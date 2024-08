Waarom sommige mensen enorm opgewonden raken van kietelen

Als kind ben je waarschijnlijk vaak genoeg gekieteld. Soms was dat grappig, soms vervelend, en vrijwel altijd onschuldig. Maar wat is dan een kietelfetisj (ook wel bekend als Knismolagnia)? In de fetisj-context kan kietelen onderdeel zijn van voorspel, maar ook het hoofdonderdeel van seks. En er komt niet altijd naaktheid bij kijken, en ook geen geslachtsdelen: sommige mensen met deze fetisj kunnen klaarkomen van alleen maar kietelen. Andere mensen raken opgewonden als ze worden gekieteld, iemand anders kietelen, of door te kijken naar hoe een ander gekieteld wordt.

Moderne kinksters gaan misschien nog een stapje verder, of een sprong, door de kunst van het kietelen uit te breiden en hulpmiddelen te gebruiken, zoals een veer, vibrator, elektrische stroompjes of zelfs strategisch geplaatste insecten of slakken. Net als met iedere andere fetisj, kun je zo ver gaan als je fantasie reikt maar bij een kietelfetisj is de de meest veelvoorkomende methode toch echt gewoon met je vingers.



Wat maakt kietelen een fetisj?

De schrijver van De Fetisj Seksgids, Violet Blue, definieert een fetisj als een “object-, handeling- of kledingspecifiek scenario dat een magische kwaliteit krijgt, een diepere betekenis, en onderdeel wordt van iemands favoriete seksuele ervaring. Soms wordt het zelfs absolute noodzaak is voor iemands seksuele ontlading.”



Hoewel kietelen misschien niet veel verschilt van ander voorspel, is het de extra-sexy connotatie die het een fetisj maakt. Als kietelen je écht heel geil maakt. Binnen de psychologie wordt het beschouwd als “atypisch” gedrag. Maar goed, in dat kader is bijna alles wat niet getrouwd, hetero en missionair is atypisch, dus daar hoef je je niet al te veel zorgen over te maken

Maar waarom worden mensen zo opgewonden van kietelen?

”Lachen is aanstekelijk,” schrijft een vrouw die nieuwsgierig was naar kietelseks op SheKnows. Ze had niet verwacht dat ze het leuk zou vinden, maar: “het was spannend om iemand anders non-stop te zien grinniken.”

Net als met andere ‘gevoelsspelletjes’ zit het hem er bij kietelen vooral in dat mensen de fysieke ervaring lekker vinden. In zijn zwakste vorm kan iedere plagende aanraking van de huid als “kietel” worden beschouwd. Daarbij activeert het het grootste orgaan van de mens: de huid.

In BDSM-rollenspellen zijn er kietelaars de het lekker vinden om controle te hebben en de gekietelde te zien kronkelen. De gekietelde kan het lekker vinden om zich hulpeloos te voelen – door blinddoeken of bondage te gebruiken kan dit gevoel worden versterkt, maar dit kan het ook veiliger maken (hierover later meer). Sommige subs – vooral degenen die extra gevoelig zijn – genieten van het kwellende kietelen.

Komt het veel voor?

Zoals bij de meeste fetisjen is het moeilijk te zeggen hoevaak kietelen voorkomt, omdat het nooit wetenschappelijk is onderzocht. Zoek je echter op ’tickle porn’, dan krijg je wel ongeveer 600.000 resultaten. Om een indicatie te geven: ‘foot porn’ geeft een stuk minder hits. Een van de populaire websites is OnlyTickling.com, met op de homepage een foto van twee vrouwen in lingerie die gierend van het lachen elkaars voeten kietelen. Er is ook een een datingsite voor kietelfans, TickeDates.com. Naar eigen zeggen “de beste kieteldatingsite” – wat best zo kan zijn, want het lijkt ook de enige. Maar laten we ook niet vergeten dat datingsite OkCupid de categorie “vrijgezellen geïnteresseerd in kietelen” heeft, die kun je ook nog uitproberen.

Op het filmfestival Sundance ging in 2016 ook de documentaire Tickled in première, over de extreem louche-klinkende wereld van “wedstrijdkietelen”. De deelnemer die gekieteld worden het langste volhoudt, wint. Voor de fetisjisten is dat op zich vaak al een soort porno.

Is extreem kietelen wel veilig?

Er zijn weinig veiligheidsrisico’s, met name omdat er geen lichaamssappen worden uitgewisseld en je geen blijvende littekens of beschadigingen kunt krijgen van kietelen. Het gevaar van een reflex-elleboogje tegen je oogkas kan verholpen worden door iemand vast te binden of te blinddoeken. Zeldzaam, maar mogelijk, is dat teveel lachen kataplexie veroorzaakt: tijdelijke, acute spierverslapping waardoor iemand zich niet meer kan bewegen. Tot slot, als iemand écht niet meer kan stoppen met lachen, kan het zijn dat diegene een zeldzame “lachaanval” heeft. Vaak komt dat echter niet voor, dus kietelen is over het algemeen een vrij risicoloze fetisj.

