Waarom vallen zoveel mensen voor ‘fuckboys’?

Achter onbereikbare mannen aan zitten was een standaard onderdeel van Aakriti’s leven, totdat ze er eentje trouwde. De journaliste (29), die in dit verhaal graag onder een pseudoniem werd vernoemd, zei dat ze zich altijd vastklampte aan elke “charismatische fuckboy” die ze tegenkwam.

Voor Aakriti was dat elke man met meerdere vrouwelijke bewonderaars, een die haar ook leek te willen, maar die ook onregelmatig afzijdig en ongeïnteresseerd tegenover haar was – iemand waar ze niet op kon bouwen.

Zoals Alison Stevenson in haar artikel uit 2016 voor VICE, How I Learned to Stop Worrying and Love Fuckboys, uitlegde, is “fuckboy” een term die grotendeels uit de Zwarte gemeenschap is overgenomen. De definitie van de term was oorspronkelijk “de perfectie combinatie van een ‘basic bitch’ en een ‘slet’, twee scheldwoorden die mannen maar weinig te horen krijgen” maar werd later “elke (normaliter hetero) man die op de één of andere manier problematisch is,” zoals Helen Meriel Thomas in 2020 opmerkte in haar VICE-stuk In the A to Z of Fuckboys.

Het is onderhand belangrijk om duidelijk te maken dat iedereen zich schuldig kan maken aan ‘fuckboy’-gedrag – fuckgirls, fuckpersonen, of fuck-gendernonconforme personen. Die zijn ook in staat om kwetsend en afwijzend te zijn tegen hun seksuele partners. Maar het ding met macht en hoe onze samenleving in elkaar zit, is dat het over het algemeen één kant op waait, en dat één groep mensen in het overgrote deel van de gevallen alle macht vangt. Langdurige genderongelijkheiden de manier waarop we zijn geconditioneerd om te socializen maakt het vaak makkelijker voor mannen om weg te komen met kutgedrag dan voor vrouwen. Dit verklaart ook waarom mannen met een actief seksleven er vaker mee worden gefeliciteerd dan dat ze erom worden vernederd, in tegenstelling tot vrouwen.

Aakriti staat op het punt om een scheiding aan te vragen van de man met wie ze tien jaar samen is geweest, waarvan vier jaar getrouwd. Volgens haar was hij een fuckboy pur sang – emotioneel onbeschikbaar, egocentrisch, afstandelijk, en iemand die erg genoot van vrouwelijke aandacht.

“Ik hou niet van mannen die helemaal hoteldebotel raken, over je ‘kwijlen’ en voor je gaan simpen,” zei Aakriti, die uitlegde waarom ze altijd voor fuckboys viel. Een ‘simp’ is een man die een vrouw die amper iets om hem geeft de hemel in prijst; ‘simpen’ refereert naar gedrag dat iemand op een simp laat lijken. Dit varieert van té attent zijn tot gewoon erg creepy zijn. Simps verschillen van fuckboys omdat ze er juist te veel moeite in steken.

“Ik wil dat er een beetje een spelletje wordt gespeeld waarbij je niet alles zeker weet. Ik zeg altijd tegen m’n vrienden dat als er niet iets van een mindfuck gaande is, er geen lol aan te beleven is. Daaruit kun je concluderen dat ikzelf waarschijnlijk de meest toxic persoon in m’n leven ben,” zei ze.

Nu Aakriti na bijna tien jaar weer aan het daten is, moet ze erkennen dat ze weer in dezelfde patronen vervalt. In zekere zin heeft ze geaccepteerd dat de mannen waarop ze valt altijd fuckboys zijn.

Word leergierig over je jeugd

Volgens psychiater Era Dutta kan het, als we willen begrijpen waarom sommige mensen aangetrokken zijn tot fuckboys, behulpzaam zijn om meer te weten over de hechtingstheorie, de gedragspatronen die we als kind leren die zouden bepalen hoe we op anderen reageren, en vooral hoe we als volwassenen romantische relaties navigeren. Het kan ons ook helpen begrijpen hoe en waarom fuckboys worden wie ze zijn.

Om wat context te geven: de hechtingstheorie werd aan het eind van de jaren zestig geformuleerd door psychiater en psychoanalyticus John Bowlby, en later uitgebreid door psychologe Mary Ainsworth, die drie hechtingsstijlen in kinderen identificeerde: veilige hechting, onveilig-vermijdende hechting, en onveilig-afwerende hechting. Tegenwoordig worden er in het algemeen vier hechtingsstijlen onderscheiden: veilig, onveilig-vermijdend, onveilig-afwerend, en gedesorganiseerd. Een persoon met een veilige hechtingsstijl zal waarschijnlijk gezondere relaties hebben. Maar volwassenen met onveilige hechtingsstijlen kunnen een veilige hechtingsstijl leren ontwikkelen en hun bestaande relaties daarmee verbeteren.

“In veel gevallen hebben fuckboys een vermijdende hechtingsstijl omdat ze altijd afstandelijk zijn, koud en warm doen, onregelmatige stemmingswisselingen hebben, en de ene dag love bombs laten vallen en de volgende dag verdwenen zijn,” vertelde Dutta aan VICE. “Ze hebben altijd wat mysterieuze trekjes – daar komt een deel van hun aantrekkelijkheid vandaan.”

Voor velen zijn fuckboys, met recht, klootzakken die niet begrepen hoeven te worden en moeten worden aangesproken op hun toxic gedrag. Maar voor anderen kan hun gedrag beter worden begrepen door over hun oude trauma’s te leren en zelfs te kijken naar evolutionaire psychologie.

Een student die een blogpost maakte over het bijwonen van een lezing over evolutionaire psychologie door sociaal psycholoog Azim Shariff, schreef dat Shariff zei dat “mannen gemiddeld meer seksuele partners willen, ze daar minder onderscheid in maken, en meer interesse hebben in kortdurige paring.”

Shariff voegde echter ook de ietwat geruststellende caveat toe dat mannen ook gemotiveerd zijn door paarvorming en het vinden van langdurige partners. Dus niet alle mannen zijn fuckboys, en er zijn ook mannen die zich willen inzetten om langdurige monogame relaties aan te gaan.

Waarom we vaak het bekende opzoeken

Riya, een social media strategist (31), die voor dit verhaal alleen bij haar voornaam genoemd wil worden, zei dat de fuckboys tot wie ze was aangetrokken haar manipuleerden en onder de duim hielden, en dat ze geen greintje empathie vertoonden. Ze zei ook dat ze in verschillende mate vrouwonvriendelijk waren, haar vaak meedogenloos kleineerden, haar aan haar keuzes lieten twijfelen, en haar lieten geloven dat ze voor altijd van hen afhankelijk zou zijn.

Dus waarom viel ze dan überhaupt op ze? Riya denkt dat het voor een groot deel komt door de problematische boeken en films die ze als jong persoon consumeerde, die haar beeld vormden van hoe “liefde” eruit hoorde te zien.

“Als je kijkt naar de dingen waar we aan worden blootgesteld, worden toxic relaties verheerlijkt,” zei ze. “Ikzelf was een groot fan van romcoms en chick flicks waar de grootste klootzak altijd voor het leukste meisje gaat, en waar het mooiste meisje voor de ongewoon stille jongen valt.”

Riya voegde toe dat ze had leren denken dat hoe “intens” een jongen was, te maken had met hoe emotioneel onbereikbaar hij was, en dat hij een “project” kon zijn om op te knappen.

“Ik denk dat de meesten van ons die voor fuckboys vallen ook houden van dingen fixen. Mensen zoals ik schepten vroeger op dat we altijd op de ‘bad guys’ vallen omdat een deel van ons verslaafd is aan verdrietig zijn. Ik bedoel, als ik geen treurige liedjes over mijn geliefde hoor, ben ik dan wel echt verliefd?”

Het viel Riya op dat er bij de fuckboys voor wie ze viel een gigantisch verschil was tussen hun begrip van vrouwen en hun respect voor vrouwen. “Ze begrijpen je absoluut,, maar ze zullen ook je meest kwetsbare aspecten opzoeken en uitbuiten. Ze zullen je gaslighten en laten twijfelen aan je eigenwaarde,” zei ze. “Elke fuckboy heeft de superkracht om vrijwel alles tegen je op te zetten. En dan schud je je hoofd en denk je, ‘hij had advocaat moeten worden’.”

Ashika Jain, een psychotherapeut, vertelde VICE dat we vaak voor fuckboys vallen omdat we ze associëren met een gevoel van herkenning. Maar waarom zijn we dan nog altijd zo aangetrokken tot fuckboys die ons (en anderen) kwetsen?

“Dat je voor ze valt heeft een hoop te maken met je hechtingsstijl,” legde Jain uit. “Stel dat iemand is opgegroeid met voogden of ouders die onbetrouwbaar en emotioneel afstandelijk waren. Zulk gedrag wordt dan iemands maatstaf voor de omgang met andere mensen.”

Jain voegde toe dat we ons als mensen veilig voelen bij dat wat bekend voelt. Dus mensen die zijn opgegroeid in wisselvallige en instabiele omgevingen zullen van nature aangetrokken zijn tot soortgelijke ervaringen omdat die ‘veilig’ voelen. “Objectiviteit speelt hier geen rol. Dergelijke mensen hebben een voorkeur voor fuckboys omdat die weten hoe ze met hen om moeten gaan, omdat ze zijn opgegroeid met voogden die vergelijkbare eigenschappen hebben.”

Dat niet alle fuckboys cisgender heteromannen zijn, daar kwam Anant, een content creator (24), die hier een pseudoniem gebruikt omdat hij in de kast zit, achter. “Ik heb altijd gedacht dat als een zelfverzekerde man mij wil, ik alles op alles moet zetten,” zei hij. “Dan belazerden ze me, behandelden me heel slecht, waren ze emotioneel ontwijkend, en ik stak m’n kop in het zand over hoe het allemaal zat.”

Anant herinnert zich een keer dat een fuckboy het uit wilde maken toen ze twee maanden een monogame relatie hadden. Anant smeekte hem om niet weg te gaan, en ging zelfs zover om voor te stellen dat hij met andere mensen naar bed kon gaan als hij Anant maar niet zou verlaten. “Ik heb dit al vaker gedaan, waarschijnlijk omdat ik ben opgegroeid met een alleenstaande vader die geen tijd voor me had. Ik zag relaties als onevenwichtige affaires die van een machtsspel afhangen, dus dat creëerde veel mogelijkheden voor fuckboys.”

Waarom je uit je relatie-comfortzone moet komen

Hoe moet je in zo’n context de cyclus doorbreken? Dat ongezonde gevoel van bekendheid? De eerste stap is om – op een intellectueel niveau – te begrijpen dat deze keuzes fundamenteel ongezond zijn en dat ze niet op lange termijn kunnen worden volgehouden, zei Jain.

De tweede en moeilijkere stap is het bewust worden van de gevolgen van vallen voor fuckboys, en hoe dat toekomstige, gezonde keuzes zou kunnen beïnvloeden of belemmeren. “Als je bent gevallen voor een fuckboy die eist dat je hem vertroetelt en constant checkt hoe het met hem gaat, en die afwisselend koud en warm tegen je is, moet je je realiseren dat dat niet normaal is,” zei Jain.

Het helpt ook om open te staan voor ervaringen met ‘non-fuckboys’.

“Wanneer je iemand vindt die emotioneel en mentaal gezond is en het tegenovergestelde van een fuckboy, bouw dan het vermogen op om jezelf dat te laten omarmen. Wees niet achterdochtig omdat ze ‘extra aardig’ doen.”

Er zijn veel manieren waarop je het vermogen om een gezonde en normale relatie te onderhouden, kunt opbouwen. Hoewel therapie altijd een optie is, stelt Dutta voor dat we ons inzetten om hulpmiddelen te ontwikkelen die ons ondersteunen wanneer we van deze ongezonde relatiepatronen genezen en ze ontgroeien. “Het zal voelen alsof je van een drug moet afkicken. Net als bij elke vorm van ontwenning moet je zorgen dat je niet alleen bent en dat je mensen om je heen hebt die voor je zorgen, die je altijd zullen steunen en je niet zullen veroordelen voor keuzes die je in het verleden hebt gemaakt,” zei ze.

Voor grafisch ontwerper Matri (25), die alleen haar voornaam wilde delen, heeft het geholpen om haar grenzen aan te geven toen ze zich tijdens haar therapie realiseerde dat al haar vriendinnen in verschillende mates “fuckboys” waren.

“Ik ben uit mijn laatste relatie gekomen door mezelf prioriteit te geven en mezelf genoeg te respecteren om te weten dat ik me niet aan iemand hoef over te geven alleen maar omdat diegene me voor een bepaalde tijd goed liet voelen.”

