk onprettig is en we daar niet zelf voor kiezen. Drie goede redenen om chagrijnig te worden dus.

In 2011 verscheen een Nederlandse studie met een iets meer wetenschappelijk verantwoorde rondvraag over regen. De onderzoekers lieten ruim 900 mensen elke dag een vragenlijst invullen over hun humeur. Daarnaast verzamelden ze data over het weer zoals gemiddelde temperatuur en uren neerslag per dag. De blijheidsscores werden daarna vergeleken met de weergegevens. Wat bleek? In tegenstelling tot wat veel mensen denken, wordt onze stemming gemiddeld genomen helemaal niet significant beïnvloedt door het weer.

Het probleem is hier natuurlijk dat het over het gemiddelde van een heleboel mensen gaat. Er zijn mensen die meteen depressief worden als het twee dagen regent (zoals ik), maar er bestaan vast ook wel mensen die het juist wel lekker vinden en er een bizarre term als verfrissend of iets dergelijks voor gebruiken. De onderzoekers verdeelden daarom de respondenten van het onderzoek in vier groepen, die allemaal anders reageren op weer. Hieruit bleek dat ongeveer 9 procent van de mensen een schurfthekel aan regen hebben, en die voelen zich dus ook significant slechter op een dag met veel regen.

Maar ook de mensen die ontzettend veel van de zomer houden (16 procent) waren duidelijk minder blij op een miezerige dag. De grootste groep bestond uit mensen die het geen zak uitmaakt wat voor weer het is. Ik hoor dus bij een minderheid. Overigens bleek ook uit het onderzoek dat er meer mensen de zomer haten dan er van houden. Dit bewijst maar weer hoe raar Nederlanders zijn.

Uit een recentere Amerikaanse studie met ruim 1200 deelnemers, gepubliceerd in de Journal of Happiness studies, blijkt dat vrouwen gevoeliger zijn voor het weer dan mannen. Ook bij deze studie moesten de proefpersonen bijhouden hoe ze zich voelden en werden die scores vergeleken met het weer. Vooral vrouwen waren minder tevreden met hun leven op dagen dat het regende. De onderzoekers suggereren dat het weer veel invloed heeft op je activiteiten, en dat de meeste mensen waarschijnlijk blijer worden van lekker in de tuin zitten dan de hele dag binnen zijn. Ze hebben dus geen verklaring voor het verschil tussen mannen en vrouwen.



Voor zover bekend heeft niemand gekeken of er ook Nigerianen zijn die een rotdag hebben als het regent.

Beide studies zijn gedaan in Westerse landen, en voor zover bekend heeft niemand gekeken of er ook Nigerianen zijn die een rotdag hebben als het regent. Maar onze afkomst zou wel eens de verklaring kunnen zijn voor onze regenhaat. In Botswana is het woord voor regen, ‘pula’, ook de naam van de munteenheid. Van beide pula’s kun je volgens hen niet genoeg hebben. Het is er normaal gesproken dan ook kurkdroog. In veel landen in Afrika en het Midden-Oosten wordt regen gezien als iets goeds. De regen is daar hard nodig voor landbouw en drinkwater, terwijl we hier regelmatig verregende oogsten hebben en ons drinkwater gebruiken om de plee door te spoelen.

Regen is dus vooral naar omdat het lastig is en we onvrijwillig nat worden. Bovendien wordt ongeveer een kwart van de mensen er sip van. Maar het is alleen maar kut omdat we er teveel van hebben. Als ik maar eens per drie maanden een nat zadel zou hebben, zou ik er waarschijnlijk niet zo moedeloos van worden. Onze afkeer ervan is dus letterlijk een eerste-wereldprobleem. Tips voor de komende zes maanden: trek weg naar een droger land, begin een online carrière zodat je de deur niet uit hoeft, en bedenk dat het helemaal niet erg is om af en toe chagrijnig te zijn.

