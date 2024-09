Waarom willen katten altijd op schoot bij kattenhaters?

Het leven is niet makkelijk voor kattenhaters. Er zijn in Nederland maar liefst 2.600.000 katten die als huisdier gehouden worden. Veel mensen hebben meer dan één kat thuis, en praten daar graag langer over dan over hun baby. In 2015 stonden er meer dan 2.000.000 kattenfilmpjes op YouTube, met gemiddeld 12.000 views per filmpje, een hoger gemiddelde dan bij welke andere categorie dan ook.

Desondanks bestaat er een grote groep onbegrepen kattenhaters, die door de katten zelf het meest onbegrepen is. Op de één of andere manier willen katten altijd bij je op schoot als je ze haat. Waarom doen katten dat? Zijn ze te stom om te snappen dat je een hekel aan ze hebt of schuilt er achter het pluizige snoetje een sadist?

Om hier meer over te weten te komen en wellicht een oplossing te vinden, sprak ik met Mareille de Vos, die naast haar baan als dierenartsassistente ook werkt als kattengedragstherapeut. Als iemand een antwoord op mijn vraag kon hebben, dan was zij het wel.

MOTHERBOARD: Hoi Mareille! Wat doe je eigenlijk als kattengedragstherapeut?

Twee katten tijdens een intens staargevecht. Beeld: Flickr/Daniel van den Ouden

Mensen komen bij mij als hun kat bijvoorbeeld opeens binnen plast, zich overmatig gaat wassen of als katten onderling niet goed met elkaar op kunnen schieten. Soms verwijst een dierenarts naar mij door. De problemen waarmee mensen bij mij aankloppen zijn niet altijd gedragsproblemen, soms is er een medische oorzaak en daarom is het belangrijk dat ze ook langs de dierenarts gaan.

Ik kan advies geven tijdens een speciaal spreekuur, zonder dat de kat erbij is, of via de telefoon, maar soms is het beter om bij mensen thuis langs te gaan om de kat in zijn gewone omgeving te zien. Dan kan ik ter plekke informatie geven, en naderhand stuur ik een verslag op met adviezen.

Wat is het raarste dat je hebt meegemaakt tijdens je werk?

Echt iets vreemds kan ik zo niet benoemen, wel kan het soms spannend zijn. Sommige katten zijn erg agressief, mijn docent vertelde dat ze een keer in motorpak bij een kat op bezoek moest. Ik ben zelf weleens bij een kat geweest die de eigenaar steeds aanviel, en bezoek ook. Tijdens het consult had ik wat speeltjes meegenomen om de kat af te leiden, maar toch kreeg de eigenaar regelmatig een mep en als ik iets bewoog of wat op wilde schrijven kwam de kat meteen in dreigende houding op me af. Overigens gaat het tegenwoordig heel goed met de kat.

Goed, laten we tot het punt komen. Waarom willen katten altijd op schoot bij kattenhaters?

Het is volgens mij niet wetenschappelijk bewezen, maar de gedachte is dat mensen die katten leuk vinden, bij het zien van een kat de kat aankijken en proberen te lokken, iets wat voor katten als bedreiging over kan komen. Katten doen dat ook onderling, als ze elkaar aanstaren vertonen ze agressie.

Mensen die een hekel aan katten hebben proberen ze uit alle macht te negeren. En laat katten dat nou juist fijn vinden. Het is voor een kat een beleefde manier van kennismaking. Ook als je langzaam met je ogen knippert naar de kat stel je hem gerust, dit doen katten ook naar elkaar. Op die manier denkt de kat dat je het goed bedoelt en zal ie sneller op schoot komen zitten.

Dus totdat een serieuze onderzoeksgroep deze prangende vraag aanpakt (stuur dit vooral in voor de wetenschapsagenda!) moeten we het doen met de verklaring dat katten een voorkeur hebben voor mensen die ze niet te veel aandacht schenken.

Geen kleine sadistjes dus, maar gewoon een communicatieprobleem. Een advies voor kattenhaters: kijk de kat van je vrienden wild enthousiast aan, probeer hem uit alle macht te lokken en doe net alsof je teleurgesteld bent als hij niet bij je wil komen zitten. Zo weet je zeker dat het beest niet bij je komt zitten en hou je de relatie met je vrienden ook goed.