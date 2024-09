Waarom sommige mannen hun pik in een kooitje stoppen

Het mannelijke equivalent van de kuisheidsgordel is een speciaal ontworpen kooitje waarin je pik letterlijk achter slot en grendel verdwijnt. Als het kooitje op slot zit, kun je geen erectie krijgen, en dus ook niet masturberen of seks hebben, en hij kan alleen af worden gedaan door de bezitter van de sleutel. Deze gedachte laat de gemiddelde man bibberen, maar anderen bezorgt het een rilling van opwinding: opgesloten zitten kan enorm spannend zijn. Volgens sommigen kan het ontnemen van de mogelijkheid tot een erectie je libido aanwakkeren en je concentratievermogen aanzienlijk verbeteren. Daarnaast kunnen de kooitjes ingezet worden om de spanning van een dom/sub-relatie op te voeren – zo kan de meester(es) zijn of haar slaafje zowel seks als masturbatie ontzeggen.

Dit is niet echt een fetisj voor beginners. Het verandert niet alleen het leven van degene die het kooitje draagt, maar brengt ook een boel verantwoordelijkheid met zich mee voor de sleutelhouder. Hoewel er vaak wat lichte pijn bij komt kijken (goh), kan een verkeerd geïnstalleerd kooitje tot serieuze verwondingen leiden, en in dat geval moet de sleutelhouder het apparaat direct af kunnen doen.

Om wat meer te leren over deze fetisj, spraken we drie mannen over hun ervaringen met kuisheidskooitjes. Twee van de drie zijn homoseksueel, en de derde is bi, maar dit betekent niet dat ze uitsluitend in de lhbt-wereld worden gebruikt: sommige heteromannen zijn er dol op, maar degenen die wij voor dit artikel contacteerden vonden het te ongemakkelijk om erover te praten. Alle namen zijn uit privacyredenen aangepast.

Travis, 29, homo

De Birdcage en de Jail House

VICE: Hoe was de eerste keer dat je een kuisheidskooitje droeg?

Travis: Het was flink wennen. Mijn eerste ervaring duurde maar een dag, omdat het niet lukte om ermee in slaap te vallen. Ik besloot hem af te doen en het langzamer op te bouwen. Je moet er echt mee leren omgaan, als je ’s ochtends wakker wordt met een stijve moet je wel weten hoe je daar vanaf komt. Dat wist ik niet direct. Ik probeerde het de eerste keer met een koude douche, maar je moet eigenlijk gewoon even gaan plassen.



Wat vind je er het fijnst aan?

Dat het onmogelijk is om te masturberen. Je geeft echt iets op, en ik vind het geil als iemand anders macht over me heeft. Als iemand zegt “draag dit shirt” of “trek deze slip aan,” daar word ik opgewonden van. En kuisheid is daar een vergevorderde vorm van, je geeft de controle over je seksualiteit uit handen. Ik vond het op de middelbare school al spannend om hoge allstars te dragen, als een soort bondage op instapniveau – je kon ze zo strak aantrekken dat je enkels geen kant meer op konden. Het draait voor mij om het dragen van iets opwindends, terwijl je omgeving geen idee heeft.

Werd je nog ergens door verrast, aan het begin?

Het is nog best veel werk. Als je een seksverhaal leest of porno kijkt, dan is het eigenlijk de hele tijd opwindend, maar je kooitje moet je elke dag schoonmaken, je moet erop letten dat je je schaamhaar goed kort houdt zodat het er niet tussen komt, en je moet heel voorzichtig plassen. Ik heb de eerste dag een openbaar toilet volledig ondergepist omdat ik niet wist dat je er zittend mee moet plassen. Het was echt een knoeiboel, de pis zat op m’n broek, m’n jas, overal.

Wat doet het nou uiteindelijk voor je? Ik heb vaak een wat lager libido dan mijn partners, en de kooitjes helpen me daarbij. Vooral toen ik met mijn Master bezig was trok ik me vaak gewoon af, en dat is nu geen optie. Als ik opgesloten zit komt mijn onderdanige kant naar boven, en dan krijg ik een stuk meer zin om af te spreken en eens goed te knuffelen die avond.

Jerry, 27, homo

VICE: Wat was jouw eerste ervaring met kuisheidskooitjes?

Jerry: Ik was 19 toen ik voor het eerst met iemand afsprak om te spelen. Een van de eerste dingen die hij deed was me opsluiten in een kooitje. Ik was zo geil dat hij ‘m er amper in kreeg. Dat was de eerste keer dat ik iets met een man deed, los van zoenen. Ik heb het kooitje ongeveer vijf uur omgehouden, het was op een Kerstavond, herinner ik me. Toen ik thuiskwam had ik de striemen op mijn polsen staan van de handboeien die hij gebruikt had.

Hoe kwam je erbij om hiermee te beginnen?

Kuisheid versterkt mijn gevoel van inferioriteit, dat ik een flikker ben, iemand die het niet verdient om klaar te komen. Dat is mijn fantasie, dat gevoel zoek ik graag op. Met een kooitje is het onmogelijk om te penetreren, en de ervaring van impotentie vind ik enorm opwindend. Daarnaast vind ik de vervrouwelijking die het met zich meebreng leuk. Het druist toch regelrecht tegen het patriarchaat in, dit. Als ik langs de pisbakken loop en op een toilet ga zitten, dan voelt het alsof ik zeg “Ik hoor niet bij jullie mannen, dat jullie het weten.” In het dagelijks leven ben ik nogal ambitieus en extravert. Maar ik heb ook een introvertere zijde, en die wil juist dat ik onderdanig blijf.



Wie bezit op dit moment je sleutel? Het is erg moeilijk om dat vertrouwensniveau met iemand te bereiken, dus meestal beheer ik hem zelf. Als ik hem uit handen geef, wil ik dat die persoon me echt domineert en volledige controle neemt. Subs moeten vaak beloningen verdienen bij hun doms, maar in dit geval moet de dom de verantwoordelijkheid voor mijn pik verdienen. Ze zeggen het er trouwens nooit bij, maar als je hard genoeg je best doet kun je jezelf er wel uit krijgen.

Kevin, 26, Bi

De CB6000

VICE: Hoe lang ben je al met kuisheid bezig?

Kevin: De eerste keer dat ik ermee experimenteerde was twee jaar geleden, ongeveer rond de zelfde tijd dat ik begon met puppy play.

Hoe begon het voor jou? Ik begon met een CB6000, en droeg hem naar een verjaardag. Ik had hem een paar uur om, en na het feestje heb ik hem bij iemand anders omgedaan. Toen was ik een maand lang zijn sleutelhouder. Ik draag hem nooit langer dan een paar uur, want mijn vel puilt al snel als een soort muffin door de gaatjes heen, en als je daarmee langs je broek schuurt krijg je blaren. En één keer werd ik zo hard dat de middelste naad barstte, waardoor m’n vel ertussen kwam. Toen bleef ik achter met een lelijke bloedblaar, en sinsdien heb ik hem niet meer gedragen.

Heb je nog andere modellen geprobeerd na die ervaring?

Ik heb een paar apparaten van Bon4 geprobeerd, dat is een merk dat uitsluitend met siliconen werkt. Die zitten wat beter, maar daar kreeg ik problemen met de lubricatie. Dan voelt het na een uur alsof je pik in ducttape gewikkeld zit, en iemand probeert om het eraf te trekken. Nu heb ik een relatief goedkoop metalen kooitje, dat bestaat uit wat aan elkaar gelaste ringen. Die draag ik dagen achter elkaar zonder klachten. Hij is wel vrij zwaar, dus ik heb een soort riem gemaakt met een stukje touw om wat van het gewicht te dragen.

Wat is het langste dat je opgesloten hebt gezeten? Vier dagen, en dat is vrij kort vergeleken met sommige vrienden van me. Ik heb geen sleutelhouder of regelmatige speelpartners, dus ik doe het mezelf allemaal vrijwillig aan. Mijn advies aan mensen die erin geïnteresseerd zijn is om te kijken of je er eentje van een vriend kan lenen, want ze zijn niet goedkoop. Draag hem een paar dagen, en zoek een sleutelhouder. De meeste kooitjes moet je eens per week afdoen om hem schoon te maken, en je edele delen te checken op dingen als sneetjes, knelpunten en uitslag.

Alle foto’s door Zak Krevitt and Thomas McCarty. Kooitjes-styling door Cale Hughes