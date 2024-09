Een wetenschappelijke verklaring voor waarom massages zo chill zijn

Massages zijn chill. Niks gaat boven een paar warme sterke handen die mijn rug kneden. En ik ben niet de enige die er zo over denkt – massagesalons zijn overal. Maar als je erover nadenkt is dat eigenlijk best gek. Waarom is het gevoel van een massage nou zo chill? Als iemand je knijpt is dat juist toch heel irritant? Dus waarom geeft het ene soort aanraking een veel fijner gevoel dan het andere, terwijl het zo veel op elkaar lijkt?

Dit is precies wat de wetenschappers van de Technische Universiteit van Californië zo fascineerde. In hun artikel, gepubliceerd in Nature, beschrijven de auteurs hoe ze met het masseren van hun muizen hebben onderzocht hoe de huid onderscheid maakt tussen fijne en minder fijne aanraking. Soms boffen labmuizen. En wat bleek: een massage activeert een speciaal type zenuw dat verantwoordelijk is voor het lekkere gevoel.

“We weten misschien al veel over de zenuwen in de huid die ons pijn laten voelen,” zegt biologieprofessor David Anderson in een persbericht. “Maar we weten nog maar weinig over de zenuwen in de huid die ons juist een goed gevoel geven.”

Om hier meer onderzoek naar te doen, moesten er eerst genetisch gemodificeerde muizen worden gefokt met zogenaamde markers op de zenuwen in de huid die de ze wilden bestuderen. Bij stimulatie geven deze zenuwvezels een fluorescerend licht.

Zo zagen de onderzoekers tijdens het masseren van de muizen welke specifieke zenuwvezels gestimuleerd werden: de zogenaamde C-zenuwvezels. Bij het porren, prikken of knijpen van de muis werden weer heel andere zenuwvezels gestimuleerd. Dit geeft aan dat massages op een apart type zenuw werken.

Vervolgens moeten de onderzoekers nog wel kijken of het stimuleren van deze C-zenuwvezels de muizen ook wel echt een goed gevoel geeft – dus of zij de massage ook lekker vinden. De wetenschappers geven hun muizen daarom de keus: een injectie met spul die de massagezenuwen kunstmatig stimuleert, of een injectie met placebo. De muizen kiezen veel vaker voor de eerste injectie (die ze mij ook best mogen geven), wat aangeeft dat ze ook echt blij worden van het gevoel van een massage. Als de C-zenuwvezels gestimuleerd worden, sturen ze een signaal naar de hersenen dat zorgt voor een lekker gevoel. Je huid maakt dus onderscheid tussen het soort aanraking. Sommige aanrakingen voelen prettig en andere vervelend, omdat de verschillende vormen van aanraking op verschillende zenuwen werken. Daarom is een massage zo chill, maar knijpen, prikken en porren iets minder.

Verder onderzoek wijst uit dat deze C-zenuwvezels ook een rol spelen in pijnmodulatie. Ze kunnen de signalen van nociceptoren, de zenuwen die pijnprikkels doorsturen, verzwakken en zo de pijn iets verzachten. Daarom kan een massage misschien helpen tegen bijvoorbeeld die zeurende rugpijn na de zoveelste werkdag achter de computer. In een ander onderzoek is ook ontdekt dat mensen met relatief weinig van deze C-zenuwvezels in de huid minder genieten van een prettige aanraking. Dit kan misschien verklaren waarom sommige mensen massages helemaal niet boeiend vinden.

Overigens is ook gezien dat het chille effect van een massage kan worden tegengewerkt wanneer je bijvoorbeeld negatieve associaties hebt bij de persoon die jou aanraakt. Dit is misschien waarom ik wel mijn moeder, zus, vriendinnen en vriend regelmatig smeek om een massage, maar niet mijn vieze buurman.