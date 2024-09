Waarom snijd je tosti’s diagonaal door?

Tosti vs Boterham

Waarom snijd je tosti’s schuin door?

Of je je tosti nou het liefst zo simpel mogelijk maakt of uren in de keuken staat om een driedubbele tosti deluxe te bereiden, de kans is groot dat ze op dezelfde manier op je bord eindigen, namelijk schuin doorgesneden. Een gewone boterham met kaas snijd je doormidden, maar waag het niet dit bij een tosti te proberen. Je wordt vierkant uitgelachen om je culinaire onbenulligheid.

Het lijkt een soort gouden standaard, de gulden snede onder tosti’s. Maar waarom eigenlijk?

Om dit tot op de bodem uit te zoeken heb ik allerlei voedingsexperts gevraagd naar hun professionele mening over dit vraagstuk. Niemand wilde reageren, wat alleen maar bevestigt hoe lastig deze probleemstelling is.

Gelukkig zijn alle vragen die je ooit kunt bedenken sowieso al een keer eerder gesteld op het internet, waarschijnlijk zo rond 2008 op een of ander vaag forum, en met net zulke vage reacties. De gemoederen kunnen hoog oplopen in deze tosti-threads, maar tussen de verhitte discussies over de ideale snijwijze zitten een aantal interessante theorieën over waarom een schuin gesneden tosti beter smaakt.

Een diagonale snee is langer dan een horizontale snee, waardoor je tong meer contact maakt met de gesmolten kaas binnenin. Je hebt een grotere kans op een kaasbrug, de slierten gesmolten kaas die beide helften verbinden wanneer je ‘m uit elkaar trekt.



Een kaasbrug. Beeld: Hifow.

Plato benoemde het cijfer drie als fundamentele bouwsteen van het universum en daarom zijn driehoekige tosti’s beter.

Een tosti lijkt groter wanneer ie schuin is doorgesneden. Door de scherpe hoeken kun je de tosti makkelijker dippen in saus. Driehoeken zijn interessanter dan vierkanten. (Verkozen tot beste antwoord in deze thread.) Als je ouders je tosti’s vroeger ook schuin doorsneden is de kans groot dat je daaraan terugdenkt met fijne herinneringen en meer endorfinen aanmaakt tijdens het eten. (Maar dan rest natuurlijk de vraag waarom je ouders dit deden.) De Engelsen hebben de Amerikanen geprobeerd te leren met mes en vork te eten, dat is helaas mislukt. Na veel moeite hebben ze de Amerikanen geleerd het mes vast te houden en sandwiches stijl te snijden. En dat is dus schuin.” (Zonder twijfel mijn lievelingsreactie.) Lord Sandwich had dit zo bedacht.

Toegegeven, de ene theorie is wat geloofwaardiger dan de andere, maar het grootste gedeelte van de mensen blijft erbij dat een schuin doorgesneden tosti gewoon beter smaakt. Bovendien blijkt een tosti niet eens ongezonder te zijn dan die saaie boterham met kaas: op een paar moleculaire veranderingen na zijn ze eigenlijk hetzelfde. Dus gooi die boterham gewoon in een pan, trek je geodriehoek uit de kast en snijd je tosti zoals Plato het bedoeld heeft.