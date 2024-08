Waarom worden transvrouwen van Tinder verwijderd?

Recentelijk hebben meerdere transpersonen aan de bel getrokken over hun Tinderaccounts, die zonder aanwijsbare redenen geblokt of verwijderd werden.

YouTuber Kat Blaque kaartte dit probleem aan op Twitter, waar ze aangaf dat Tinder elk account dat ze ooit aangemaakt had vroeg of laat verwijderd had. “Op dit punt is het extreem moeilijk om te geloven dat ik niet de dupe ben van transfobische trollen of dat ik simpelweg verbannen word omdat ik trans ben.”

Andere vrouwen die we hierover spraken hadden ook het idee dat transfobische gebruikers hen rapporteerden, waardoor hun profiel uiteindelijk verwijderd werd.

Tahlia, een 23-jarige transvrouw uit de Amerikaanse staat Texas, heeft vergelijkbare ervaringen met Tinder. Ze begon de app in 2014 te gebruiken. In december in 2015 maakte ze haar transitie door en veranderde ze ook haar geslacht op Tinder naar “vrouwelijk”. Kort daarna werd haar profiel geblokkeerd. Een maand later, nadat ze er een rits klachten over naar Tinder stuurde, werd de blokkering opgeheven. Maar onlangs werd haar account wederom geblokt.

“Ik was aan de praat met twee jongens waar ik een klik mee had. We waren al een tijdje aan het chatten, en ze leken me erg leuk – nu heb ik geen enkele manier om ze te laten weten wat er gebeurd is. Waarschijnlijk denken ze dat ik ze gewoon geghost heb.”

Tahlia heeft e-mailcontact gehad met Tinder over deze problemen. Ondertussen zijn er weken voorbijgegaan en heeft ze haar account nog steeds niet terug. De e-mails die ze terug kreeg leken vooral standaard bedrijfsstatements, zoals: “We nemen overtredingen van onze Terms of Service en Community Guidelines erg serieus. Hou er rekening mee dat we momenteel nog geen manier hebben om hiertegen in beroep te gaan. Om deze reden blijft je account geblokkeerd. Het is niet mogelijk om een nieuw Tinderprofiel aan te maken met je huidige Facebookaccount en/of telefoonnummer.”

Jonathan Badeen, mede-oprichter van Tinder, stuurde Tahlia een privébericht via Twitter, om te vragen of zij en haar vrienden die vergelijkbare problemen hadden, wel gebruik maakten van het nieuwe scala aan genderopties dat de app een jaar geleden beschikbaar stelde. “Geloof me, dat helpt,” zei hij.

In november 2016 werden er veertig genderopties toegevoegd op Tinder, waaronder verschillende transvarianten. Tahlia gebruikte deze echter al, en alsnog werd haar account verwijderd. “Ik gebruik het, maar blijf geblokkeerd worden door mannen die vinden dat er op Tinder geen plek is voor transvrouwen,” reageerde Tahlia. “Ze willen graag laten zien hoe inclusief ze zijn, maar transvrouwen blijven verwijderd worden.”

Jelena Vermilion, een 24-jarige transvrouw uit de Canadese stad Ontario, herkende zich in Tahlia’s verhalen over Tinder. Momenteel is ook haar account geblokkeerd, en ook haar e-mails blijven voorlopig onbeantwoord.

“Ik weet niet of die update helpt, want het maakt ons extra zichtbaar. Je wordt er een beetje een doelwit van,” zei Vermilion over de optie om aan te geven dat je trans bent, wat ze de afgelopen maanden heeft gedaan.

Ook Vermilion heeft vrienden die trans zijn en tegen deze problemen aanlopen. Zelf begon ze weer met tinderen nadat de relatie met haar ex stukliep.

“Als transpersoon is daten al ingewikkeld genoeg – al helemaal in het huidige politieke klimaat. Het is ontmoedigend… ik had al weinig hoop, maar dit is weer een optie minder.” Zowel Vermilion als Tahlia zijn doelwit geweest van zowel transfobische mannen als mannen met een transfetisj. Vermilion gaf aan dat ze soms het idee had dat mannen haar profiel niet echt bekeken hadden voordat ze naar rechts swipeten.

Tahlia is een Tumblr begonnen waarop ze transmisogyne mannen te kijk zet .

Toen VICE probeerde om contact op te nemen met Tinder voor dit verhaal, in het specifiek over hun protocol wat betreft accountblokkades en verwijderingen, kregen we het volgende bericht van een woordvoerder:



“We doen bij Tinder ons uiterste best om een inclusief beleid te voeren, en in november in 2016 hebben we de More Genders-update uitgerold om te benadrukken dat iedereen welkom is op onze app. We staan achter onze belofte om te zorgen dat niemand verwijderd zal worden op basis van gender. We moeten echter alles doen wat we kunnen om te zorgen dat Tinder een veilige plek is voor de gebruikers, wat inhoudt dat we alle gerapporteerde klachten serieus moeten nemen. Hoewel we geen informatie over specifieke gebruikers of onderzoeken kunnen delen, worden alle gebruikers geacht zich aan dezelfde regels te houden, en worden ze verwijderd als hun gedrag in strijd is met onze community guidelines en gebruikersvoorwaarden.”

Maar, zoals Tahlia het verwoordde, hebben zij en de vele andere gebruikers die last ondervinden van deze terugkerende problemen hier geen reet aan: “totdat we onze accounts terug krijgen, zijn hun woorden niet meer dan performatief gelul.”