Waarom we soms de verkeerde naam zeggen tijdens de seks

Nadat zijn relatie van zes jaar over was, ontmoette Steve* een nieuwe vrouw. Ze waren net een paar weken aan het daten toen het gebeurde: “Ik noemde Nicole Laura, de naam van mijn ex, tijdens de seks,” vertelde hij aan Broadly. “Er volgde een ijzige stilte.”

Een gênante fout die we allemaal wel eens hebben gemaakt. Dr. Jim Pfaus, een professor in neurowetenschappen en psychologie aan de Concordia University in Chicago doet onderzoek naar de hersenactiviteit tijdens de seks, en volgens hem moeten we ons er vooral niet te schuldig over voelen. “Zo werkt het brein nu eenmaal,” zegt hij. Hij verwijst naar de Pavlov-reactie,waarbij het brein teruggrijpt naar een eerdere emotionele gemoedstoetand als er zintuigelijke informatie binnenkomt. “Als je bijvoorbeeld in een euforische stemming bent, dan herinner je je vaak eerdere situaties waarin je je zo gevoeld hebt,” legt hij uit.

Videos by VICE

Het overkomt me vooral tijdens een heftig orgasme, waardoor ik niet meer helder kan nadenken.

Ander onderzoek toont aan dat sommige delen van het brein minder actief zijn tijdens de seks. Gert Holstege van de Universiteit in Groningen zegt het in een interview met New Scientist kort en bondig : “Vrouwen ervaren tijdens een orgasme geen enkele emotionele gevoelens.” (Ook staat er in het artikel dat het effect van een orgasme bij mannen moeilijk te meten is, omdat er in dit experiment twee minuten lang wordt gekeken naar de hersenactiviteit tijdens een orgasme, en “bij mannen is het al na een paar seconden over”.)

Beca, een 29-jarige schrijver, vertelt dat bij haar de naamsverwisseling vaak gebeurt “tijdens een heftig orgasme, waardoor ik niet meer helder kan nadenken.”

Het is gênant om je bedpartner bij de verkeerde naam te noemen, zegt Pfaus, maar het is niet per se een slecht iets. Vaak geeft het aan dat je een verbinding voelt die lijkt op die uit een vorige relatie. “Laten we ervan uitgaan dat de persoon in kwestie een speciale ex-geliefde heeft die hem of haar een speciaal gevoel gaf. Diezelfde seksuele gevoelens, kwaliteit van orgasmes en verbinding associeert iemand met die persoon en zijn of haar naam,” legt hij uit.

In een onderzoek van de Duke University in North Carolina van eerder dit jaar, werd geconcludeerd dat het verkeerd benoemen van de mensen om ons heen een “veel voorkomend verschijnsel is. Vaak worden de namen door elkaar gehaald van personen die iets met elkaar gemeen hebben – zo worden broers en zussen vaak door elkaar gehaald, maar ook vrienden worden verward met andere vrienden, of namen van romantische partners worden door elkaar gehaald.

Hoewel de klank van de naam ook meespeelt (waardoor het een risico is om eerst met een Laura te batsen en daarna met een Lindsay), kwam in het onderzoek ook naar voren dat “het verkeerd benoemen van de mensen om je heen vooral komt door de relatie tussen degene die de verkeerde naam zegt, de persoon die verkeerd benoemd wordt en de persoon achter de verkeerde naam.” Deze resultaten bevestigen wat Pfaus al eerder stelde over het door elkaar halen van de namen van exen en huidige geliefden. Vandaar dat je de naam van een Tinderdate vaker verwart met die van je middelbare-schoolvriendje dan met de naam van je moeder.

Het is gênant om je bedpartner bij de verkeerde naam te noemen, maar het is niet per se een slecht iets.

Het maakt niet uit waarom je iemand bij de verkeerde naam noemt – of het nou komt door seksuele uitputting of omdat iemand op je zus lijkt –, het gaat vooral om de reactie die volgt op het zeggen van een verkeerde naam. Volgens Pfaus zijn de mensen die boos worden vanwege een naamsverwisseling “vaak jaloerse types”. Hij denkt dat je de situatie het beste kan aanpakken door duidelijk te communiceren: “Je erectie kan wel even wachten,” benadrukt Pfaus. “Stop even met waar je mee bezig was, praat erover en probeer er toch een mooi einde aan te breien.”

In het geval van Steve was dit inderdaad een effectieve tactiek. “Nicole reageerde er extreem mild op,” vertelt hij. “Toen gaf ze toe dat het haar vlak daarvoor ook bijna een keer was overkomen. Daardoor voelde ik me er wat minder schuldig over.”

Als je zelf geen jaloers type bent, kunnen dat soort foutjes zelfs een bron van vermaak zijn. Toen Raul* per ongeluk de naam van zijn ex zei in bed, vond zijn partner het wel een geile gedachte. “Ik wist het niet, maar blijkbaar fantaseerde mijn vriendinnetje er al een tijdje over dat ik seks had met mijn exen,” vertelt hij. “Ze dacht dat ik het expres deed en zei: ‘Ja, zeg me hoe je haar neukte!’”

Als het allemaal toch niet goed uitpakt, kun je je in ieder geval troosten met het idee dat het nog veel erger kan. In het onderzoek van Duke University waren er 42 gevallen waarbij iemand de naam van zijn of haar geliefde door elkaar haalde met de naam van een huisdier – vaak ging het om de naam van een hond.

* Namen zijn aangepast

–

Vrouwen praten misschien veel, maar we horen ze te weinig. Daarom is Broadly Nederland er. Like onze pagina.