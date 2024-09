Waarom word je zo geil als je brak bent?

Geil. De één is het iets vaker dan de ander, maar uiteindelijk zijn we het met enige regelmaat allemaal. Ik moet zeggen dat dit warme weer het er ook niet makkelijker op maakt, maar wat me al een tijdje opvalt, is dat ik vooral geil ben wanneer ik brak ben.

Oké, als je echt, écht brak bent, lig je vaak weg te kwijnen in je bed. Maar daar heb ik het nu niet over. Ik bedoel de brakheid die het gevolg is van een avond waarbij je net een paar speciaalbiertjes teveel in de plaatselijke kroeg achterover hebt geslagen. Precies de hoeveelheid drank die ervoor zorgt dat je de volgende dag echt nergens zin meer in hebt, maar wel gewoon nog wat dingen kunt doen (zoals seks hebben, of bij gebrek aan iemand om dat mee te doen, nadenken over seks hebben).

Videos by VICE

Al mijn vrienden bleken dit fenomeen te herkennen, wat voor mij genoeg reden is om uit te zoeken wat de experts hierover te zeggen hebben. Dit is wat ik vond:

(Sommige punten hebben enkel betrekking op mannen en sommige punten op beide seksen.)

Het enige waar je aan kunt denken, is seks

Teveel drank maakt van mensen stomme wezens, die zich nog maar op één ding kunnen concentreren (seks). Dit fenomeen wordt in het Engels ook wel ‘alcohol myopia‘ genoemd. Myopia betekent letterlijk ‘bijziendheid’ en refereert in deze context aan het feit dat we alleen maar aandacht besteden aan prettige omgevingsfactoren en geen aandacht meer hebben voor onprettige factoren. William H. George (promovendus aan de universiteit van Washington) vertelde aan Men’s Health: “Het is alsof je bierflesjes voor je ogen zet, waardoor alle rode lichten eruit worden gefilterd en je alles alleen nog door een groene waas ziet.”

We gaan er hier dus vanuit dat de alcohol de volgende ochtend nog niet helemaal uit je bloed is verdwenen. Dit zou betekenen dat je op je brakke zondag nog steeds door deze groene bierflesjes kijkt en je nog steeds maar aan één ding kan denken: seks.

Je hebt geen controle meer over je penis

Wanneer mannen gedronken hebben, veranderen de meesten van hen in ongeleide projectielen. De besluitvorming is op dat moment totaal willekeurig en de controle is volledig zoek. Volgens het onderzoek dat door George is uitgevoerd, geldt dit dus ook voor het geslachtsapparaat.

George voerde met zijn team een aantal experimenten uit, waarbij zij dronken en nuchtere mannen vroegen om hun penis stijf te krijgen tijdens het kijken van porno. De dronken mannen bleken hun lid veel moeilijker hard te krijgen dan de nuchtere mannen. Ook opmerkelijk: de penissen van de dronken mannen werden juist harder wanneer hen verteld werd om hun penis onder controle te houden en een erectie te voorkomen.

De drank in ons lichaam zorgt er dus voor dat we geil zijn wanneer we dat eigenlijk niet zouden moeten zijn. Volgens William H. George zorgt het gebrek aan controle over je penis voor onverwachte oplevingen en de bijbehorende opwinding.

Je hebt geen faalangst meer

Seksuoloog Yuri Ohlrichs vertelde me in een e-mailtje dat het ontbreken van ‘performance anxiety’ (faalangst) ook een grote rol speelt bij het geil worden in tijden van brakheid. Wanneer je veel drinkt, denk je vaak dat je alles aankunt. Faalangst in het algemeen, en dus ook op het gebied van seks, is op dit moment vrijwel afwezig. Hierdoor creëren we geen (onrealistische) verwachtingen van onszelf en geven we minder om wat de ander van ons vindt. Wanneer je brak bent, is dit eveneens het geval. We zijn dan minder bezig met presteren, denken minder na over de gevolgen van het niet kunnen presteren én we zijn minder bezig met de verwachtingen die anderen misschien van ons hebben. Op zo’n brakke dag zijn we dan ook volledig ontspannen, waardoor seksuele prikkels gemakkelijker binnenkomen. Volgens de seksuoloog in kwestie verklaren die factoren samen waarom we sneller geil worden als we brak zijn.

Drank zorgt voor seks

Dit is een gedachte die veel mensen hebben. Drank levert seks op. Dit wordt ook wel aangeduid als de ‘alcohol expectancy theory’. Veel mensen geloven dat wanneer ze wat alcohol ophebben en wat losser zijn, ze automatisch meer kans maken op seks. Deze gedachte kan zo ver worden doorgevoerd dat je al geil wordt vanaf het moment dat je de eerste slok neemt. William H. George: “Het creëert een voorspelling die altijd uitkomt, omdat je alcohol bij voorbaat al associeert met seks. Het is goed mogelijk dat dit de volgende dag nog steeds doorwerkt, omdat er nog alcohol in je bloed zit.”

Volgens seks- en relatietherapeute Denise Knowles heeft het fenomeen ‘geil-want-brak’ bij vrouwen te maken met het verhoogde testosteronniveau. In The Debrief lichtte ze dit toe: “Alcohol verhoogt het testosteronniveau bij vrouwen. Dit betekent dus dat we sneller geil worden als we gedronken hebben. Daarnaast kost het, in vergelijking met mannen, meer tijd voordat de alcohol het lichaam geheel heeft verlaten.” Dit zou dus betekenen dat er een grote kans is dat het testosteronniveau van vrouwen de volgende (brakke) dag nog steeds hoger is dan normaal. Een verhoogd libido en op willekeurige momenten geil worden, is voor vrouwen dan ook een logisch gevolg van alcoholgebruik.

Je wil de pijn verzachten

Een kater hebben is geen fijn gevoel. Vaak gaat het gepaard met (al dan niet) lichtelijke misselijkheid en hoofdpijn. Volgens Emily Morse, seksuologe en gastvrouw bij de Sex with Emily-podcast, is het dus niet zo gek dat je deze ongemakken het liefst bestrijdt met het meest fijne gevoel dat er bestaat: een orgasme. Ze legde dat aan Men’s Health als volgt uit: “Door een orgasme voel je een paar minuten lang geen hoofdpijn en maagkrampen meer.” Je bent dus tijdelijk verlost van alle pijntjes, waardoor seks in brakke staat (voor een paar minuten) eigenlijk het ultieme katermiddel is.

Dat seks de pijntjes van het brak-zijn daadwerkelijk verzacht, is nog niet wetenschappelijk bewezen, maar volgens Joris C. Verster, promovendus aan de Universiteit Utrecht, is het wel een mooi tijdverdrijf: “Als het je beter laat voelen, waarom niet?”

Je bent op zoek naar een beetje liefde

Wanneer we brak zijn, voelen we ons kwetsbaar. Het is volgens Denise Knowles dan ook logisch dat we, juist wanneer we ons het meest kwetsbaar voelen, op zoek zijn naar een beetje warmte en liefde. “Het geeft je een gevoel van veiligheid, al helemaal wanneer je naast iemand ligt waarmee je een relatie hebt.” Klinkt best aannemelijk.

Hoewel er (naar mijn weten) nog geen onderzoek is uitgevoerd naar het causale verband tussen brakheid en geilheid, geven de bovenstaande punten wel een duidelijk beeld van de factoren die er een rol in kunnen spelen. Voor nu moeten m’n vrienden, ikzelf en jullie het hier maar mee doen.