Waarom Sjaak Polak alle voetballers mediatraining moet geven

Het seizoen is zo goed als ten einde en dat is stiekem best een opluchting. Want als er iets is wat we niet gaan missen, zijn het zinnetjes als: “De teamprestatie is belangrijker dan het feit dat ik zes keer heb gescoord.” Als de voetballers al de tijd nemen om iemand te woord te staan, krijg je een belachelijk voorspelbaar of nietszeggend antwoord. Nadat keeper Mickey van der Hart zijn debuut had gemaakt voor Ajax 1, kwam hij bijvoorbeeld op de proppen met het inspirerende “We gaan nu weer door naar de volgende wedstrijd.” Of ze zitten zo met hun mediatraining in hun hoofd, dat de voetballers niet eens meer uit hun woorden komen:

Maar laten we vooral Sjaak Polak niet vergeten. De Hagenees liet de voetballerij al zien dat een beetje zelfspot, zelfbewustzijn en een flinke dosis humor geen kwaad kan. Polak was geen speler waar je voor naar het stadion ging. Je bleef voor hem juist voor de televisie liggen om vervolgens lachend van de bank af te rollen. En omdat hij inmiddels gestopt is, is Polak de ideale persoon om de voetballers komend seizoen een handje te helpen met een creatieve mediatraining.

