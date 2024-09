Waarom Rory Gilmore eigenlijk een ongelofelijk kreng is

In de nasleep van de Amerikaanse verkiezingen heb ik me vooral beziggehouden met dingen die me opbeuren, zoals enorme bakken vanilleroomijs eten en alle zeven seizoenen van Gilmore Girls achter elkaar kijken in afwachting van de comeback A Year in the Life, die morgen op Netflix verschijnt. Maar, terwijl ik de cultserie waar ik als bakvis dol op was weer terugkeek, realiseerde ik me iets dat veel mensen vergeten lijken te zijn: Rory Gilmore, dochter van Lorelai en de jongste van de Girls uit de titel, is kut.

Het spijt me, ik weet dat het pijn doet. Ik had zelf ook moeite met dit besef terwijl ik aflevering na aflevering keek. Het personage van Alexis Bledel was een makkelijke heldin om naar op te kijken in het begin van de jaren nul voor degenen onder ons die ook van boeken, pizza’s en eindeloze sloten koffie hielden, voordat dit dingen werden die je trots in je twitterbio kon zetten. En het was inspirerend om te zien hoe Rory uit een klein dorpje vertrok om op een prestigieuze universiteit haar ambities na te jagen. Maar als je eenmaal uit die koortsdroom van nostalgie stapt en voorbij de lawine van listicles kijkt die haar de hemel in prijzen, besef je ineens dat Rory vreselijk is. Laten we even op een rijtje zetten waarom:

Ze doet akelig tegen haar moeder

We weten allemaal dat Lorelai (Lauren Graham) niet zomaar een moeder is. Ze is een coole moeder. Maar Rory maakt vaak misbruik van die dynamiek. Of ze nou haar grootouders uitnodigt voor Lorelai’s diploma-uitreiking, of naar de winkel van Anna Nardini gaat terwijl haar moeder haar uitdrukkelijk heeft gevraagd dit niet te doen – Rory doet gewoon alsof ze niet weet wat grenzen zijn. Ze heeft niet alleen totaal geen respect voor Lorelai’s grenzen, ze is ook nog eens egoïstisch en hypocriet. Ze flipt wanneer haar moeder haar relatieadvies niet opvolgt – zoals toen ze tegen Lorelai zei dat ze ’t rustig aan moest doen met Christopher (David Sutcliffe) in seizoen zeven, en ze trouwden in Parijs – maar negeert Lorelai als die iets zegt over de vele, vele twijfelachtig keuzes die ze maakt in haar eigen liefdesleven.

Rory is een boekenwurm zonder smaak

Ayn Rand? De Da Vinci Code? George W. Bushism: The Slate Book of the Accidental Wit and Wisdom of our 43rd President?? Voor iemand die zoveel van boeken houdt, zou je denken dat ze ook weleens iets zou lezen dat niet op de leeslijst van school of in de Bestsellers Top 10 staat.

Ze heeft niet alleen slechte smaak in boeken, maar ook in mannen

Dat ding met Jess (Milo Ventimiglia) snap ik op zich nog wel. Maar Dean (Jared Padalecki)? Of Logan Huntzberger (Matt Czuchry), waarom in godsnaam? Haar eerste fout was met iemand gaan wiens achternaam klinkt als een veel te duur ketchupmerk bij Ekoplaza. Haar andere fouten in de liefde zijn met getrouwde man naar bed gaan (zie hieronder) en veel te lang durende relaties hebben met wispelturige mannen die haar constant kwetsen.

Ze werd boos op haar opa omdat hij een afspraak regelde met het hoofd van toelatingen op Yale, omdat ze er niet op gekleed was

Ik snap wel dat je je goed wil voorbereiden op dit soort afspraken, maar kun je ook niet gewoon je bek houden en blij zijn dat je opa dit voor je geregeld heeft? Ik heb nooit begrepen waarom Rory en Lorelai zo boos waren en het “gewoon niet konden geloven” terwijl ze woedend van de campus weg stormden. Waar haalt hij het lef vandaan haar te helpen om een van bekendste universiteiten ter wereld binnen te komen?!?!

Ze ging helemaal terug naar Stars Hollow om seks te hebben met haar getrouwde ex

Echt? Kon ze niemand vinden op de universiteit? Ze moest het doen met Dean, haar schoolliefje met dat slechte kapsel, om haar maagdelijkheid te verliezen? En na de daad zette ze “The Candy Man Can” uit Willy Wonka op. Wat is er immers geiler dan snoep?



Een rijke Yale-student die seks heeft met een getrouwde dorpsjongen en daarmee z’n leven vergalt is misschien een gepaste heldin voor een roman van Ayn Rand, maar voor een feelgood-serie is het een vreemde keuze.

Ze stal een boot en stopte met haar studie alleen omdat haar schoonvader zei dat ze een slechte journalist is

Tuurlijk is het kut om te horen dat je slecht bent in je droombaan, maar laten we eerlijk zijn: Mitchum (Gregg Henry) had gelijk. Terwijl haar vrienden hun best deden om een goede stage te regelen voor de zomer, ging Rory met haar oma lanterfanten in Europa. Toen ze eindelijk een plekje vond (en alleen maar vanwege haar vriend), was ze te druk met de persoonlijke assistent uithangen en te slijmen bij het personeel om op pad te gaan en originele verhalen te vinden.

Ze is het schoolvoorbeeld van witte privilege

Een van de meest irritante aspecten van Rory’s persoonlijkheid is haar totale onvermogen om te (h)erkennen hoe bevoorrecht ze is. Zowel Rory als Lorelai geloven graag dat ze meer bij de arbeidersklasse horen door Lorelai’s pogingen door de jaren heen om financieel onafhankelijk te worden van Richard en Emily, maar ze hebben er geen enkel probleem mee om geld aan te nemen wanneer ze het nodig hadden voor dingen als Chilton, een nieuwe auto, collegegeld voor Yale, tripjes naar Europa, enzovoorts.



Toen we afscheid namen van Rory aan het einde van de serie, stond ze op het punt om als verslaggever mee te gaan met de campagne voor de (toen nog) senator Barack Obama – maar pas nadat ze haar grootouders tot haar grote spijt moest mededelen dat ze hun aanbod van een gratis appartement in New York niet kon aannemen, toen ze afgewezen werd voor de beurs van de New York Times. Zowel zij als de rest van de Gilmores waren zo verblind door hun privilege dat ze niet eens de mogelijkheid hadden overwogen dat hun geliefde Rory de beurs niet zou krijgen.

Zal in het nieuwe seizoen blijken dat Mitchums voorgevoel dat Rory het niet in zich heeft om een goede journalist te worden klopt? Zal Rory de afgelopen tien jaar hard gewerkt hebben voor een karig starterssalaris als beginnend journalist, of zal blijken dat haar grootouders haar onderweg een handje hebben geholpen? Rory wees Logans huwelijksaanzoek af in het laatste seizoen omdat ze onafhankelijk wilde zijn. Toch lijkt het vrij onwaarschijnlijk dat ze zich zal losmaken van de privileges die ze ontving van haar grootouders, of haar ongelofelijk rijke vader.

Zoals Logan al tegen Rory zei in het slotseizoen: “Word wakker, Rory, of je het nou leuk vindt of niet, je bent een van ons. Je zat op een peperdure prep school. Je gaat naar Yale. Je grootouders laten godverdomme een astronomiegebouw bouwen met jouw naam erop.” De geprivilegieerde levensstijl waar zich maar met moeite mee kan identificeren, is juist hetgeen dat haar gemaakt heeft tot wat ze is. Ze is een hypocriete, verwende, ondankbare en een middelmatige journalist met een slechte smaak in mannen en een nog slechtere smaak in boeken.