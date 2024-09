Waarom steeds meer Duitse hooligans vakantie vieren op Mallorca

Magaluf is het terrein van de Engelsen, maar in El Arenal lopen vooral Nederlanders en Duitsers rond. Vooral in de Bierkönig en het Megapark word je ondergedompeld in de Duitse zuip- en zangcultuur. In de zomer struinen elke dag duizenden toeristen de boulevard af op zoek naar een goed feestje.



Vorige week dook er een filmpje op waarin een groep agressieve Leverkusen-fans de beruchte Bierkönig op de kop zetten. Ze gaan de confrontatie aan met supporters uit Keulen. Barkrukken vliegen door de lucht en er vallen rake klappen. Ondertussen worden de vechtende voetbalhooligans uitgejouwd door een grote menigte, maar blijkbaar was een supporterslied van 1.FC Köln al genoeg om eens flink tekeer te gaan.

De Duitse media pikten het filmpje op en de dagen daarna verschenen er vergelijkbare filmpjes op social media. Bijvoorbeeld beelden waarop Dortmund-fans supporters van aartsrivaal Schalke 04 uitdagen voor een straatgevecht.

“En het begint steeds vaker te lijken op georganiseerde vechtpartijen,” zegt journalist Oliver Lipp. De Duitser werkt voor de website malleBZ en woont al elf jaar op Mallorca. “Soms zijn het jongens die met vechthandschoenen en een volledige uitrusting hierheen komen.” Volgens Lipp zijn er dit jaar uit bijna elke grote stad groepen ultras afgereisd naar het eiland. “We hebben dit jaar ultras van FC Magdeburg, Hertha BSC, Union Berlin, Dortmund en Schalke. De jongens uit Keulen komen hier altijd al,” vertelt hij.

Het is niet helemaal duidelijk of de supportersgroepen met elkaar afspreken om te vechten, omdat het sowieso onvermijdelijk is dat er groepen van verschillende clubs tegelijk op het eiland zijn. “Een groep Hertha-supporters was laatst nog op zoek naar Union-supporters. Ik heb een paar fans van Union gezien en ontmoet, maar die bedekten hun tattoos en durfden de confrontatie toch niet aan. Vooral omdat ze maar met een man of twintig waren en de aartsrivaal meer dan honderd man mee had,” vertelt Lipp. “Dit is de ideale plek om te rellen, omdat het nauwelijks gevolgen heeft.”

Duitse supporters hoeven op Mallorca natuurlijk niet bang te zijn voor een stadionverbod. Ze kunnen op het eiland meer maken dan op hun eigen terrein. Vakantieganger en voetbalsupporter Max* erkent dat, maar vindt dat de belangrijkste oorzaak ergens anders ligt. “In Mallorca kan het soms ook extremer zijn, omdat er gewoon ontzettend veel wordt gezopen. Daardoor lopen dingen wat sneller uit de hand.”

Max is supporter van Köln, maar heeft zelf nooit gevochten in Mallorca. “Ik doe mijn voetbalshirtje niet aan en dan valt het wel mee. Wel kan het gevaarlijker zijn als je open en bloot laat zien voor welke club je bent. De kans is groot dat je op Mallorca dan wel eens de verkeerde mensen tegenkomt.”

Ondanks de vechtpartijtjes is Mallorca toch onlosmakelijk verbonden met voetbal. Zoals de zon bij El Arenal hoort en alcohol bij het Megapark. Een groot deel van het bestaansrecht van de boulevard hangt af van voetbalsupporters en dus wordt daar ook gretig op ingespeeld. De Bierkönig installeerde in 2013 een spiksplinternieuw HD-scherm aan de muur zodat bezoekers voetbalwedstrijden kunnen bekijken. Straatverkopers bieden shirts aan met populaire voetballeuzen en de Duitse meezingers hebben de perfecte melodie voor voetballiedjes.

Elke ochtend verzamelen honderden enthousiastelingen op de boulevard om zich vol te laten lopen met bier en luidkeels alle Duitse nummers mee te zingen. En niet alleen supporters weten Mallorca te vinden. Voetballers doen vrolijk mee. Arminia Bielefeld en MSV Duisburg vierden er samen hun promotie en er was eens een Duitse speler die in zijn blote leuter de gangmaker van de avond was.

De sfeer is dus vaak goed, maar politie en beveiligers moeten steeds alerter worden. Bij de openluchtkroegen is het bijna niet te controleren wie er allemaal naar binnen gaan. “Op de boulevard worden de beveiligers steeds feller als er trammelant is. Vaak gebruiken ze ook houten knuppels als er wat gebeurt,” zegt Lipp. Supportersgroepen dagen elkaar soms via flyers uit, maar de Spaanse politie is er steeds vaker als de kippen bij. Laatst werden nog rubberen kogels gebruikt om groepen uit elkaar te drijven. Toch zijn de gevolgen voor de hoolies wel te overzien. “Je moet hier bijna een moord plegen voordat om je persoonlijke gegevens wordt gevraagd,” zegt Lipp.



De burgemeester van Palma vertelde de pers al dat hij korte metten wil maken met hooliganisme. “Toeristen die zich een week lang een slag in de rondte zuipen hebben we niet nodig,” zei hij. Toch is de kans klein dat er iets gaat veranderen. Mallorca leeft van het toerisme en zeker de boulevard in El Arenal kan niet zonder zuipende jongeren. “In het Megapark komen 8.000 mensen samen en in de Bierkönig 7.000. Bijna altijd gaat het goed, maar het is bij zulke massale feesten ook niet zo gek dat er af en toe een barkruk door de lucht vliegt,” zegt Lipp.

Duidelijk is wel dat hooligans zich steeds beter thuis voelen op het Spaanse partyeiland. We zullen geen negatief reisadvies geven voor Mallorca. De kans is toch wel groot dat je zonder kleerscheuren de vakantie doorkomt, maar misschien is het wel verstandig om je favoriete Duitse voetbalshirtje thuis te laten. Tenzij je zin hebt om een potje te matten.

