Waarom we allemaal meer dutjes zouden moeten doen

Het klinkt niet als de sportiefste activiteit. Middagdutjes klinken meer als iets voor verveelde koningen of gepensioneerde oma’s. Niet als iets voor jonge, sterke atleten. Maar dat is een misvatting.

Dutjes zijn de superbatterij van de natuur. Een dutjes is een activiteit voor kampioenen, net als staren naar de lucht, liggen in foetushouding en zitten op een toilet met een handdoek over je hoofd. O, en drank en seks zijn ook prima. Als het maar binnen de perken blijft.

De expert die ons door de wereld van rust zal leiden, heet Nick Littlehales. Hij heeft zo ongeveer in zijn eentje ‘slaapcoaching’ ontdekt, met een klein beetje hulp van Sir Alex Ferguson, de legendarische trainer van Manchester United. Misschien wist je nog helemaal niet dat slaapcoaching een ding was – veel voetbaltrainers vinden het ook niks – maar Littlehales heeft met een aantal flinke sportinstituten gewerkt. Manchester City, bijvoorbeeld.

“Team Sky, de Britse olympische boogschutters, BMX, de NFL, NBA, rugbymannen en -vrouwen, noem maar op,” zegt de coach, die voor VICE Sports tijd vrij heeft gemaakt in zijn drukke schema van dutjes plannen. “Maar het gaat uiteindelijk allemaal om de individuen. Het zijn allemaal mensen, dus het gaat erom een manier te vinden om mentaal en fysiek te herstellen van een bepaalde periode. Maar niet op de gebruikelijke manier, niet ‘acht uur per nacht’.”

Het was te verwachten dat Littlehales over de acht uur zou beginnen. Zijn laatste boek heet Sleep en heeft de subtitel: ‘The myth of eight hours’. Volgens Littlehales is het concept van acht uur aaneengesloten slaap per nacht niet natuurlijk en bestaat het pas “sinds de elektrische lamp is ontdekt. Tot dat punt in de geschiedenis sliepen we altijd korter, maar vaker.”

Messi moet soms ook slapen. (Foto: PA Images)

Het probleem met het streven naar acht aaneengesloten uren slaap is dat we die bijna nooit krijgen. Dat is vooral het geval bij sporters, bijvoorbeeld als een atleet wakker ligt voor de olympische prestatie waar ze vier jaar voor heeft getraind, of een voetballer die niet kan slapen door de adrenaline voor een wedstrijd. Jonge voetballers hebben vooral vaak slaapproblemen, doordat het gebruik van smartphones, tablets en videogames serotonine aanwakkert op het verkeerde moment van de dag. “De sportcultuur vraagt 24/7 wat van een sporter en er zijn in de moderne wereld minder mogelijkheden om op een natuurlijke manier te herstellen,” legt Littlehales uit. “Je ziet sporters daarom steeds vaker pillen slikken die niet per se van de apotheek komen.”

Het is beter om eens een bezoek aan een slaapcoach te brengen. Praat 45 minuten met Littlehales en je blik op rust kan 180 graden omslaan. Waarschijnlijk adviseert Littlehales dan trouwens om die 45 minuten terug te schroeven tot 20 minuten, zodat je die andere 25 minuten kan gebruiken om een dutje te doen. Het zou beter zijn als we naar onze biologische klok zouden luisteren, stelt Littlehales. Daarvoor zijn volgens hem drie natuurlijke periodes om te rusten: “Tussen 13:00 uur en 15:00 uur, tussen 17:00 uur en 19:00 uur en tussen 23:00 uur en 06:30 uur. Het klopt niet om van de samenleving te eisen dat zij alleen ‘s nachts slaapt.”

De siëstacultuur heeft het Spaanse elftal sinds de eeuwwisseling in ieder geval geen kwaad gedaan. Maar wat als je sport naast een fulltimebaan? Hoe doe je dan dutjes? Nou, je hoeft niet eens te slapen. ‘Wegdromen’ – staren naar een witte muur – helpt, net als de eerder genoemde handdoek-over-het-hoofd-in-het-toilet aanpak. “Ik kan nu dutjes doen achter mijn bureau, oordopjes in, wegdromen”, zegt Nick. “Een dutje van 20 of dertig minuten op het goede moment van de dag zorgt ervoor dat ik daarna veertig procent alerter ben.”

Littlehales was zelf ooit professioneel golfer. “Ik speelde met Nick Faldo en Ian Woosnam, maar eindigde altijd onderin het klassement.” Hij ruilde zijn golfclubs in voor kussens, werd een bekende slaapexpert bij een groot beddenbedrijf en wilde zijn kennis toen verder verspreiden. Nick besloot een brief naar Manchester United te sturen.

“Als het een andere club uit deze regio was geweest, had men waarschijnlijk niet eens geantwoord, omdat ze daar geen aanleiding toe zagen,” geeft Littlehales toe. “Maar Alex Ferguson was een erg progressieve trainer met een open blik. Hij zei: ‘We doen hier nu niks aan, maar het intrigeert me, dus ga maar praten met de fysiotherapeut.’”

Het elftal van Alex Ferguson zag er eind jaren negentig niet zo sloom uit, op Phil Neville na dan, maar Manchester United moedigde de spelers aan om na de training eens met Littlehales te praten. “De enige speler die naar me toe kwam, was Ryan Giggs. Hij was toen nog een jonge speler, maar had al een bijzondere mentaliteit over het zijn van een sportman.”

De andere spelers raakten langzaam maar zeker ook geïnteresseerd. Op een gegeven moment vond Littlehales zich terug bij het bed van Gary Pallister. De centrumverdediger had een rugblessure waar hij van moest herstellen, maar elke keer als hij ging slapen, werd hij daarna wakker met rugpijn. Dan kon hij weer van voren af aan beginnen. Niemand had zijn bed bekeken.

“Gary en zijn vrouw waren naar een dure winkel gegaan en hadden iets gekocht wat zogenaamd orthopedisch en chiropractisch was, maar het was gewoon keihard,” zegt Nick. “Ik verwisselde alleen het matras. Hij sliep daarna in foetushouding, bijna zonder kussen, maar met een perfect postuur. We konden de vooruitgang daarna zien. Hij kon weer een beetje trainen, hoefde minder vaak naar de fysio en glimlachte weer.”

Garry Pallister na een goede nachtrust. (Foto: PA Images)

Littlehales hielp het nationale elftal van Engeland in de voorbereiding op een van de weinige goede toernooien van het team: het EK van 2004. “Met Sven Goren Eriksson en Leif Schwartz, de dokter, kozen we letterlijk een kamer voor elke individuele speler. Daar werd eerst een beetje om gelachen, eerlijk gezegd. Maar vandaag de dag doe ik precies hetzelfde met Team Sky en British Cycling. We stuurden zelfs dertig slaapuitrustingen mee naar Rio.”

Kennelijk zijn de meeste bedden in hotels bagger. Veel atleten slapen in hotels waar ze niet uit verschillende bedden of soorten kamers kunnen kiezen. Slimme organisaties sturen nu een expert vooruit om ook het licht en geluid te checken. “Om ervoor te zorgen dat het een kamer voor een topatleet wordt, niet een kamer voor het vrijgezellenfeest van gisteravond,” zegt Nick.

De slaapcoach is logischerwijs gepassioneerd over de discipline die hij zelf grotendeels op de kaart heeft gezet. Sportteams zijn altijd bezig met rust pakken na een prestatie, dus het is eigenlijk ook best vreemd om atleten daarna naar huis te laten gaan om te tukken op een slecht bed achter een Xbox. Goede rust kan het verschil maken. “In het zwemmen en wielrennen wordt het vaak op seconden of minder beslist. En hoeveel voetbalwedstrijden worden wel niet in de laatste vijf minuten bepaald?”

Ondanks dat ziet Littlehales dat er nog veel voetbaltrainers zijn die zijn discipline niet interessant vinden, of gewoon niet snappen. “Het grootste deel is van de oude stempel, de oude basisprincipes,” zucht Littlehales. “Het is bijvoorbeeld bewezen dat het zin heeft om data van spelers verzamelen via GPS, maar veel trainers moeten daar niks van hebben. Zelfs Mourinho heeft volgens mij een keer gezegd dat hij GPS op de training maar niks vindt, omdat hij zijn spelers zelf beter zou kennen dan wie dan ook.” Maar goed, Mourinho ging de afgelopen jaren sowieso niet altijd even goed met zijn fysio’s…

“De kracht- en conditietrainers van elke club willen deze technieken gebruiken, omdat ze dol zijn op een goed herstel. De fysio wil er ook mee beginnen, de head of performance ziet ook dat de speelschema’s zo vol worden dat de club er wat aan moet doen. Maar de trainer zegt: ‘Nee, ik had dat ook niet toen ik zelf speler was.’”

Volgens Littlehales mogen de spelers dit bier best drinken in plaats van gooien. (Foto: PA Images)

In Engeland is er de laatste tijd ook weer veel te doen geweest om nachtelijke uitjes van spelers in clubs. Captain Wayne Rooney verscheen met een dronken kop in de tabloids. Volgens Littlehales kan een biertje op zijn tijd geen kwaad voor een topsporter. “Als dat een manier is om te ontspannen, is dat onderdeel van het proces.” En een avondje doorzakken op zijn tijd? Dat alleen als je daarna vrij bent en een uitje verdiend hebt. Dan kan het helpen, omdat “spelers anders soms in een soort bubbel gevangen raken.”

Rondom toernooien is zuipen vooral een probleem. De druk stijgt. Littlehales is “betrokken geweest bij een aantal organisaties die partners weghielden van evenementen.” Maar het idee dat seks voor een wedstrijd invloed heeft op de prestatie, is volgens hem onzin. “Sommige mensen beginnen na een orgasme juist rond te rennen alsof ze een adrenalineshot hebben gekregen. Het verschilt per persoon. Anderen zijn weer teleurgesteld als de seks niet goed was.”

Littlehales is wel meer gekke dingen tegengekomen bij sporters en hun slaapgedrag. “Sommigen scheten veel in hun slaap, praten, of zingen zelfs,” zegt hij. Het meest intrigerend vond hij iemand die alleen in slaap kon vallen door “de stofzuiger aan de zetten, door dingen die in haar jeugd waren gebeurd.”

Dat helpt misschien om energie te krijgen, maar hoe zou die energierekening eruit zien? Als een nachtmerrie.

