Waarom zitten mannen zo tergend lang op het toilet?

In de film This is 40 doet een zekere Pete alsof hij naar de wc moet, terwijl hij eigenlijk gewoon in alle rust een spelletje wil doen op zijn iPad. “Ik weet dat je niet echt aan het poepen bent!” roept zijn vrouw Debbie, die gespeeld wordt door Leslie Mann. Pete (Paul Rudd) doet alsof zijn neus bloedt en speelt lekker verder.

Mij overkwam laatst iets soortgelijks: mijn eigen vriendin begon ineens over de “abnormale hoeveelheid tijd” die ik zogenaamd op het toilet doorbreng. Ik begon me af te vragen of dat sowieso niet een beetje een mannending is, en wat bleek: volgens een onderzoek uit 2018, door badkamerbedrijf Pebble Grey, zijn Pete en ik zeker niet de enigen die graag lang op de plee zitten. Een derde van de mannen in het Verenigd Koninkrijk brengt meer dan zeven uur per jaar in het kleinste kamertje door. De deelnemers gaven aan dat ze op die momenten “even lekker op adem konden komen” en “stress konden vermijden”.

Mijn interesse was gewekt. Maar hoe zat dit met mijn eigen omgeving? Ik stelde zelf een enquête op en stuurde die naar 38 mannen van tussen de 19 en de 55 jaar. Ik vroeg ze naar hun toiletgewoonten, en jawel, 92 procent gaf aan dat ze 20 minuten of langer op hun porseleinen troon zitten. Iets meer dan 70 procent zei dat ze langer dan 30 of zelfs 40 minuten over een wc-bezoek doen, en maar liefst 6 mensen gaven toe dat ze regelmatig een heel uur op de pot doorbrengen.

Ter vergelijking stelde ik 10 vrouwen dezelfde vraag. Ze zeiden allemaal dat ze niet langer dan 10 minuten op het toilet doorbrengen.

De Amerikaanse gezondheidsorganisatie Geisinger adviseert om niet langer dan 10 minuten op het toilet door te brengen. Vrouwen: lekker bezig. Mannen: wat gaat er fout?

Ik vroeg ze wat ze zoal op de plee deden – los van wat voor de hand ligt. 84 procent van de ondervraagde mannen zei dat ze door social media scrollen, 68 procent kijkt filmpjes en 62 procent checkt het nieuws. E-mails en berichtjes lezen was daarna het populairst: 49 procent van de mannen gaf dat aan. 24 procent kijkt een aflevering van een serie, 14 procent leest een boek en 8 procent gebruikt de tijd om iemand te bellen.

Een paar mannen gebruikten als excuus “verveling”, anderen weten het aan “ontspanning” of “hygiëne”. Maar veruit het meest voorkomende antwoord – met bijna 80 procent van de stemmen – was dat de mannen zich op het toilet terugtrokken “om even wat tijd voor zichzelf te hebben”.

Andy, een dertigjarige man die in Belfast woont, vertelt dat hij gemiddeld zo’n 25 minuten op de plee zit. Hij gebruikt die tijd om “over dingen na te denken” en geeft toe dat hij door zijn toiletbezoek al wel “een paar keer” ruzie heeft gehad met zijn partner.

“Het is gewoon iets wat ik altijd al heb gedaan,” zegt hij over de telefoon. Wel overpeinst hij nu andere dingen dan vroeger. “Nu ik met mijn vriendin samenwoon, gebruik ik de tijd vaak om te bedenken wat we gaan eten of wat ik de komende dagen allemaal te doen heb. Het kan heel productief zijn om wat tijd voor mezelf te nemen.”

De 25-jarige Harry, een gymleraar uit Londen, zegt dat hij “meestal zo’n 20 tot 30 minuten” op de plee zit. “Dat doe ik al zolang ik me kan herinneren.” Hij vertelt dat hij best de tijd kan nemen voor zijn grote boodschap, maar dat dit zeker ook kan komen doordat hij op zijn telefoon zit of zelfs voetbal zit te kijken.

Psychotherapeut Benjamin Jackson, die gespecialiseerd is in mannen, vertelt dat mannen op deze manier een momentje pakken om “hun verminderde testosteronspiegels weer op te krikken”. Die vermindering wordt volgens hem veroorzaakt door dingen die bij mannen spanning veroorzaken, zoals werken, sociaal moeten doen en zelfs seks hebben.

“Ik noem het cave-time,” zegt Jackson. “Ik vraag de mannen met wie ik werk altijd waar ze wat tijd voor zichzelf weten te vinden. En als ze in kleine appartementjes of gedeelde woningen leven, is die plek vaak het toilet.”

Oxytocine, het hormoon dat een belangrijke rol lijkt te spelen bij het verbinden van sociale of intieme contacten met gevoelens van plezier, verlaagt namelijk het testosteron. “Dus als een man een flinke tijd op het toilet doorbrengt, probeert hij eigenlijk zijn verminderde spiegels weer omhoog te krijgen, zodat hij weer een wat fijner gezelschap kan zijn,” zegt Jackson.

“Om stress te verlichten, voeren mannen normaal gesproken enkelvoudige mentale taken uit, zoals een voetbalwedstrijd kijken of het nieuws lezen,” gaat hij verder. “Volgens de standaard genderstereotypen geven mannen in deze situaties de voorkeur aan denken en doen, terwijl vrouwen liever voelen en zijn. En dat is ook waarom praten met vrienden – over het algemeen – zoveel belangrijker is voor vrouwen.”

Mijn enquête lijkt dat te bevestigen: 63 procent van de mannen zei dat ze opzettelijk langer op het toilet doorbrengen omdat ze zich gefrustreerd voelen op het werk of thuis. En waarom? Omdat ze het als “veilige ruimte” beschouwen.

“Het geeft je een kans om even te resetten,” zegt Andy bijvoorbeeld. “Het is een moment dat je gegarandeerd ononderbroken doorbrengt – tijd voor jou en jou alleen.”

Het is duidelijk dat het toilet meer is dan een ruimte die alleen lichamelijk van belang is; het is ook een ruimte waar mannen psychologisch gezien even kunnen ontspannen. Dat zegt eigenlijk meer over het geestelijk welzijn van mannen dan waarom ze langer op het toilet zitten dan vrouwen.

Het cliché is dat veel mannen niet zo makkelijk praten over hun gevoelens. En daar zit misschien een kern van waarheid in: een onderzoek uit 2019 toonde aan dat 58 procent van de mannen in de VS, het VK, Canada en Australië zich nog steeds genoodzaakt voelt “om emotioneel sterk te zijn en geen zwakte te laten zien”. Wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat een toiletbezoek een beetje een soort therapiesessie is: je brengt er even een moment met jezelf door, zonder verder met iemand te hoeven praten.

“De cave is een belangrijke plek,” zegt Jackson. “Zolang mannen het maar niet gebruiken om anderen te ontwijken.”

Een van de mannen die aan mijn enquête meedeed, beschreef het toilet als plek waar hij “van een rustig momentje voor zichzelf kon genieten, zonder alle spanningen waar hij elke dag mee te maken heeft”. Die scène met Paul Rudd en Leslie Mann is wat dat betreft een stuk serieuzer dan je in eerste instantie zou denken.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE UK.

