Waarom vrouwen meer blauwe plekken hebben dan mannen

Om een van de grootste mysteries van het universum op te helderen, spraken we met een aantal dermatologen en medische experts: waar in hemelsnaam komen toch al die blauwe plekken vandaan?

Heb je ook wel eens een enorme blauwe plek op je been gehad waarvan je dacht: hoe komt die daar? Ik heb dat geregeld, net als alle vrouwen die ik ken. Zo heeft de Tumblr-pagina ”Team Mysterious Leg Bruise‘ al meer dan 350.000 notes, en het zijn voornamelijk vrouwen die hierop reageren. Toen ik op Facebook een oproep plaatste over dit onderwerp, waren het vooral mijn vrouwenvrienden die reageerden. Eén meisje stuurde me zelfs een compositie van haar huidige blauwe-plekkenpalet, wat veel weg had van een fronsende smiley. De enige man die reageerde deed dat alleen om een vrouw te taggen.

“Ik weet nog dat de kinderen uit mijn klas altijd vroegen hoe ik aan die blauwe plekken op mijn benen kwam,” vertelt Jacky, de eigenaar van de boze smiley. “Maar ik had geen idee.”

En nog steeds heeft Jackie geen idee. “Misschien ben ik superonhandig zonder dat ik het doorheb? Toch zou ik het wel merken als ik de hele tijd tegen van alles aanbots.”

Jackie’s boze smiley van blauwe plekken. Oorzaak onbekend.

Je huid bestaat uit drie lagen: je hebt de opperhuid, de lederhuid (hier zitten de haarvaten, zweetporieën en haarzakjes) en het onderhuidse bindweefsel (hier zit voornamelijk vet en wat bloedvaten). Een blauwe plek ontstaat als een bloedvat kneust of scheurt in het onderhuidse bindweefsel, waardoor er bloed in het weefsel lekt. Vaak zie je een blauwe plek pas een of twee dagen nadat je je gestoten hebt. Hoe heftiger de bloeding, hoe donkerder de blauwe plek.

“Er is iets dat het Tindell-effect heet,”vertelt dermatoloog Dawn Davis. “De kleur van je blauwe plek hangt af van in welke laag het bloed zich bevindt. Hoe dieper in je huid, hoe donkerder de kleur.” Een bruine of roodachtige plek die dicht onder de huidoppervlakte zit, zou paars of zwart zijn als hij dieper zat.

Maar wat is het met de huid van vrouwen dat daar zo snel blauwe plekken op verschijnen? Dermatoloog Jeffrey Benabio schrijft in zijn blog dat het komt doordat vrouwen meer vet en minder collageen in hun huid hebben. “Mannen hebben een dikkere collageenlaag en de bloedvaten worden beter beschermd,” schrijft hij. “Het is vergelijkbaar met het verschil in opbouw van de huid tussen mannen en vrouwen, dat zie je terug in cellulitis.”

Volgens dr. Joel Cohen van AboutSkin Dermatology vormt collageen de basis van een stevige huid. In de lederhuid vormt collageen een soort net van vezels dat de huid bij elkaar houdt, en het beschermt de bloedvaten. Dit in tegenstelling tot vet. “Vet vult op, maar beschermt niet. Het werkt als een soort buffer, maar drukt net zo hard op die bloedvaten.”

Je huid is dus eigenlijk een soort vrachtwagen vol met perziken. Collageen werkt als de kistjes waar de perziken in liggen; ze blijven netjes op hun plek en lopen minder kans op butsen en beschadigingen. In een vette huid moet je je de perziken voorstellen in een soort pudding – de pudding zorgt voor enige verzachting, maar de perziken rollen nog wel de hele vrachtwagen door. De puddingperziken hebben dus meer kans op beschadigingen dan de perziken die keurig in kratjes zitten.

Toch is er één probleem met deze theorie – niet elke vrouw heeft meer onderhuids vet dan iedere man. Het idee dat vrouwen een extra laag vet hebben, leeft bij veel dieetwebsites en blogs over over bodybuilding, maar zoals zo vaak is het met dit genderverschil een stuk ingewikkelder. “Je kan niet alle mannen en alle vrouwen over een kam scheren,” zegt Cohen. “Het hangt allemaal af van je BMI.” Je BMI komt voort uit je totale lichaamsgewicht gedeeld door je lengte. En net als bij gender bestaan er enorme verschillen als het over BMI gaat.

“Wat we weten is dat mannen en vrouwen heel verschillende BMI’s kunnen hebben,” zegt Davis. “Waar ze dat vet opslaan heeft te maken met de hoeveelheid oestrogeen en testosteron in hun lichaam. Mannen en vrouwen krijgen blauwe plekken op verschillende plekken. Bij mannen is dat op hun torso, daar hebben ze het meeste vet. Bij vrouwen is dat vaker op de heupen, dijen en kont.”

Davis zegt dat er nog een reden is waarom vrouwen meer blauwe plekken hebben dan mannen. “Oestrogeen zorgt voor minder stevige wanden van bloedvaten,” zegt hij. Hoe dit kan weten wetenschappers nog niet precies, maar oestrogeen houdt de opbouw van de wanden tegen. Bovendien is oestrogeen een ‘vasodilator’, wat betekent dat het de vaten openhoudt, waardoor er makkelijker blauwe plekken ontstaan. “Het is ook de reden dat vrouwen een grotere kans hebben op spataderen,” zegt Davis. “En waarom de bloedvaten van vrouwen veranderen na de menopauze.”

