In deze genderneutrale kapsalon wordt dwars door seksisme heen geknipt

In een kleine zaak in Londen zijn drie vrouwen bezig de kapperswereld voorgoed te veranderen.

Barberette is een genderneutrale kapperszaak, waar klanten betalen naar wat er geknipt moet worden – niet aan de hand van wat er tussen zijn of haar benen zit. Lang haar kost 30 pond, kort haar tussen de 24 en 30 pond. Klara Vanova is eigenaar van de salon en ze wil met haar winkel een meer inclusieve kijk op het kappersvak.

Videos by VICE

“We zijn begonnen vanuit de frustratie die we hadden over hoe de kapperswereld is ingericht op gender,” vertelt ze. “Ik voelde me niet thuis tussen de kappers die ik kende, en ik wilde niet extra betalen als ik naar de kapper ging.”

Net als bij kleren en verzorgingsproducten zijn vrouwen het gewend om meer te betalen voor een bezoekje aan de kapper. Barberette zet zich ervoor in om de Britse kappersindustrie genderneutraler te krijgen, zowel in de opleidingen als in de rekening voor de klant. Ze pleiten voor salons en stylisten om met een open blik en unisex-houding de klanten te behandelen.

“De kapperswereld denkt dat het ons speciale verkooptrucje is,” zegt Vanova. “Maar dat is het niet. Het is een probleem dat we willen veranderen.”

De winkel bestaat al sinds 2012 en zowel kappers als klanten zijn geïnteresseerd in deze nieuwe benadering. Ik kom er zelf al een jaar en de laatste tijd laat ik mijn haar asymmetrisch knippen, met één opgeschoren zijkant.

Mako Bartalou begon in 2015 in Barberette, nadat zij vanuit Frankrijk in Londen was komen wonen. “Klara heeft me alles geleerd,” zegt ze.

Alle foto’s door Alice Zoo

“Op school leerde ik niet echt veel over haren knippen,” zegt Bartalou over de opleiding in Frankrijk. “Ze leerden me drie kapsels: vrouwen met kort haar, vrouwen met lang haar, en mannen met kort haar. Heel frustrerend allemaal.”



Ook in salons in Parijs moest ze kiezen tussen vrouwen knippen en kleuren, of mannen. “Barberette is de eerste plek waar ik alles kan doen,” zegt ze.



De salon heeft de gezelligheid van de huiskamer van je beste vriend. In de ruimte wordt ook kunst tentoongesteld, er liggen LGBTQ-flyers, voor-en-na-foto’s van klanten en Britse kapperstijdschriften.

Maria Campbell-White is al twee jaar klant, en ze vertelt dat ze zich altijd op haar gemak voelt hier, en dat ze naar huis gaat met het kapsel waar ze om heeft gevraagd.



“Ik ging altijd naar andere salons van bekende kappers, en vroeg dan speciaal om een beetje korte, funky kapsels. Altijd ging ik teleurgesteld naar huis. Ze begrepen gewoon niet waar ik naar op zoek was.”



“Het is grappig dat de kapperswereld is gericht op klanten, maar veel mensen uiteindelijk niet blij zijn met hoe hun haar wordt geknipt,” zegt Vanova.



Bartalou voegt toe: “Het was totaal geaccepteerd voor kappers om tegen klanten te zeggen dat ze een te rond hoofd hadden voor kort haar, of dat kort haar jongensachtig is en dat ze wel een beetje vrouwelijk kapsel moesten houden.”



“Het is jouw taak om het kapsel te knippen dat past bij de persoon,” vindt Vanova. “En deze suggestie moet niet voortkomen uit het feit dat jij niet in staat bent om een bepaald kapsel te knippen, of omdat jij er een bepaalde gedachte bij hebt. Dat is wat we willen veranderen.”



Cherene Hamilton komt inmiddels meer dan een jaar bij Barberette, en vandaag wordt er een driehoekspatroon op haar achterhoofd geschoren. Bij haar laatste kapper, in Essex, moest ze vier keer meer betalen dan mannen voor eenzelfde soort knipbeurt. “Dat is toch idioot,” zegt ze boos.



Volgens Bartalou vragen maar weinig mensen zich af waarom dat eigenlijk zo is. “Toen ik in Parijs werkte, was ik er ook niet mee bezig. En niemand van de klanten vroeg er ooit naar. Dat is waarom kappers er, tot nu toe, mee wegkomen.”

–

Vrouwen praten misschien veel, maar we horen ze te weinig. Daarom is Broadly Nederland er. Like onze pagina.