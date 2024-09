Waarom sommige mensen angstig worden van wiet

Ze had geen idee waar ze aan begon, maar dit was wel het laatste wat ze had verwacht. Ellie Reid, een 26 jarige student aan de Universiteit van North Carolina in de VS, had een van de ergste nachten van haar leven, nadat ze een hasjbrownie at.

“Ik had geen enkel idee van tijd. Ik was heel onstabiel. Het voelde alsof ik van bovenaf op mezelf neerkeek.” Ellie heeft ons gevraagd niet haar echte naam te gebruiken.

Reid heeft nooit eerder lastig gehad van paniek- of angstaanvallen, maar had geen controle meer over haar lichaam. “Elke minuut voelde aan als drie uur. Het voelde alsof ik gevangen zat in mezelf,” zegt ze. “Ik heb een tijdlang in de badkamer gezeten omdat ik me zo slecht voelde en in paniek raakte.”

Reid’s ervaringen lijken verrassend, gezien het feit dat een van de factoren die meespelen bij de wereldwijde consumptie van cannabis, de zoektocht is naar het ultieme relaxmoment. Maar als er in jouw kringen veel mensen zijn die vaak wiet gebruiken, is het waarschijnlijk dat je iemand als Reid kent. Iemand die na gebruik van wiet de weg kwijtraakt, die er niet tegen kan omdat-ie er paranoïde van wordt, of omdat het hem of haar vervult van angst. Hoe kan dit?

In onderzoeken naar wiet krijgt het verband tussen wiet en angst weinig aandacht. Ondanks het feit dat cannabis de meest gebruikte drug ter wereld is, en een angststoornis de meest voorkomende psychische stoornis.

De meeste onderzoeken zijn gebaseerd op zelfrapportages. Deelnemers beantwoorden vragen over welk effect wiet heeft op hoe bang ze zijn in het dagelijks leven. Hoewel sommige onderzoeken wijzen op de positieve effecten van wietgebruik op de geestelijke gezondheid, lijkt het er steeds meer op dat dat niet het volledige verhaal is.

Een onderzoek uit 2009 dat werd gepubliceerd in het vakblad Human Psychopharmacology Clinical and Experimental Journal toonde aan dat reacties bestaande uit angst en paniekaanvallen acute symptomen zijn die geassocieerd kunnen worden met cannabisgebruik. “Als we het hebben over neurowetenschappen en cannabis, is het makkelijk om overrompeld te worden door de verhalen die je hoort, ” zegt dokter Ruben Baler, een gezondheidswetenschapper aan het Amerikaanse nationaal instituut voor drugsmisbruik. Het menselijk brein is complex en het kleinste verschil in iemands hersenchemie kan significante verschillen veroorzaken in hoe lichaam en geest reageren op cannabis, zegt dokter Baler.

Wanneer mensen wiet gebruiken wordt het eigen endocannabinoïde systeem (ECS) gestimuleerd. Het ECS speelt een belangrijke rol in het reguleren van gevoelens als stress en emotie, het optimaliseert de werking van ons brein tussen remmingen en opwinding. Als chemicaliën in wiet, zoals THC, het ECS-systeem binnenkomen, verstoren ze echter het vermogen om op een behoorlijke manier te reageren. Het beïnvloedt de manier waarop we reageren op stress, en dat kan angstgevoelens veroorzaken.

“Prikkels die angst veroorzaken waar we normaal gesproken wel mee om kunnen gaan, kunnen onhoudbaar worden in combinatie met marihuana, omdat onze vecht-of-vluchtreactie wordt verstoord, ” zegt dokter Baler. “Het zou kunnen dat je niet in staat bent deze prikkels onder controle te houden omdat je ECS uit balans is vanwege de THC in je systeem,” zegt hij.

Chelsea Wind, een 46-jarige zorgverlener uit Californië, gebruikte de afgelopen zes jaar elke dag marihuana om medische redenen, namelijk tegen de pijn. Op een avond kreeg ze een paniekaanval bij een vriend thuis. “Hij spoorde me aan om meer te gaan roken en zo high te worden als menselijk mogelijk was,” zegt Wind. “Het voelde alsof ik geen adem meer kreeg, ik raakte zo in paniek dat ik hem een ambulance heb laten bellen.

De ervaring van Wind hangt grotendeels samen met de hoeveelheid wiet die ze gebruikte. Dokter Mohini Ranganathan, assistent-professor op de afdeling psychologie aan de Yale-universiteit is gespecialiseerd in cannabinoïde-onderzoek. Volgens Ranganathan is het zo dat hoe minder cannabis je per keer gebruikt, hoe kleiner de kans op angst en paniekaanvallen is. Deze kans wordt vergroot naarmate je meer cannabis gebruikt.

Een reden hiervoor is dat THC fungeert als een partiële agonist. Dit betekent dat wanneer het aan een receptor bindt, het slechts één effect van de drug veroorzaakt, waardoor het minder krachtig is dan synthetisch vormen van marihuana. Als je je inname van cannabis verhoogt, dan krijg je het effect van een synthetische drug, ” zegt Ranganathan.

Als je grote hoeveelheden THC binnenkrijgt, is het logisch dat je last kan krijgen van de psychotische effecten die mensen ook ervaren als ze K2 of spice gebruiken. Volgens dokter Ranganathan moet je hierbij denken aan extreme angst, paranoia en hallucinaties.

Maar hoe zit het dan met mensen bij wie hun reactie op wiet verandert na verloop van tijd? Volgens dokter Baler zijn deze veranderingen niet verwonderlijk, omdat de plasticiteit van de hersenen ook verandert, naarmate de tijd verstrijkt. Kleine verschillen kunnen leiden tot grote veranderingen in het brein en haar reactie op cannabis, ” zegt hij.

Omgevingsfactoren kunnen het angstverwerkingsssyteem van je hersenen veranderen.

Matt Folliot, een 33 jarige komiek en acteur uit Toronto begon met het roken van wiet toen hij 14 jaar oud was.” Het was heel lang relaxend, leuk en sociaal om te doen. Ik had altijd een leuke tijd met vrienden als we blowden,” zegt hij. Dit veranderde toen Folliot ouder werd. “Ik heb altijd al problemen gehad met angst, tegenwoordig merk ik dat ik als ik wiet rook word overvallen door een gevoel van angst, een onzeker gevoel, het voelde alsof ik werd overspoeld door alles wat ik nog moest doen die dag,” zegt hij.

Factoren als traumatische ervaringen of chronische stress, kunnen de structuur van het brein veranderen wat betreft het angstverwerkingssysteem van je brein.

“De amygdala en de hippocampus in je hersenen zijn zeer gevoelig voor cannabis, wat verklaart waarom sommige mensen na verloop van tijd tegenstrijdige reacties ontwikkelen na gebruik van marihuana,” zegt dokter Ranganathan.

Folliot denkt dat wat hij heeft meegemaakt in zijn leven ook meespeelt bij zijn veranderende reactie op marihuana. “Veel vrienden en familieleden van me zijn overleden. Mijn moeder overleed waar ik naast zat en het duurde jaren voordat ik daar mee om kon gaan.”

Net als bovengenoemde factoren heeft ook de hoeveelheid wiet die je rookt invloed op hoe angstig je kan worden.

“Als mensen het hebben over marihuana, maken ze geen onderscheid tussen de verschillende componenten van cannabis” zegt dokter Ranganathan. De twee voornaamste componenten in cannabis zijn THC en cannabidiol (CBD). Uit onderzoek is gebleken dat deze componenten tegenstrijdige effecten hebben op angstniveaus. “Studies met dieren laten zien dat als de hoeveelheid THC wordt verhoogd de intensiteit van angstgevoelens toeneemt, terwijl kleine doseringen van CBD gelinkt worden aan het inperken van een gevoel van angst.

Wind’s ervaring is vergelijkbaar met dokter Ranganathans bevindingen. Volgens hem bevat sativa een hogere dosis THC en verergert het juist je sociale angst. “Ik dacht dat alles oké was, maar toen ik sativa rookte begon ik te denken aan een sociale situatie, aan wat ik wel of niet had moeten zeggen. Ik werd zelfs paranoïde als ik dacht aan wat mijn huisgenoot over mij denkt,” zegt Wind.

Maar de juiste soort cannabis heeft het tegenovergestelde effect. “Ik kan gezellig en ontspannen zijn bij mensen als ik indica rook,” zegt ze.

Het probleem is dat het niet zo simpel ligt. Cannabis bestaat uit 65 verschillende cannabinoïden. Toch zijn er alleen substantiële data verzameld over THC en CBD. “Met zo weinig onderzoek is het onmogelijk om volledig te weten wat de psychologische effecten zijn die cannabis heeft op de angstniveaus van een individu, ” zegt dokter Ranganathan.

Folliot is het met hem eens. “Het is alsof je door je medicijnenkast tussen je medicijnen aan het zoeken bent naar die ene juiste pil,” zegt hij. “Het is een soort Russische roulette, omdat je niet weet wat die pil met je doet.”