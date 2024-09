Waarom staat er een filmpje van een lege badkamer op de website van de Gerrit Rietveld Academie?

Teun Grondman, Bathroom



Kunstacademies en –scholen zijn logischerwijs een broedbank voor jong kunsttalent. Voor mij is dat interessant, en om die reden schuim ik nu en dan wat websites af van deze instellingen, met de hoop om een vernieuwende kunstenaar of verrassend nieuw werk tegen te komen. Zo belandde ik gisteren op de website van de Gerrit Rietveld Academie. Wat ik daar vond was niet direct wat ik verwachtte. Ik was op zoek naar alumni van de school, maar botste op een redelijk onoverzichtelijke homepage met bovenaan een 360° filmpje van een badkamer. Boven de video staat dat Teun Grondman tussen 6 en 12 februari de homepage mag editen.

De website van de Gerrit Rietveld Academie blijkt onlangs helemaal veranderd te zijn. Elke week laten ze een student de homepage beheren, zodat ze betrokken zijn in de profilering van de academie. Als student kun je dus gewoon een weekje boeken en de thuispagina naar hartenlust aanpassen, op basis van het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

