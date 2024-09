Waarom kijken zoveel vrouwen naar gewelddadige porno?

Als vrouwen online naar porno zoeken, is dat een op de vier keer naar porno waarin geweld tegen vrouwen wordt gebruikt. Een op de twintig keer zoekt een vrouw naar verkrachtingsporno. Mannen bekijken nog steeds significant meer porno dan vrouwen, maar toch zoeken vrouwen online dubbel zo vaak naar zulke extreme vormen van seksueel materiaal.



Seth Stephens-Davidowitz, voormalig data-onderzoeker bij Google, ontdekte dit in de zoekgegevens van PornHub, die hij mocht inzien voor zijn nieuwe boek. “Uit mijn onderzoek blijkt dat meer vrouwen dan mannen geïnteresseerd zijn in porno waarin geweld tegen vrouwen voorkomt,” schreef hij.

Waarom gebruiken vrouwen zoektermen als “pijnlijk anaal”, “publieke vernedering” of “extreme gangbang”? Waarom zoeken ze naar filmpjes met tags als “dwang” of “verkrachting”? Feministische porno mag dan een opmars maken, toch tonen de cijfers dat vrouwen de meest extreme en gewelddadige vormen van porno niet schuwen.

Vrouwen fantaseren weleens over gedwongen seks, aldus een studie uit 2012. Onderzoekers van twee Amerikaanse universiteiten lieten 355 vrouwen met een koptelefoon een erotisch verkrachtingsverhaal horen (dus niet een opname van echte verkrachting), en onderzochten hoe opgewonden de vrouwen daarvan werden.

Het verhaal dat ze te horen kregen doet denken aan erotische boekjes die je bij de supermarkt koopt: de mannelijke hoofdpersoon voelt zich aangetrokken tot het vrouwelijk personage. Hij probeert haar te verleiden, maar ze gaat er niet op in, ook al vindt ze hem wel aantrekkelijk. Hij blijft het proberen, en zij blijft hem afwijzen, tot hij haar overmant en haar dwingt om seks met hem te hebben. Ze verzet zich van begin tot eind, maar omdat ze hem wel aantrekkelijk vindt, en hij haar op een fijne manier aanraakt, ervaart ze toch genot.

52 procent van de onderzochte vrouwen gaf toe weleens of regelmatig over gedwongen seks te fantaseren. 32 procent fantaseerde weleens over verkrachting, en 28 procent over gedwongen orale seks. 62 procent van de vrouwen zei in elk geval één keer over seks onder dwang te hebben gefantaseerd. De onderzoekers bekeken of dit te maken had met “seksuele schuldontwijking”, de aanname dat vrouwen uit culturen waar men aan ‘slut-shaming’ doet over gedwongen seks fantaseren om gevoelens van schuld en schaamte tegen te gaan.

Het tegenovergestelde bleek het geval: vrouwen die minder terughoudend zijn in seks, blijken meer geneigd om over gedwongen seks te fantaseren. Deze vrouwen hadden sowieso meer fantasieën, ook over niet-gedwongen seks, en ze hadden ook meer zelfvertrouwen.

Als vrouwen die weleens over verkrachting fantaseren de meest vrijgevochten vrouwen zijn, geldt dit dan ook voor vrouwen die naar gewelddadige porno kijken? Dat valt niet te zeggen, er is te weinig onderzoek naar gedaan. In een onderzoek uit 2011 werd vastgesteld dat vrouwen die geneigd zijn gewelddadige varianten van porno te kijken, zelf ook gewelddadige seks hebben meegemaakt en psychologische schade hebben opgelopen, vaak binnen hun familie.

“Vrouwen die misbruikt zijn houden daar soms problematische ideeën over seks aan over,” zei psychiater, radiomaker en schrijver Raj Persaud. “Mensen met een trauma door misbruik komen zelf vaak ook in een verkeerde relatie vol misbruik terecht. Die cyclus herhaalt zich. We weten echter niet of mensen die online naar gewelddadige porno zoeken ook in zo’n relatie zitten, of naar verkrachtingsporno zoeken omdat ze zelf ooit gedwongen zijn tot seks. Zonder vrouwen te spreken die naar zulke porno kijken, valt daar niks over te zeggen,” zei Persaud. “Wat we wel kunnen concluderen is dat de mens een obscure kant heeft, waar psychologen vaak moeilijk bij kunnen.”

Kijken vrouwen naar gewelddadige porno uit nieuwsgierigheid, omdat hun mannen dat willen, of om erbij te masturberen? We weten het niet.

Gail Dines, hoogleraar sociologie en vrouwenstudies bij Wheelock College in Boston en fanatiek anti-pornoactivist, zei: “Kijken vrouwen naar gewelddadige porno uit nieuwsgierigheid, omdat hun mannen dat willen, of om erbij te masturberen? We weten het niet. Pas als we weten hoe lang vrouwen op zulke sites blijven en we empirisch bewijs hebben over wat ze doen tijdens het kijken, kunnen we hier iets over zeggen.”

Eén ding weten we wel, zegt Dines: “Als misbruikte vrouwen naar gewelddadige porno kijken, dan nestelt het trauma zich alleen maar dieper in hun zenuwstelsel. Porno komt extra hard binnen als je iemand anders iets ziet ervaren waar je zelf een trauma aan hebt overgehouden.”

Vrouwen die fantaseren over gedwongen seks zijn schijnbaar zelfverzekerder en vrijer in hun seksualiteit, maar het is niet bekend of dat ook geldt voor vrouwen die naar geweldsporno kijken. De data tonen alleen dat vrouwen naar zulke porno zoeken, maar tot iemand dit een keer goed onderzoekt weten we niet waarom.