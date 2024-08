Waarom topkitesurfer Ruben Lenten is gestopt met internationale competities

De Nederlandse kitesurfer behoorde jarenlang tot de wereldtop in de competities van zijn sport. Maar in 2014 besloot hij te stoppen met internationale competities. Ruben koos voor zichzelf.

We zijn inmiddels drie jaar verder en het gaat lekker met Ruben. Om meer te weten te komen over de redenen achter zijn besluit om te stoppen met internationale competities en wat dat besluit hem heeft gebracht, spraken we met de kitesurfer.

Ha Ruben, waarom heb je besloten niet meer mee te doen aan internationale competities?

Ruben Lenten: Ik heb van kleins af aan getraind om de beste te worden op wedstrijdgebied. In 2004 stond ik derde op de wereldranglijst freestyle kiteboarden, een jaar later tweede. Maar daarna raakte ik vlak voor het seizoen van 2006 geblesseerd. Ik zou de nummer 1 plek dus niet meer kunnen halen en besloot het een tijdje daarna over een andere boeg te gooien.

Wat heeft dit besluit voor jou veranderd?

Door dit besluit kan ik meer tijd besteden aan het doen van wat ik echt leuk vind. Dat is niet beter zijn dan iemand anders of reizen om op wind te wachten tijdens wedstrijden en er dan onterecht uit te worden gejureerd. De keuze om te kappen met internationale competities heeft me de tijd en drive gegeven om m’n eigen stijl te ontwikkelen… extreme big air.

Waar ligt jouw focus sinds je het roer hebt omgegooid?

Mijn ‘droom’ viel in duigen om de nummer 1 van de wereld te worden, dus was het focussen op m’n volgende droom. In 2005 had ik al een mooie start had gemaakt met het winnen van het belangrijkste big air event, the Red Bull King of the Air, in Hawaii. Daar ging ik lekker mee verder. Ik zette kiteboarden en mezelf op de kaart door middel van foto’s en videos van mijn extreme hoogtes tijdens stormen.

Hoe ziet jouw leven er doorgaans uit? Waar woon en werk je?

Mijn leven is altijd een redelijke achtbaan geweest, nog steeds eigenlijk, maar er begint wel meer structuur en stabiliteit in te komen. Ik werk en reis nu vaak samen met mijn lieve vrouw Nikki, die me helpt bij van alles en nog wat. We zijn voornamelijk druk met het opzetten van toffe projecten, het vinden van sponsoren en het uitbreiden van mijn eigen merk LEN10. Zo willen we meer content creëren om mensen te inspireren op het gebied van gezondheid, sport, de natuur en socialiteit.

Klinkt goed man. Wat is jouw sportroutine?

Gezond leven, dus goed eten, drinken, rusten en trainen. Ik doe zo’n drie tot vier uur uur krachttraining in de week, nog andere activiteiten en wat stretching of yoga. Daarnaast natuurlijk lekker een of twee uur per dag kiten als het lekker waait, waar ik ook ben.

Hoe kijk je nu terug op het besluit om te stoppen met internationale competities?

Het was een radicale beslissing op dat moment, omdat ik gesponsord werd voor de wedstrijden. Achteraf is het de beste beslissing ooit geweest… en zou ik niks lievers willen dan lekker doen wat ik nu doe. Lekker reizen, kiten, trainen, partyen, werken… en dat samen met m’n moppie. Whoop whoop!

