Waarom Tinashe op haar eigen ritme danst

In samenwerking met HUGO

De meeste artiesten verlaten hun thuisstad zodra ze beroemd zijn, en keren zelden terug. Tinashe niet, zij woont nog steeds in de stad waar ze opgroeide, ook al draait ze al meer dan 20 jaar mee in de entertainment business. Ze begon als een van de vele jonge artiesten die het proberen te maken in Los Angeles en groeide uit tot een populaire triple threat: een getalenteerde zangeres, danseres en actrice.

HUGO/HUGO eyewear

Van het openen voor Justin Bieber’s My World tour met haar meidengroep ‘The Stunners’ op 16-jarige leeftijd tot het vlekkeloos mengen van R&B, hiphop, dance en pop — Tinashe heeft nooit haar soundscape beperkt, of een rem gezet op haar muzikale evolutie. In 2014 schoot haar internationale carrière de lucht in dankzij haar R&B hit ‘2 On’, de leadsingle van haar debuutalbum ‘Aquarius’, dat snel volgde.

Achter de schermen vocht Tinashe voor haar creatieve integriteit. Haar terechte strijd beïnvloedde haar creatieve controle als artiest en de release van haar tweede album ‘Joyride’. Dat geschil leidde in 2019 uiteindelijk tot een breuk tussen Tinashe en haar label en zorgde voor de terugkeer naar haar onafhankelijke debuutjaren.

HUGO/HUGO eyewear

In de vier jaar na die beslissing kon ze drie bejubelde albums en uitverkochte tours op haar palmares schrijven, en groeide haar creatieve vrijheid en zelfvertrouwen aanzienlijk. Tinashe’s nieuwste album heet ‘333’, een engelengetal dat in de numerologie staat voor intuïtieve keuzes, creativiteit, actie en verandering … Meer dan gepast als je het ons vraagt.

Hoewel Tinashe nog lang niet klaar is, wilden we de popster ontmoeten om terug te blikken op haar leven tot nu toe. En waar beter dan in Los Angeles, de plek waar het allemaal begon. In samenwerking met HUGO beantwoordde Tinashe de Noisey-vragenlijst over het leven in de City of Angels.

De dag van het interview stapt Tinashe het VICE-kantoor binnen in een geel HUGO cropped T-shirt, een gescheurde denim short en een zwarte zonnebril, allemaal on brand. Een look die haar individualiteit in de kijker zet, haar attitude viert en toont dat het breken van regels kan lonen.

Je stijl is duidelijk geëvolueerd gedurende je muzikale reis. Hoe zou je je stijl vandaag omschrijven?

Ik denk dat mijn stijl een weerspiegeling is van mijn mood die dag. Meestal ben ik meer ontspannen en chill, maar soms wil ik iets extra’s. Ik speel graag met de verschillende kanten van mijn persoonlijkheid, soms meer vrouwelijk, dan weer tomboy, flashy of eerder terughoudend.

Zou je zeggen dat je stijl je sound beïnvloedt, of eerder andersom?

Ik denk dat mijn stijl en sound elkaar tegelijkertijd beïnvloeden. Hoe ik mezelf uit met mode en stijl is meestal een weerspiegeling van hoe ik me van binnen voel. En dat vertaalt zich vaak naar mijn kunst en muziek.

HUGO/HUGO eyewear

Wat is het geheim achter een geweldige outfit?

Draag iets waar je je zelfverzekerd in voelt. Welk kledingstuk dat ook is. Iets waardoor je je ofwel super comfortabel voelt, of altijd complimentjes over krijgt, of gewoon iets waardoor je je die dag extra goed voelt. Of dat nu een coole zonnebril is, hippe sneakers … ik denk dat het leuk is om een statement piece te hebben waarvan je kan zeggen: Oké, vandaag is dit mijn ding.

Modeshow, houseparty of thuisblijven?

Thuisblijven. Misschien een controversieel antwoord, maar ik ben absoluut een huismus.

Wat is moeilijker: acteren, zingen of dansen?

Het moeilijkste is waarschijnlijk zingen en dansen tegelijkertijd. Het is eigenlijk een soort tweeledige vraag. Individueel gezien zijn zingen en dansen vrij makkelijk. Dus, ik denk dan acteren, als je het zou opsplitsen

Janet Jackson, Michael Jackson of Samuel L. Jackson?

Uiteraard Janet Jackson. Queen Janet.

Jon And Vinny’s, In-N-Out of Pink’s Hot Dogs?

Dat zijn allemaal klassiekers in L.A., maar ik ga voor In-N-Out. Classic.

Geld, kleren of snelle auto’s?

Ik hou van ze allemaal. Als ik moet kiezen … geld. Want met geld kan je kleren en auto’s kopen. Dus, dat lijkt me een strikvraag?

333, 444 of 555 — wat is jouw favoriete engelengetal?

HUGO/HUGO eyewear

333, zonder twijfel.

TikTok, Instagram of Twitch?

Ik zit in een TikTok-fase. TikTok is momenteel mijn favoriete drug.

Electronic, R&B of Pop?

Goh, ik hou van een mix van alle drie. Dat is een beetje mijn droom qua muziek maken. Maar als ik één genre zou moeten kiezen, ga ik voor de klassieke R&B.

Welke modetrend mag van jou een comeback maken? Throwback jerseys, jelly sandals of capris?

Ik kies sowieso voor throwback jerseys. Een beetje een streetwear vibe vind ik geweldig en de NBA play-offs zijn nu bezig, dus dat lijkt me een logische keuze.

Affirmaties, horoscopen of tarot?

Hmm. Ik ga voor tarot. Een beetje spicy.

Welke rol zou het beste bij jou passen in een zombie-apocalyps: dokter, burgemeester of frontsoldaat?

Ik stel me kandidaat voor burgemeester. Ik denk dat ik veel goede ideeën heb voor de gemeenschap.

Wat is je ultieme stijltip?

Maak een foto van je outfit voordat je de deur uitgaat. Je weet nooit hoe het eruitziet tot je het op een foto ziet.

Dat is een goede tip. Zou je liever een project doen met Kaytranada of met Boy Wonder?

Oh, ik kan niet kiezen. Ik vind ze allebei geweldig. Ze zouden allebei een heel andere kant van mij naar boven brengen. Dus laat me in de zomer maar een Kaytranada-project doen en in de winter een Boy Wonder-project.

Zou je liever undercover gaan als een buitenaards wezen, als Mario van Super Mario Brothers of als Wall Street boss in een jaren ‘80 power suit?

Dat is zo random. Dan kies ik sowieso voor een buitenaards wezen.

Waar ben je het meest bang voor: niet leren van je verleden, niet beseffen wat je nu hebt of niet voorbereid zijn op de toekomst?

Voor mij is nu het allerbelangrijkst om in het moment te leven. Nauwkeurig observeren en dankbaar zijn voor wat je op dit moment hebt. Dus kies ik voor ‘niet beseffen wat je op dit moment hebt’.

Photography: Randijah Simmons