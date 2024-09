Waarom stellen mannen zich zo aan als ze griep hebben?

Een zieke man lijdt meer dan een heel veldhospitaal oorlogsslachtoffers bij elkaar. Zijn geklaag over snot, pijn en koorts zorgt voor veel ergernis maar ook vermaak bij de vrouwelijke helft van de bevolking. Maar is het overdreven lijden van mannen met griep pure aanstellerij? Of zit er misschien toch een kern van terechtheid in?

Het aanstelgedrag van mannen met griep heeft op Urban Dictionary een eigen term: Man Flu. Het wordt gedefinieerd als “de toestand waarin mannen een veel voorkomende ziekte (meestal een milde verkoudheid) presenteren als levensbedreigend”, wat redelijk accuraat klinkt.

De zelfhulpwebsite Man Flu is empathischer en heeft het over een “verlammende en invaliderende aandoening die lukraak en zonder waarschuwing mannen treft.” Volgens de website is de beste remedie rustig op de bank blijven liggen met de afstandsbediening in de buurt terwijl een vrouw af en toe kopjes kippensoep brengt en de voeten van de man masseert. Right.

Naast de grapjes over mannengriep is er ook steeds meer serieuze wetenschappelijke aandacht voor het fenomeen. Er is namelijk wel degelijk verschil tussen hoe een griepje toeslaat bij mannen en bij vrouwen. Zo zou het immuunsysteem van mannen zwakker zijn dan dat van vrouwen, waardoor mannen niet alleen gemiddeld langer ziek zijn, maar ook meer last hebben van een verkoudheid, aldus een artikel uit 2010 (Proceedings of the Royal Society B). Dit komt doordat vrouwen over het algemeen meer signaaleiwitten in hun bloed hebben die ziekteverwekkers detecteren en zorgen voor een reactie van het immuunsysteem. Bij mannen duurt het dus langer voor het immuunsysteem doorheeft wat er aan de hand is, met als gevolg dat het griepvirus zich al veel verder verspreid heeft voordat het lichaam reageert.

Recenter onderzoek van Stanford University wijst bovendien uit dat testosteron een rol speelt in de respons van het lichaam op ziektes zoals griep. In het onderzoek werd gekeken naar de reactie van het lichaam op griepvaccinaties. Mannen met een hoog testosterongehalte maakten na de inenting minder antistoffen aan tegen het griepvirus dan mannen (en vrouwen) met weinig testosteron. Testosteron zou bepaalde genen activeren die de immuunreactie remmen. Dus: hoe ‘mannelijker’ de man, hoe fysiek zieliger hij is tijdens een griepje.

Een mogelijke verklaring voor het verschil in immuunreactie is volgens de onderzoekers te vinden in de evolutionaire hoek. Mannen doen (of deden, eigenlijk) over het algemeen meer riskante dingen, zoals elkaar de hersens inslaan en jagen op gevaarlijke beesten. Dit soort activiteiten leidden tot een grotere kans op besmetting met bacteriën en virussen, die weer een reactie van het immuunsysteem opwekken. Maar omdat een overreactie van het immuunsysteem ongewenst is – en soms zelfs gevaarlijker dan de gevolgen van een ziekteverwekker zelf – triggert testosteron juist een verzwakking van het immuunsysteem. En zo zijn moderne ‘mannelijke’ mannen dus de dupe van het riskante gedrag van hun voorouders.

Daarnaast zorgt testosteron ervoor dat het gebied in de hersenen waar lichaamstemperatuur wordt waargenomen, meer temperatuurreceptoren bevat bij mannen dan bij vrouwen. Hierdoor zou het kunnen dat koorts door mannen heftiger wordt gevoeld dan door vrouwen, aldus neurowetenschapper Amanda Ellison.

Ook vrouwelijke hormonen hebben invloed op de reactie van het lichaam na een infectie, zo blijkt uit recent onderzoek, gepubliceerd in het American Journal of Physiology. Onderzoekers isoleerden cellen uit de neus van mannelijke en vrouwelijke proefpersonen en infecteerden die vervolgens met een griepvirus. Daarna werden de cellen blootgesteld aan oestrogeen. Ze vonden dat oestrogeen de replicatie van het griepvirus remt in de vrouwelijke, maar niet in de mannelijke cellen. Vrouwen hebben dus een extra beschermingsmechanisme tegen het griepvirus.

Kortom, mannen hebben sowieso al een tragere immuunreactie dan vrouwen door minder signaaleiwitten in het bloed, wat nog eens verergerd wordt als ze veel testosteron aanmaken. De koorts die ze hebben voelt erger en het griepvirus vermenigvuldigt zich sneller dan bij vrouwen. Klinkt al met al best zielig, maar het zou dus ook zomaar kunnen dat heel soms, in bepaalde gevallen, het griepje toch nog iets aangedikt wordt in de hoop op meer kopjes slappe thee en extra vrouwelijke aandacht op de bank.

