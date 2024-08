Willen kinderen daadwerkelijk allemaal YouTube-sterren worden?

Op haar zesde wilde Roxanne Parsons eigenlijk al alles delen van haar dagelijks leven, volgens haar moeder. “Elke stilte vulde ze op met uitspraken als ‘Er gebeurt wat buiten, zie je dat? Echt geweldig!’ vertelt Emma, de moeder van Roxanne. “Niet veel later realiseerde ik me wat ze aan het doen was. Ze deed alsof ze haar eigen YouTube-kanaal had.”



Roxanne is – net als een heleboel andere kinderen – opgegroeid met YouTube. Emma zegt dat haar dochter maar een paar keer in haar leven naar kabeltelevisie heeft gekeken. Ze is nu tien en het is niet gek dat het schoolmeisje een YouTuber wil worden. “Ik vind het wel een beetje eng dat haar gezicht straks overal te zien is,” zegt Emma. Roxanne mag nog geen eigen kanaal starten. Maar gelukkig is er ook een andere optie. De laatste maanden speelt Roxanne de videogame Youtubers life, OMG!

Videos by VICE

De game kwam uit in november 2018 op de Xbox One, PS4 en de Nintendo Switch. Het is zo’n spel dat je fantastisch vindt of juist kromme tenen van krijgt. Het lijkt een beetje op Sims, maar in plaats van dat je je avatars laat verdrinken in een zwembad, probeer je ze tot wereldberoemde vloggers te maken. Wat je ook vindt, het spel is al meer dan een miljoen keer verkocht, en het spel vertelt ons een hoop over het moderne leven.

De game begint met een compilatie waarin je uitspraken ziet van succesvolle YouTubers. De derde zin die voorbij komt is: “Ik beheer mijn eigen netwerk”. Kids van tegenwoordig weten precies wat dat betekent. Vervolgens kies je hoe je karakter eruit komt te zien en kan je één van de zes persoonlijkheden kiezen, bijvoorbeeld “stinkend rijk”. Geld hebben is al een paar jaar vaak belangrijker dan een leuk personage zijn op Youtube. Video’s met als titel: “Ik gaf 10.000 euro uit aan…” worden steeds populairder en de op één na rijkste YouTuber van 2018, Jake Paul, bracht een nummer uit met de lyrics “Gucci, Louis, Prada, it’s a habit.” Die video is meer dan 28 miljoen keer bekeken.

De “stinkend rijke” persoonlijkheid in ‘Youtubers Life OMG!’

In artikelen wordt vaak geclaimd dat kinderen YouTube-sterren willen worden om faam en rijkdom. In januari 2018 publiceerde Metro artikel met de kop: “Kinderen worden tegenwoordig liever YouTuber dan acteurs.” Maar in werkelijkheid hebben kinderen uiteenlopende redenen om deze carrière na te jagen, en dat zie je weer terug in de game.

Waarom is het zo sick om YouTuber te zijn? “Omdat je dan de hele dag kan gamen,” antwoordt de acht jaar oude Spencer Parker. Vijf van de tien grootverdieners op YouTube waren in 2018 mannen die zichzelf streamden tijdens het spelen van een videogame. Daardoor krijgen duizenden jongens opeens nieuwe ambities.

“Je kan de nieuwe Spiderman-game spelen op de Playstation en het is leuk om subscribers te krijgen,” zegt de negenjarige Samuel Ironmonger als ik vraag wat Youtube zo aantrekkelijk maakt. Zijn oudere broer Nathaniel is het met hem eens. “Ik vind het superleuk om te gamen.”

Als je ervoor kiest om een ‘gamende’ YouTuber te worden in Youtubers Life OMG! wordt het al snel nogal meta. In het spel moet je namelijk een game kopen, de game spelen op je console, jezelf opnemen en de beelden op je kanaal uploaden. Dan kan je stukjes van je gemaakte video in het bewerkingsprogramma van het spel slepen. Je moet je apparatuur in het spel steeds upgraden en meerdere videogames kopen. “Dat is best moeilijk,” zegt Roxanne.

Het scherm waarop je je vlogs kan bewerken in ‘Youtubers Life OMG!’

Het precieze aantal kids dat YouTuber wil worden is niet bekend. Een onderzoek dat vaak geciteerd wordt concludeert zo’n 75 procent, maar dat onderzoek bleek gehouden te zijn onder slechts duizend kids, door een reisbureau. Bloomberg beweert dat een derde van kids jonger dan zeventien graag een full-time YouTuber zou willen zijn, terwijl een uitgebreid onderzoek van de Britse stichting en liefdadigheidsinstelling Education and Employers onder 13.000 basisschoolkinderen uit het Verenigd Koninkrijk laat zien dat maar zes procent van de kinderen in social media of de game-industrie wil werken.

Ongeacht de cijfers, het was een makkelijke game om te verzinnen voor de ontwikkelaar Raiser Games. “Het was een idee dat naar boven kwam toen we aan het brainstormen waren over een nieuw spel,” zegt Quim Garrigos, de maker van Youtubers Life OMG! Terwijl kinderen uit de jaren negentig verplegers konden spelen in Theme Hospital, of technici in Rollercoaster Tycoon, zijn de wannabe YouTubers van vandaag de dag ook echt wannabe YouTubers, maar dan in de game. “Sommige mensen uit ons team zijn zelf ouders van jonge kinderen, dus dat klikte allemaal heel snel,” voegt Garrigos eraan toe.

Maar toch wordt dit spel over het algemeen gezien als een grimmige ontwikkeling. “De dagen dat kinderen droomden van een baan als dokter of verpleegkundige zijn geteld. De kinderen van nu willen allemaal YouTubers en vloggers worden,” sputterde de krant The Daily Mail in 2017. Maar eigenlijk kiezen bijna alle kinderen kinderen zeer doelgericht hun ambities.

“Als ik ooit YouTuber word, zou ik ook een bijbaantje nemen. Je weet namelijk nooit of video’s eraf worden gehaald,” zegt de tienjarige Roxanne. Zij is tegen het aangepaste beleid van YouTube en Google Adsense om video’s er sneller af te kunnen halen wanneer het ongepast is, maar snapt het tegelijkertijd ook wel. “Je moet er altijd voor zorgen dat je ermee kan stoppen en ook op andere manieren geld kan verdienen.”

Oliver is negen en net zo realistisch. Op verzoek van zijn moeder wordt alleen zijn voornaam gebruikt. “Natuurlijk zal ik ook een goede baan krijgen later en ben ik niet alleen maar YouTuber,” zegt de amateurstreamer. Rachel, de moeder van Spencer, zegt dat haar zoon ook andere ambities heeft. “Kort geleden zei hij nog dat hij natuurwetenschapper wilde worden. Hij wil het plastic uit de oceaan halen,” zegt ze.

Andy Gardner werkt op twee scholen in Noord-Londen, is al 33 jaar carrière-adviseur en ziet ongeveer 500 tieners per jaar. “Een collega van mij heeft een hele lijst aan beroepen verzameld waar hij nog nooit van gehoord heeft. Dat bewijst dat de banen voortdurend veranderen door de technologie.” Hoewel hij steeds meer hoort over YouTubers, herhaalt hij het feit dat jonge mensen ook pragmatisch zijn. “Ik heb gezien dat mensen eigenlijk helemaal niet zo gefixeerd zijn op ‘YouTuber worden’. Het is meer een creatieve hobby die ze naast veel andere dingen doen,” zegt hij.

Youtubers Life OMG! promoot deze realiteit. In het spel moet je verplicht studeren, anders krijg je straf van je moeder – een doodenge vrouw met een gifgroene jurk aan. Voordat jouw YouTube-kanaal succesvol wordt, moet je geld verdienen met een parttime baan. Je kan kiezen tussen schoenen poetsen, kranten bezorgen en je oma helpen met het wassen van auto’s.

De enge moeder in ‘Youtubers Life OMG!’

Dit verklaart misschien het succes van het spel – samen met het feit dat ouders niet willen dat kinderen een écht YouTube-kanaal beginnen, en dit dan een goed alternatief is. “Ze hebben al zo vaak gevraagd of ze hun eigen kanaal mogen beginnen, maar tot nu toe heb ik ze nog geen toestemming gegeven,” zegt Theresa Ironmonger, de moeder van Nathaniel en Samuel. “Ik vind ze nog te jong en te gevoelig om om te kunnen gaan met boze reacties en publieke haat die rondzwerft op het internet. Het is mijn taak om die deur dicht te houden totdat ze die negativiteit op een veilige manier aankunnen.”

Dus, moeten we de game nou echt met z’n allen minachten? Over het algemeen is het spelletje vooral onschuldig. Het is bovendien veel te realistisch – ik heb bijvoorbeeld pas 22 subscribers en 3 dollar verdiend aan advertenties. Dr. Elnaz Kashefpakdel is hoofdonderzoeker van stichting Education and Employment. Zij zegt dat we moeten accepteren dat tijden veranderen.

“Kinderen op de basisschool zijn de nieuwe generatie werknemers en werkgevers. Hoe kunnen we negeren dat het internet en de technologie een belangrijke bouwsteen zijn in hun carrière?” vraagt ze. “Het traditionele school-werk systeem is niet langer de norm. De routes naar de arbeidsmarkt zijn veel diverser en er is geen goed of fout. Families en scholen zouden hier opener in moeten zijn. Ze zouden die aspiraties juist kunnen verbreden en de kinderen bewust moeten maken dat alles mogelijk is.”

Gardner is het ermee eens. Hij had drie voormalig leerlingen die nu hun geld nu verdienen als YouTuber. Hij zegt dat je na een paar jaar parttime YouTuber te zijn geweest, zelfs meer kans maakt op traineeships. “Als mensen hun eigen YouTube-video’s maken die het heel goed doen, laat dat zien dat je assertief bent, en een sterke drive hebt,” zegt hij.

Na ons gesprek heeft Roxanne’s moeder Emma besloten dat haar dochter een YouTube-kanaal mag beginnen, met als voorwaarde dat ze niet met haar gezicht in beeld komt. In plaats daarvan wil Roxanne haar eigen animaties laten zien die ze thuis maakt. “Ik hoef niet zo’n selfiecamera,” zegt ze. “Dat kost alleen maar meer geld. Ik wil gewoon video’s maken, ik ben creatief genoeg.”

Nou, het gaat prima met de kids, toch? Vergeet niet te subscriben!

Dit artikel verscheen eerder op VICE UK