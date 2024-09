Waarom vrouwen het lekker vinden om hun vriendje ‘daddy’ te noemen tijdens de seks

Mensen die met elkaar naar bed gaan verzinnen regelmatig koosnaampjes voor elkaar: schatje, liefje, honingbijtje, tijger. Maar er is één koosnaampje dat nogal controversieel is: ‘daddy’. Waarom vinden sommigen vrouwen het geil om tijdens de seks hun vriendje daddy te noemen?

“Ik heb van een aantal mannen gehoord dat ze het een afknapper vonden en dat ze bang waren dat het iets te maken had met daddy issues,” vertelt sekstherapeut Vanessa Marin. “Als je ‘daddy’ letterlijk vertaalt, betekent het inderdaad vader. Maar het kan ook worden gebruikt om iemand aan te duiden die die de baas is, die de leiding neemt, een beschermer is of iemand die goed bezig is. Dat is wat vrouwen vaak bedoelen als ze iemand daddy noemen in de slaapkamer. Het is ook een beetje een cliché uit een slechte pornofilm uit de jaren zeventig. Ik heb nog nooit iemand gesproken die haar partner daddy noemt omdat ze het geil vond om te fantaseren dat hij daadwerkelijk haar vader zou zijn.”

Videos by VICE

Volgens de theorieën van Freud willen we allemaal naar bed met onze ouders. Maar hij was ook degene die bedacht dat alle vrouwen lijden aan penisnijd – het idee dat alle vrouwen een obsessief verlangen naar het hebben van een penis. Dat is een van de redenen dat Freud niet meer zo serieus wordt genomen in de moderne psychologie. Toch zijn zijn ideeën nog altijd aanwezig in de discussie over mentale gezondheid en seks. Online ontkennen mensen in zo’n discussie vaak dat iemand ‘daddy’ noemen iets met hun vader te maken heeft. “Uhm, ik vond het gewoon geil klinken om mijn ex daddy te noemen,” vertelt iemand op Reddit. “Ik heb geen vader maar ook geen ‘daddy issues’.”

Op Reddit zijn de meeste vrouwen het erover eens dat ze hun sekspartner daddy noemen omdat ze zich graag overgeven aan een autoritair, mannelijk figuur. “Meneer of meester klinkt niet zo aardig, snap je?” zegt iemand op Reddit. “Sommige vrouwen willen hun man gewoon daddy noemen. Dat heeft niets met hun eigen vader te maken. Daarmee laat ze juist weten dat ze zich op dat moment overgeeft aan jouw mannelijkheid,” legt een andere redditor uit.

Maar het kan nog een stuk extremer, zoals bij mensen die aan DDlg doen. DDlg staat voor ‘Daddy Dom/little girl’. Bij deze fetisj zorgen de mannen voor discipline en ze geven speelgoed aan de “kleintjes“. De kleintjes zijn vrolijk en onschuldig. De DDlg-gemeenschap is voornamelijk populair op Tumblr, waar je veel blogs vindt vol met geheimen of persoonlijke verhalen. Zo zijn er bijvoorbeeld ook blogs van vrouwen die zichzelf beschrijven als “mentaal tussen de 3 en 6 jaar oud, maar fysiek helemaal volwassen”.

Zomaar een foto van niet zomaar een vader, lees hier waarom

Persoonlijk vind ik dit een stuk heftiger dan fantaseren over seks met je vader. Dat kan komen doordat ik zelf niet echt een fetisj heb, behalve dat ik graag word gerespecteerd als een volwassen persoon. Maar de DDlg-fetisj spoort aan tot het seksualiseren van kinderen en volwassen vrouwen worden weggezet als onderdanige kinderen. Wat zegt het over onze maatschappij als we fantaseren over hulpeloze kinderen en je volledig overgeven aan iemand zijn wil?

Tijdens mijn onderzoek voor dit verhaal merkte ik dat mijn eigen vooroordelen me behoorlijk in de weg zaten. Dus deed ik wat elke volwassene met een prangende vraag doet op zo’n moment: ik ging naar mijn moeder.



Mijn moeder, Dr. Margaret Squires, is al meer dan 35 jaar relatietherapeut. Ze werkt bovendien al zo’n 30 jaar met slachtoffers van kindermisbruik. Zij denkt dat het gebruik van het woord ‘daddy’ tijdens de seks niets met pedofilie te maken heeft. “Dat soort taal wordt ook gebruikt in een gezonde relatie. Het slaat terug op warme herinneringen van vroeger.” Mijn moeder was ook minder bevooroordeeld over de DDlg-gemeenschap. “Soms herkennen mensen gewoon een bepaald patroon in hun relatie. Daarom hebben we juist relaties, omdat je op elkaar kunt steunen. Het is echt niet nodig dat iedereen overal even sterk in is.”

Maar als je die patronen een vast deel van je relatie laat uitmaken, kan dat wel risico’s met zich meebrengen. Mijn moeder noemt dat “ontzelven”. “Mensen in dat soort relaties cijferen vaak de delen van zichzelf weg die de ander niet leuk vindt. Maar daardoor vergeten ze zichzelf te zijn.” Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat vaderfiguren een deel van hun kinderlijkheid onderdrukken, maar “vaak zijn het de vrouwen die een deel van zichzelf opgeven, omdat vrouwen dat wel vaker doen in onze maatschappij. Vrouwen leren al op jonge leeftijd om de behoeften van anderen voor die van henzelf te plaatsen, waarmee ze zichzelf wegcijferen.”

“Jouw opa noemde je oma altijd Slakje,” vertelt mijn moeder. “We hoeven ons niet echt druk te maken over welke koosnaampjes mensen voor elkaar gebruiken. Het is belangrijker om je eigen individualiteit te erkennen en iemand te vinden die je daarin steunt.”

–

Vrouwen praten misschien veel, maar we horen ze te weinig. Daarom is Broadly Nederland er. Like onze pagina.