Waarom ziet het aan/uit-knopje eruit als een soort middelvinger?

Het bovenstaande symbool raken we minstens één keer per dag aan, en soms nog vaker. Het komt op bijna alle elektronische apparaten voor en is zelfs zo normaal dat we er niet eens meer over nadenken. Maar waar komt het eigenlijk vandaan? Het antwoord blijkt verrassend logisch.

Het streepje staat voor nummer een, vertelt YouTuber Lazy Game Reviews in zijn laatste video. De halve cirkel is een nul, een verwijzing naar de binaire staat voor ‘aan’ of ‘uit’. Het streepje snijdt de cirkel om te laten zien dat de knop de stroom niet volledig uitzet: het apparaat gaat in een standby-modus. Een lijn binnenin de cirkel, of een lege cirkel, betekent dat het apparaat helemaal in- of uitgeschakeld is.

Je hoeft dus helemaal niks van binaire getallen af te weten om de betekenis van de knop te snappen en dat is juist het mooie ervan.

Toen de de handel in elektronica en auto’s een paar decennia geleden op gang kwam, moesten de woorden ‘aan’ en ‘uit’ vervangen worden door een universeel symbool dat begrepen kon worden zonder dat daar taal aan te pas kwam. De Internationale Elektrotechnische Commissie heeft in 1973 het aan/uit-symbool toegevoegd aan zijn collectie van ‘grafische gebruikssymbolen‘ en is sindsdien altijd hetzelfde gebleven.

De collectie waar ook het aan/uit-symbool uit voort gekomen is, bestaat uit veel iconen die we vandaag nog steeds gebruiken. Deze simpele, functionele tekeningen zijn de moderne hiërogliefen van onze planeet.