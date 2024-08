Waarom Trevor Paglen een enorme spiegel de ruimte in schiet

De Amerikaanse kunstenaar Trevor Paglen gaat zeer waarschijnlijk de eerste kunstenaar worden die een werk de ruimte in stuurt. Met zijn project Orbital Reflector is Paglen van plan een satelliet de ruimte in te schieten zonder enig militair, wetenschappelijk of commercieel doel. Alles wat hij wil is “mensen een reden geven om naar de hemel te kijken,” vertelt hij aan Creators.



Het project – een samenwerking met het Nevada Museum of Art – bestaat uit een kleine satelliet die in op 575 kilometer in een baan om de aarde wordt geplaatst. Als die satelliet daar eenmaal is, ontvouwt een sculptuur van dertig meter in de vorm van een diamant. Deze enorme ballon is gemaakt van reflecterend materiaal en reflecteert zonlicht naar de aarde. Het doel is dat je het kunstwerk met het blote oog vanaf de aarde kan zien.

Een rendering van Orbital Reflector. Beeld: Trevor Paglen

De Orbital Reflector blijft maar een paar weken in een baan rond onze planeet en daarna zal het kunstwerk verbranden in de dampkring. Als het op aarde donker is, zal het werk zichtbaar zijn als een bewegende ster, die ongeveer evenveel licht geeft als de Grote Beer, zo is te lezen op de website van het project. De lancering – op een Falcon 9 van Space X – staat gepland in het begin van volgend jaar.

De diamantvorm van de sculptuur is een eerbetoon aan het begindagen van de ruimtevaart, en met name de baanbrekende projecten van de Sovjet Unie en NASA. Oorspronkelijk zou het een bol moeten worden, maar op advies van de ingenieurs die aan het project werken heeft Paglen de vorm veranderd. Zo zou het werk beter zichtbaar zijn, groter kunnen worden en langer in de ruimte blijven hangen.

Een eerdere versie van Orbital Reflector

Het hele project zal in totaal 1,3 miljoen dollar kosten en het wordt ondersteund door diverse stichtingen. Je kan zelf ook een bijdrage leveren aan het project, via een campagne op Kickstarter die net is gelanceerd. We hebben tot 9 oktober om daaraan deel te nemen.



Trevor Paglen werd geboren in 1974 en studeerde kunst en geografie. Zijn werk vervaagt de grens tussen kunst en onderzoek en hij verkent verschillende hedendaagse vraagstukken, waaronder de militarisatie van de samenleving, big data en surveillance. In de afgelopen jaren heeft Paglen onder andere spionagedrones bespioneerd, met een telescoop alle satellieten boven de aarde gefotografeerd en dook hij de zee in om foto’s van de internetkabels op de bodem van de oceaan te maken. Een van zijn werken staat middenin het rampgebied bij Fukushima, en dat kan je pas weer zien als het gebied ergens tussen de drie en 30.000 jaar wordt vrijgegeven.

Dit artikel verscheen eerder op Creators Italië.