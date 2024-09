Waarom zou je eigenlijk gaan stemmen?

Als je de afgelopen dagen de tv hebt aangezet en daarop mannen in pak hebt horen kibbelen over dingen als “hypotheekrenteaftrek” en “verhuurdersheffing”, kan het best dat je denkt dat politiek 1) saai en 2) voor jou niet belangrijk is.

Dat eerste is misschien waar – als het hoogtepunt van de middag is dat iemand een ander de hand niet wilde schudden, weet je dat het qua entertainment niet bepaald niveautje Drake in de Ziggo is – maar dat tweede niet. Die mannen in pak beslissen namelijk ook over allerlei zaken die jou wél aangaan. Hoe hoog je collegegeld is bijvoorbeeld, en of je dat allemaal zelf moet betalen. Of jouw jointje volledig legaal is, of alleen door Vadertje Staat wordt gedoogd. Of je nog een beetje betaalbare woonruimte kan vinden, en of we over vijftig jaar überhaupt nog wel een planeet over hebben.

Videos by VICE

Van alle generaties die stemmen, stemmen jongeren het minst. Bij de laatste verkiezingen is maar liefst 30 tot 33 procent van de mensen tussen de 18 en 35 jaar niet naar de stembus gegaan. Dat betekent dat er 1 miljoen stemmen zijn blijven liggen, wat goed is voor 15 van de 150 zetels in de Kamer. Dat is een volwaardige partij. Als alle jonge mensen die niet stemmen een eigen partij op zouden richten en daar dan allemaal op zouden stemmen, zouden ze een significant deel van de Kamer kunnen grijpen en Den Haag eens flink op z’n kop kunnen zetten. Stel je eens voor wat we dan allemaal zouden kunnen doen. Een minister van Party. Kamervragen over dat ene lastige tentamen van Academische Vaardigheden. Een wetsvoorstel om van 4/20 een officiële feestdag te maken.



Maar goed, zover is het nog niet. Voor nu is het al genoeg als je op 15 maart je stem laat horen. Als jonge mensen het vertikken om op de fiets, bus of elektrische eenwieler te stappen om naar het stemlokaal te gaan, zullen die mannen in pak zich ook weinig van ons aantrekken. Democratie is net als een potje trefbal: het is alleen leuk als iedereen meedoet. Anders moet je ook niet gek opkijken als je opeens een snoeiharde bal in je gezicht krijgt van de hoge heren in Den Haag.

Beloof dat je op 15 maart gaat stemmen, en dan stuurt Ben & Jerry’s je een kaartje als reminder.