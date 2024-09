Waarom steeds meer vrouwen wiet roken tijdens hun zwangerschap

In de zomer van 2006 ging Virginia Vidal op vakantie naar Mexico met haar man en drie kinderen. Toen ze alweer een paar weken terug waren in Toronto, was Vidal de enige van het gezin die nog steeds last had van misselijkheid en maagkrampen. Het bleek dat ze zwanger was – en in tegenstelling tot bij haar vorige drie zwangerschappen, had ze erg veel last van ochtendmisselijkheid.

“Ik gaf zo’n vijf tot zeven keer per dag over, en was constant misselijk,” vertelt Vidal. Toen ze veertien weken zwanger was, had ze een echo waarop te zien was dat ze een drieling zou krijgen. “Ik weet nog dat ik heel gefrustreerd was over het feit dat ik me de hele dag zo misselijk voelde. Het ging zelfs zover dat ik overwoog de zwangerschap af te breken.” Een vriend raadde haar toen aan om cannabis te proberen.

Vidal kreeg een enorme vreetkick van de wiet, en at alles wat ze in haar keukenkastjes kon vinden. Ze was dolenthousiast. “Ik kon eindelijk weer eten, ik kon het zelfs binnenhouden, en ik had weer energie,” zegt ze.

Uit een recent onderzoek in het Journal of the American Medical Association bleek dat onder zwangere vrouwen, het aantal vrouwen dat de afgelopen maand marihuana heeft gebruikt met 62 procent is toegenomen sinds 2002. Het ging toen om 2.37 procent van de vrouwen, tegenover 3.85 procent in 2014.

“Hoewel het aantal zwangere vrouwen dat de laatste maand wiet heeft gebruikt niet erg hoog ligt, zijn de stijging in de afgelopen jaren en de mogelijk schadelijke gevolgen van prenatale blootstelling aan marihuana wel goede redenen om meer onderzoek uit te voeren,” staat er in het onderzoeksverslag.

Volgens het Canadian Centre on Substance Abuse is cannabis de meest gebruikte drug tijdens de zwangerschap, en kan prenatale blootstelling hieraan gelinkt worden aan nadelige effecten op de cognitieve ontwikkeling en academische prestaties van het ongeboren kind. Het wordt tevens gekoppeld aan vroeggeboortes en een te laag geboortegewicht.

Alan Bell, een klinisch onderzoeker en professor aan de University of Toronto die in de medische adviesraad zit voor Tweed, een producent van medische marihuana, zegt dat het gebruiken van wiet tijdens de zwangerschap een “opmerkelijk slecht idee is en absoluut zou moeten worden afgeraden.”

“De weinige hoeveelheid informatie die we hebben over het gebruik van cannabis tijdens de zwangerschap wijst op een slechte uitkomst voor de foetus, voornamelijk als je kijkt naar de neurocognitieve ontwikkeling,” zegt hij.

Maar er is maar weinig onderzoek naar het onderwerp gedaan. Eén onderzoek, dat keek naar Jamaicaanse baby’s waarvan de moeders wiet gebruikten, wees uit dat er geen significant verschil te vinden was in de ontwikkelingsresultaten vergeleken met baby’s van niet-gebruikers, behalve dan dat de wietbaby’s vanaf de leeftijd van een maand beter scoorden op een reflexentest.

Vidal vertelt dat ze Diclectin kreeg voorgeschreven tijdens haar zwangerschap, een medicijn tegen ochtendmisselijkheid. Ze kon het niet binnenhouden. Later kwam ze erachter dat het medicijn niet zo veilig bleek te zijn als haar was verteld. Gedurende haar zwangerschap dronk ze cannabisthee, at ze edibles, en gebruikte ze een vaporizer, in plaats van gewoon te blowen. “Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik high was. Maar het hielp wel tegen pijn en om een staat van mentale rust te bereiken, wat mijn geest hard nodig had,” zegt ze.

Haar drieling werd geboren in februari van 2007, na 34 weken — wat bij een meervoudige zwangerschap al lang is — en ze wogen allemaal meer dan vier pond. Ze zegt dat ze wiet bleef gebruiken toen ze borstvoeding gaf, en dat haar baby’s “erg hongerig” waren.

Een medemoeder uit Toronto, Katie, wendde zich ook tot cannabis tijdens haar zwangerschap van een tweeling afgelopen jaar. Katie, die wegens privacyredenen haar achternaam niet wilde gebruiken, vertelt dat ze niet uit bed kon komen en ontzettend duizelig was. Ze gebruikte als tiener wiet tegen angststoornissen en depressie, maar dacht dat ze hiermee moest stoppen zodra ze zwanger werd. Het bleek echter het enige middel te zijn dat haar voor twee uur ’s middags uit bed kreeg.

“Toen ik erachter kwam dat het hielp, werd het een routine,” zegt ze. Ze vertelt dat ze haar eigen edibles maakte, waaronder cannabiskoffie, en de dosering laag hield. “Tijdens mijn zwangerschap heb ik me niet één keer high gevoeld. Ik gebruikte gewoon net genoeg om de misselijkheid onder bedwang te houden.”

Haar tweeling werd na 34 weken en vijf dagen in juli geboren; de één woog zes pond, de ander vijfenhalf. “Ze zijn blij, gezond en ontspannen. En ze zijn ook heel sociaal,” zegt Katie. “Ik ben bevallen van heel relaxte baby’s.”

Katie schrijft nu een boek over haar ervaringen. Ze denkt dat er een te groot taboe rust op het gebruik van cannabis tijdens de zwangerschap. “Ik denk dat er onvoldoende informatie over het onderwerp te vinden is, omdat er te weinig behoorlijk onderzoek naar is gedaan,” zegt ze. “Denk ik dat er bijwerkingen kunnen ontstaan door het gebruik van marihuana tijdens de zwangerschap? Waarschijnlijk wel, maar die zijn niet anders of erger dan bij andere medicijnen.”

Vidal is in de tussentijd haar eigen lijn van cannabisthee begonnen, die Mary’s Wellness heet. Ze zegt dat haar drieling, nu negen jaar oud, erg slim en sociaal is en dat ze hoopt dat er meer acceptatie komt voor moeders die ervoor kiezen cannabis te gebruiken tijdens de zwangerschap. “Kijk naar andere culturen die dit al duizenden jaren doen,” zegt ze. “Ik denk dat we flink achterlopen.”