Waarom sekswerkers net als secretaresses een eigen feestdag verdienen

Yvette Luhrs (31) maakt porno, zit regelmatig achter een webcam, is mediawetenschapper en gespecialiseerd in Porn Studies. Ook is ze voorzitter van PROUD, de belangenvereniging voor mensen die in de erotische industrie werken in Nederland. Maandelijks vertelt ze ons over het wel en wee in de wereld van seks als werk.

Iedereen weet wel hoe een sekswerker eruitziet en wat ‘zij’ doet om haar geld te verdienen. Van oudsher hebben sekswerkers een bijna archetypische vorm in literatuur en media. Ik herinner me dat ik als puber een helder beeld had: sekswerkers zijn vrouwen die vaak verslaafd zijn aan drugs, hun werk als traumatiserend ervaren, en eigenlijk altijd hopen dat iemand – bij voorkeur een rijke klant – ze uit hun verschrikkelijke omstandigheden redt.



Videos by VICE

Sekswerkers vond ik inherent zielig. Of slecht, want tegenover die zielige sekswerker stond een vrouw die haar seksualiteit gebruikte om dingen voor elkaar te krijgen, zichzelf naar de top neukte, een gold digger. Een vrouw die geen seks heeft om de seks, maar om materieel gewin. Ondanks dat ik niet kon uitleggen waarom, vond ik dat dat niet hoorde. Best vreemd eigenlijk, want ik was voorvechter van een vrije seksuele moraal en hield bijvoorbeeld met trots een lijst bij van mijn persoonlijke veroveringen. Ook vond ik dat ik recht had op veel en vooral fijne seks, maar toch leek het me verkeerd om dat voor geld te doen.

Inmiddels weet ik dat het idee dat ‘seks voor geld’ fout is, een moralistische overtuiging is die ons wordt aangeleerd door de maatschappij waarin we leven. Films als Pretty Woman of Leaving Las Vegas vertellen precies dat verhaal. Net als misdaadseries, waarin sekswerkers alleen voorkomen als dode vrouwen die worden teruggevonden in een vuilnisbak. Zonder naam en zonder liefhebbende familie die om hen rouwt, zonder gemist te worden.

Nu ik zelf sekswerk doe, heb ik ook een andere overtuiging gekregen, namelijk dat seks iets is wat je als werk kunt doen. En dat ik dezelfde persoon ben als toen ik andere baantjes had. Toch heb ik als sekswerker beduidend minder rechten, bijvoorbeeld vergeleken met journalisten of secretaresses. Zij hoeven geen vergunning aan te vragen om hun werk te kunnen doen, mogen gewoon een hypotheek afsluiten, of kunnen de arbeidsinspectie inschakelen als er bepaalde zaken niet goed geregeld zijn bij hun werkgever. Secretaresses hebben zelfs een eigen feestdag die moet bijdragen aan de positieve zichtbaarheid van het beroep.



Dat wilden mijn collega-sekswerkers en ik ook wel.



Daarom vieren we vandaag voor de derde keer de Dag van de Betaalde Liefde. Anders dan op 17 december, de internationale dag om geweld tegen sekswerkers te eindigen, staat de Dag van de Betaalde Liefde in het teken van hoe tof het kan zijn om sekswerker te zijn, en om de rechten die we wel hebben te vieren. Vorig jaar deden we dat door met een bus door het noorden van Nederland te reizen, waar we op verschillende plekken een flashmob en een publieke striptease hielden.



Ondanks het succes van vorig jaar ontstond er discussie over hoe we het dit jaar zouden aanpakken: lag de nadruk van alle aandacht in de pers niet te veel op het feit dat we vrijwel naakt en strippend over straat gingen? En draagt dat niet precies bij aan de beeldvorming waar we juist zo graag vanaf willen? Moeten we niet iets organiseren wat gaat over sekswerk als werk, en niet over sekswerk als sexy?



Begrijp me niet verkeerd – ik ben dol op naakt. Zeker wanneer ik iets te vieren heb, doe ik dat bij voorkeur met zo min mogelijk kleding aan. Maar ik ben niet alleen. We zijn met een grote groep, en wat ons verenigt is dat we allemaal mensen zijn, met rechten en wensen en een eigen identiteit. Die diversiteit onder sekswerkers staat daarom dit jaar centraal op de Dag van de Betaalde Liefde.



Opnieuw touren we door Nederland: in Den Haag, Den Bosch, Ede-Wageningen, Amersfoort en Amsterdam vind je het Sekswerk Pop-Up Festival. Daar zullen we dansen met rode paraplu’s, we delen condooms uit, en je kunt al je prangende vragen kwijt bij ‘Vraag het een sekswerker’. Ben je geen sekswerker, heb je geen tijd om langs te komen, maar wil je wel de Dag van de Betaalde Liefde vieren? Dat kan: geef vandaag extra geld uit bij je favoriete sekswerker.