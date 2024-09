Waarom sommige mensen meteen na de seks in huilen uitbarsten

ILLUSTRATIE DOOR ASHLEY GOODALL

Heb je ooit zoveel van iemand gehouden dat je er wel van kon janken?

Als dat zo is, dan ben je zeker niet de enige. Verschillende onderzoeken stellen dat bijna de helft van alle vrouwen tenminste één keer in haar leven een postcoïtale huilbui heeft ervaren. Sommige vrouwen zeggen een paar keer per maand (vaak onverklaarbaar) te moeten huilen tijdens of na de seks.

De medische term voor huilen na de seks is ‘Postcoïtale Dysforie’ (PCD), of ‘Postcoïtale Tristesse’ (PCT). De huidige beschikbare onderzoeken richten zich alleen op vrouwen, maar de aandoening treft alle geslachten en heeft te maken met gevoelens van verdriet, angst of agressie. Over het algemeen treedt het na de seks op, maar sommige mensen worden er ook tijdens de daad door overvallen.

“Het kan opkomen tijdens een orgasme,” legt medisch seksuoloog Dr. Marie Tudor uit. “Met het ‘loslaten’ dat tijdens een orgasme plaatsvindt, kunnen ook andere emoties vrijkomen. Bij sommige mensen kan dat gepaard gaan met huilen.

Eén verklaring, zegt Dr. Tudor, is dat seks krachtige emoties oproept, zowel positieve als negatieve. “Mensen met dysforie kunnen negatieve associaties uit het verleden koppelen aan seksuele ervaringen.”

“Het kan een flashback zijn, of een herinnering aan iets vervelends.”

Maar dat is niet altijd het geval: Dr. Robert Schweitzer van de Queensland University of Technology heeft twee verschillende onderzoeken gedaan naar de ervaringen van postcoïtale dysforie bij vrouwen, en de resultaten van beide studies toonden aan dat mensen die geen trauma hebben, zich ook verdrietig, eenzaam of boos kunnen voelen na vrijwillige seks. Zelfs als ze over het algemeen een gelukkige en gezonde relatie hebben.

Academisch en klinisch onderzoek naar PCD is nog schaars, maar Dr. Schweitzer gelooft dat er een aantal potentiële psychologische, fysiologische en sociale oorzaken meespelen. Om te beginnen komt er een combinatie vrij van neurohormonen in de hersenen, waardoor je endorfine verhoogd wordt, het “knuffelhormoon” oxytocine, en een dosis prolactine, die de effecten van de verhoogde dopamine tegengaan. Het is dus begrijpelijk dat het menselijk lichaam kan reageren met een aantal gedragingen die we niet onder controle hebben.

Sterker nog, veel mensen die last hebben van postcoïtale huilbuien ervaren helemaal geen gevoelens van dysforie of depressie. Het gaat juist om het tegenovergestelde gevoel daarvan, iets waardoor PCD de bijnaam ‘ crymaxing‘ heeft gekregen (voor het eerst gebruikt in een aflevering van Scrubs uit seizoen vijf).

Volgens Dr. Tudor is huilen na een vrijpartij een volledig natuurlijke reactie en niet per se een reden tot bezorgdheid. “Ik kijk gewoon naar wat er in essentie gebeurt: het is heel begrijpelijk dat de ene ‘bevrijding’ over kan gaan in een andere,” zegt ze.

Ook Dr. Tudor zelf, ook al is ze professioneel sekstherapeut, heeft wel eens postcoïtale tranen voelen opkomen.

“De keren dat ik dat heb meegemaakt, gingen mijn tranen zeker niet over onderliggende pijn of iets wat diep verborgen zat en onderzocht moest worden,” zegt ze. “Het was iets goeds. Ik weet dat uit ervaring.”

“Ik denk dus niet dat je het gevoel per se onder de loep moet nemen, behalve als iemand zich extreem verdrietig voelt na zo’n uitbarsting. Als het eenmaal over is en je voelt je nog steeds verdrietig, is het de moeite waard om uit te vinden waar dat over gaat.”

Als jij of je partner dat zo voelt, zegt Dr. Tudor, wees dan niet bang om hulp te zoeken bij een professional. En als je je niet zo voelt maar toch moet huilen, laat deze laatste woorden van Dr. Tudor je dan geruststellen: “Het is gewoon onderdeel van een climax die effect heeft op en door je hele lijf.”