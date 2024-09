Het enige bedrijf dat Twitter nog wil kopen is Salesforce

Voor de onwetenden onder ons: Twitter ligt als een gewillig zwijn op de markt te pronken, maar niemand wil haar hebben. De tien jaar oude social media website groeit al lang niet meer, en wat inkomsten betreft lijkt er ook niet veel ruimte voor groei meer mogelijk.

Disney en Google zagen gister van de koop af, waardoor de aandelenkoers met ongeveer zestien dollar daalde. Toch is er nog één bedrijf die een overname overweegt: Salesforce.

Videos by VICE

Waarom?

Omdat ze meer data willen. Jouw data, om precies te zijn. “Data is de valuta van de nieuwe softwarewereld,” zei Marc Benioff, de CEO van Salesforce in een interview met de Wall Street Journal. Hij had het toen niet specifiek over Twitter, maar hij gaf wel toe dat ze actief op zoek zijn naar bedrijven met veel data.

Salesforce is een grote naam, maar de kans is vrij groot dat je nog nooit (bewust) van ze gehoord hebt.



Salesforce maakt namelijk CRM-software, een applicatie om klantrelaties bij te houden. Bedrijven die gebruikmaken van hun software hebben dan meer inzicht in potentiële nieuwe klanten zijn of bestaande zakenrelaties. Salesforce is één van de grootste namen in CRM-software, maar de kans is vrij groot dat je nog nooit (bewust) van ze gehoord hebt. Maar ga er maar van uit dat als je in een bedrijf werkt met een salesteam, de kans groot is dat zij Salesforce gebruiken.

Marc Benioff startte het bedrijf in 1999. Met een marktwaarde van bijna 50 miljard dollar is het tegenwoordig één van de grootste cloud-software bedrijven ter wereld. Nu machine learning en kunstmatige intelligentie in opkomst zijn probeert Salesforce relevant te blijven. Ze willen hun algoritmes loslaten op iets; jouw data bijvoorbeeld.

De gebruikersinformatie van de 300 miljoen maandelijkse gebruikers van Twitter is een goudmijn voor Salesforce. Het bedrijf wilde ons vanochtend niet te woord staan over mogelijke plannen. Wellicht zal de overname voor Twitteraars niet zo veel betekenen. Maar achter de schermen heeft Salesforce informatie over jouw locatie, waar je eet en drinkt, waar je werkt en wat je functie is.

De CEO van Salesforce, Marc Benioff. Foto: Thomas Cloer/Flickr

Een paar maand geleden probeerde Salesforce LinkedIn nog over te nemen om dezelfde reden, maar ze verloren van Microsoft. Benioff is zo woedend dat hij de Microsoft/LinkedIn deal nu probeert te stoppen. Dit verlies heeft Benioff alleen maar gehaaider gemaakt.

Benioff beweert nu Microsoft met de data van LinkedIn een oneerlijk voordeel krijgt op de datamarkt. Ze vinden dus eigenlijk dat Microsoft te veel weet van mensen. Ook al is dat precies wat Salesforce het liefste wil. Grote bedrijven die vechten om jouw data om je in de toekomst te beïnvloeden op een manier die de aandeelhouder nog rijker maakt.

We leven in een prachtige wereld.