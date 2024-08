Waarom Tomorrowland het sickste festival van Europa is

Als kind was ik een keer op vakantie met mijn ouders in Engeland. Daar was een wensput. Ik mocht een muntje erin werpen en ik wenste dat we naar de grootste speeltuin ter wereld zouden gaan. Afgelopen weekend was het eindelijk zover.

Dat Tomorrowland een ziek groot festival is, wordt al duidelijk voordat we Boom binnenrijden. We moeten ons melden bij de persreceptie aan de ene kant van het dorp, vervolgens helemaal naar de andere kant om te parkeren en dan weer een kilometertje of wat lopen om op het terrein te komen. Het hele dorp wordt verzwolgen door het festival, maar ach, dat is ook wel gezellig, denk ik.

De Parkingboys zorgen ervoor dat het parkeren vlekkeloos verloopt

Een van de redenen dat we hier vandaag zijn, is omdat onze collega’s van Noisey vorig jaar een vernietigende recensie over Tomorrowland plaatsten. “Waarom Tomorrowland kut is”, luidde de titel van dat stuk. De redenen hiervoor varieerden van ‘het is duur’ tot ‘we mochten onze beerpong-tafel niet meenemen’ en ‘er was wel een meertje, maar daar mocht je niet in zwemmen’. Of het duur is weet ik niet, want als journalist-achtig persoon kan je gewoon op de lijst en in de persruimte kan je gratis bier krijgen zoveel je wil. Dat van die beerpong-tafel begrijp ik niet helemaal, maar ik heb het ook niet uitgeprobeerd, dus misschien hebben ze gewoon gelijk en mag het echt niet. Het niet mogen zwemmen is simpel uit te leggen, want langs het meertje staan overal borden met daarop ‘NIET ZWEMMEN ! Blauwalgen !’. Geloof me: Tomorrowland is niet kut. Het is zelfs ontzettend leuk. Van blauwalgen kun je daarentegen diarree en hoofdpijn krijgen.



Nou, dan niet hè

De andere grote reden dat ik graag hier wil zijn, is de line-up. En dan met name die van het Trance Energy-podium. Dat valt niet tegen: Cosmic Gate staat er, die een waanzinnige set draaien met alle klassiekers die je graag wil horen. Het is fantastisch om Sandstorm een keer te horen op een plek waar het lied echt goed tot zijn recht komt. Op het hoogtepunt schieten er walgelijk veel stroboscopen aan en de hele tent wordt gevuld met felle bliksemschichten en vuur.

Bestaat er iets mooiers dan dit? Ik betwijfel het.

Even daarvoor komt Saltwater van Chicane voorbij, wat een van de meest euforische momenten van het festivalseizoen 2017 is. Het is moeilijk om vijf minuten niet met je handen in de lucht te staan. Na Cosmic Gate komt de grootvader van trance, Johan Gielen, op het podium. Ook hij draait Sandstorm, wat zorgt voor de heerlijkste déjà vu ooit. Verder komen er hits voorbij van Rank 1, Mauro Picotto en Tiësto. Op het hoogtepunt knalt hij Born Slippy van Underworld erin en voel ik me alsof ik een kilo xtc heb geslikt. Na Gielen is het de beurt aan Ferry Corsten, die tracks draait van zijn laatste album, Blueprint. Het is dan niet zo druk meer in de tent, wat erg jammer is, want hij laat zien dat trance nog steeds een springlevend genre is, en dat er nog genoeg te vernieuwen valt, zonder teveel van de geijkte paden af te wijken. Maar wat zou je binnen in een tent gaan staan terwijl het zonnetje lustig schijnt? Tijd om een rondje te lopen over het terrein.

De grootste reden waarom Tomorrowland het leukste festival is waar ik ooit ben geweest, is het terrein zelf en het publiek. Het is een enorm pretpark, een gestoorde kermis en, zoals ik al zei, de grootste speeltuin ter wereld. Er is een reuzenrad, een doolhof en een podium in de vorm van een soort Arc de Triomphe, waar een dj optreedt in een Spiderman-pak. Dat is precies het soort gekkigheid waar ik van hou.

Vanuit het reuzenrad heb je een mooi uitzicht

Het publiek is fantastisch. Letterlijk iedereen is er. Niet alleen mensen van over de hele wereld, maar ook het Belgische koningspaar komt een kijkje nemen. Aan de zijkanten van de paden vormen halfnaakte mannen een soort vleesensemble, op een door Aperol gesponsord jungle-plateau staan vrouwen met een abonnement op de botoxkliniek en mannen met Armani-shirts, en de Franse dj en Grammy-winnaar Cedric Gervais staat de draaien voor een decor dat wat wegheeft van een bibliotheek in steampunk-stijl. Er is, kortom, overal wel wat te zien, en je hoeft je geen moment te vervelen.

Moe en voldaan, maar toch ook nog energiek en opgewonden verlaten we Boom. In de auto op de terugweg luisteren we de livestream op Studio Brussel. Tiësto draait op de mainstage. We zijn weg, maar zo voelt het niet. Volgend jaar gaan we weer.