Waarom steeds meer vrouwen hun vagina laten liften

Dr. Sharon Giese is een van de meest bezochte plastisch chirurgen in New York. Ze houdt zich vooral bezig met esthetische ingrepen en heeft een goede reputatie. Vrouwen verlaten haar kliniek niet met een in elkaar geschopt gezicht, maar met een natuurlijk en opgefrist uiterlijk. Ze heeft zelfs haar eigen alternatief voor de facelift, ‘the Natural Lift‘. Ook doet ze schaamlipcorrecties – een operatie die de de schaamlippen strakker maakt. Deze operatie werd de afgelopen vijf jaar steeds populairder.

“Niemand wil ermee te koop lopen dat ze iets hebben laten doen,” vertelt Giese aan de telefoon. “Als je netjes werk aflevert als plastisch chirurg, heb je daar niet per se profijt van.” Met een schaamlipcorrectie – ook wel vaginale verjonging of een vaginalift genoemd – paradeer je niet zo openlijk rond als met een neuscorrectie, natuurlijk.

Maar tegenwoordig is er wel veel vraag naar de behandeling, en niet alleen door vrouwen die net een kind hebben gekregen of de menopauze net achter de rug hebben. Volgens een onderzoek uit Groot-Brittannië is de interesse in de vaginale verjonging met 109 procent gestegen in 2012. In 2013 werden alleen al in de Verenigde Staten meer dan 5000 schaamlipcorrecties uitgevoerd. Dat is 44 procent meer dan haar jaar daarvoor.

De hipste manier om je schaamlippen te corrigeren is via een techniek die ‘Protégé Intima’ heet. Het is een behandeling van twaalf minuten die je elke vier weken moet ondergaan, en het kost zo’n 250 euro per keer. De behandeling kreeg de bijnaam ‘vontouring’, als parodie op contouring – de make-uptechniek van dragqueens en de Kardashians. Door contouring lijkt je gezicht een andere structuur te hebben, zonder dat je daadwerkelijk een ingreep ondergaat. Giese, die deze behandeling pas wil gaan gebruiken als het populairder is, vertelt dat Protégé Intima een stukje ingewikkelder is dan het lijkt.

Met een laser die ook voor het gezicht gebruikt wordt, straalt Protégé Intima door de huid en stimuleert zo het natuurlijke collageen en het elastische weefsel in de schaamlippen. Giese heeft het zelf nog niet geprobeerd maar vertelt dat het een pijnloze operatie zou moeten zijn. (Ze klinkt een beetje sceptisch als ze dit vertelt.) Toch is de laser goedgekeurd door de Amerikaanse gezondheidsdienst (hoewel er niet gepraat wordt over het cosmetisch gebruik ervan), en speelt daarmee in op de vraag ernaar die nu leeft op de Amerikaanse cosmetische markt.

Hoewel sommige mensen vaginale verjonging een idiote beautytrend vinden, gaat het niet alleen maar om uiterlijk. De behandeling belooft namelijk niet alleen om de vagina te verfraaien – de schaamlippen worden voller en fermer – maar zou ook zorgen voor meer seksueel plezier.

“Als ze horen dat ik ook schaamlippen doe, willen veel patiënten dat naast hun en liposuctie of borstoperatie,” vertelt Giese. “Het is maar een half uurtje of uurtje extra op de operatietafel.”

Net zoals er verschillende soorten vagina’s zijn, zijn er ook verschillende redenen waarom vrouwen een schaamlipcorrectie laten doen. De schaamlippen moeten de vaginale opening beschermen tegen bacteriën en bestaan uit zeer gevoelige zenuwuiteinden. Vrouwen met grote schaamlippen zouden daarom meer last kunnen hebben van pijn tijdens de seks of eerder een schimmelinfectie kunnen oplopen. De meeste mensen gaan na de menopauze of een bevalling onder het mes omdat ze dan meer last hebben van hun schaamlippen in hun kleren of tijdens de seks.

Giese komt uit een gezin vol chirurgen, maar ze is de eerste die zich alleen bezighoudt met plastische chirurgie. Toen ze medicijnen studeerde was Dr. Donald Laub haar mentor, een pionier op het gebied van transgendergeneeskunde. Van professionals die bijna twintig jaar ouder zijn dan zijzelf leerde Giese over genitale plastische chirurgie. Hoewel ze zich tegenwoordig vooral bezighoudt met borsten, het lichaam en het gezicht, vertelt ze dat er ook veel patiënten komen vanwege haar nette schaamlipcorrecties.

“Het zijn redelijk simpele operaties, maar vrouwen zitten erdoor wel lekkerder in hun vel,” legt Giese uit. “Vaak worden de binnenste schaamlippen groter na een bevalling of naarmate je ouder wordt. Een schaamlipcorrectie kan dat verhelpen met een simpele ingreep. Soms zijn het de buitenste schaamlippen – die worden groter of zakken uit. Daar kunnen we wat huid wegsnijden en vet wegschrapen. Het ziet er mooier uit, maar het is ook comfortabeler.” Volgens sommige gynaecologen heeft porno er voor gezorgd dat kleine schaamlippen nu als de norm worden gezien. Daarnaast zeggen een aantal dokters dat ze patiënten behandelen omdat ze geïrriteerde schaamlippen hebben van het dragen van strakke leggings.

Pornoster Sydney Leathers onderging naast een hoop cosmetische operaties ook een schaamlipcorrectie en vond de herstelperiode een eitje. “Dat klinkt misschien gek, maar het was de makkelijkste om van te herstellen,” vertelt de pornoster uit Indiana. “Ik had absoluut geen pijn en heb na de operatie zelfs een strandwandeling gemaakt. Vier weken lang had ik hechtingen, dus soms moest ik maandverband gebruiken en ik kon in die periode geen seks hebben of masturberen. Dat waren de enige nadelen.” Leathers heeft nog geprobeerd om haar weggesneden schaamlippen op Ebay te verkopen, maar die bieding werd stopgezet vanwege het strenge beleid van de website. Je mag er geen lichaamsdelen verkopen.

“Ik opereer al zo’n vijftien jaar,” vertelt Giese. “Er is nu veel meer aandacht voor de vagina en hoe hij eruit ziet, waarschijnlijk vanwege de enorme populariteit van de Brazilian wax. De esthetiek van de vagina is echt veranderd. Er is meer aandacht voor en er wordt meer haar afgehaald. Ik zie voortdurend naakte vrouwen tijdens liposucties en zie een verandering in de verzorging van de vagina. Niet alleen bij jonge mensen, ook bij volwassenen.”

Het schaamhaar van vrouwen is ook buiten de vrouwelijke clubjes om een populair onderwerp. In 2014 publiceerde Men’s Health een artikel over de comeback van de bos schaamhaar (volgens eigen onderzoek van de auteur was negentig procent van de ondervraagde mannen tegen een compleet kale poes). Cameron Diaz verklaarde in haar boek: “Het is een recent fenomeen dat we vagina’s prefereren zonder haar erop, rages komen en gaan.”

Misschien zijn vaginabling en laserbehandelingen nu hip, maar wat als de bos schaamhaar weer terugkomt? Begint Gucci dan met een lijn van schaamhaarpruikjes, net zoals de prostituees met syfilis in de vijftiende eeuw die droegen? Komen er designerhoedjes voor op je schaamhaar?

Vaginaverfraaiing is een nieuwe manier om misbruik van te maken van de vrouwelijke onzekerheid

Giese denkt aan die trends als haar patiënten al hun schaamhaar laten weglaseren. “Persoonlijk aarzel ik dan, omdat je met de laserbehandeling die wij aanbieden al het haar kan weghalen. Maar helemaal kaal ziet er toch wel prepuberaal uit,” vertelt ze. En als je wel schaamhaar hebt, heeft dat als voordeel dat het minder uitmaakt hoe je schaamlippen eruit zien.

Giese staat positief tegenover plastische chirurgie en ziet wel in waarom haar clientèle haar opzoekt. Het zijn vooral carrièrevrouwen die op zoek zijn naar een effectieve operatie en een snel herstelproces. Ze werkt tenslotte in Manhattan, waar vrouwen zichzelf volgens Giese goed verzorgen en knap oud worden. De innovatieve behandelingen kosten niet veel tijd en boeken wel resultaat. Dat voorziet precies in de behoefte van deze vrouwen.

Plastisch chirurgen wordt verweten dat ze grof geld verdienen aan onzekere vrouwen, maar Giese staat niet te juichen over de innovatieve vaginale verjongingsmethodes.

“Er zijn zoveel verschillende variaties van normaal,” zegt ze. “Ik wil niet dat vrouwen zich slecht voelen over hun lichaam. Natuurlijk is het vanuit een marketingperspectief makkelijk om die onzekerheden uit te buiten. Vrouwen hebben het al zwaar genoeg doordat ze vergeleken worden met opgespoten types in Hollywood. Vrouwen worden uitgebuit door de make-upindustrie met verpakkingen en marketing. Vaginaverfraaiing is een nieuwe manier om misbruik van te maken van die onzekerheid, en daar wordt gretig gebruik van gemaakt.”

