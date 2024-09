Waarom vrouwen veel beter tegen griep kunnen dan mannen

Het idee dat mannen meer last hebben van een griepje is niks nieuws. De ‘mannengriep‘ is een bekend fenomeen en de uitleg verwees vaak naar de antivirale eigenschappen van oestrogeen en het superieure immuunsysteem van vrouwen. Maar er zijn wetenschappers die denken dat er meer achter zit. Zo lijken sommige ziektes nog niks te maken te hebben met je geslacht “tijdens de pubertijd, wanneer de sekshormonen voor het eerst worden aangemaakt,” leggen onderzoekers uit. Pas decennia later is er verschil te zien in de effecten bij mannen en vrouwen.



Ze denken dat er een evolutionaire verklaring is voor het feit dat sommige virussen vooral bij een bepaald geslacht voorkomen. In de studie, “De evolutie van geslachtsspecifieke virulentie in infectieziekten,” werden wiskundige modellen gebruikt om de theorie uit te leggen. Volgens de onderzoekers ontwikkelen sommige virussen, zoals HPV, zich minder hard bij vrouwen omdat ze in staat zijn om het virus over te dragen aan nakomelingen.

In dit onderzoek werd gekeken naar twee vormen van virusoverdracht. Eén daarvan is de horizontale overdracht, dus tussen mensen binnen een populatie. De ander is verticale overdracht, waarbij een moeder een virus overdraagt naar baby’s door zwangerschap, geboorte en borstvoeding.

“Omdat vrouwen ziekteverwekkers kunnen overdragen tijdens de zwangerschap, geboorte en borstvoeding, worden de virussen langzaam aangepast. Hierdoor hebben vrouwen minder last van sommige virussen,” zegt de studie. De onderzoekers verwijzen naar een paar trieste feiten: de bacterie die tuberculose veroorzaakt, doodt bijna twee keer zoveel mannen als vrouwen en bij mannen is de kans vijf keer zo groot dat HPV zich ontwikkelt tot een dodelijke vorm van kanker.

Uiteindelijk gebruiken ze hun model vooral om gegevens uit Japan te analyseren. Daar bleek dat een virus dat een bepaalde vorm van leukemie veroorzaakt bij mannen meer kans heeft om zich te ontwikkelen tot een dodelijke ziekte. Dit verschil tussen mannen en vrouwen komt vreemd genoeg niet overal voor. Ze keken ook naar virussen in de Caraïben, waar bleek dat het verschil niet bestond. Volgens de onderzoekers gaan de virussen door een natuurlijk selectieproces, op basis van hun vermogen om zich te kunnen verspreiden. Als een virus zich kan verspreiden naar een nakomeling, zal het zich dus minder richten op de drager. “Het feit dat ze in Japan langer borstvoeding geven dan in de Caraïben zou de reden kunnen zijn voor het verschil tussen de twee landen,” zegt de studie.

Het is ook mogelijk dat er andere factoren zijn die het verschil tussen de Japanse en Caribische populatie verklaren. “Het is bekend dat er meerdere risicofactoren zijn voor de verschillende ziektes dan alleen geslacht,” zegt Vincent Jansen, professor in wiskundige biologie op de Royal Holloway University in Londen en schrijver van het onderzoek.

Hij legt uit dat zijn wiskundige model voorspelt dat ziekteverwekkers minder gemeen worden bij dragers die een grotere kans hebben op verticale overdracht – vrouwen dus. Dat komt overeen met de gegevens over leukemie onder zowel mannen en vrouwen in Japan en de Caraïben. Het benadrukt waarom hij en zijn collega’s het zo belangrijk vonden om deze studie te doen. “Als de verschillen voortkomen uit het verschil in hormonen tussen mannen en vrouwen of door verschillen in het immuunsysteem, waarom zien we dan verschillen in demografische regio’s?” vraagt Jansen.

“Als een virus wordt overgedragen van moeder naar kind, dan zijn vrouwen belangrijker voor virussen dan mannen,” zegt Jansen. Het is niet duidelijk hoe infecties weten of ze in een mannen- of vrouwenlichaam zitten. Volgens Jansen weten wetenschappers dat op dit moment niet, maar de resultaten van het onderzoek laten wel zien dat er een aanwijzing is die de ziekteverwekker gebruikt.” Hij hoopt dat die aanwijzing gevonden wordt, want “dat zou ervoor kunnen zorgen dat we ziekteverwekkers minder agressief kunnen maken.”

