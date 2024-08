Waarom zoveel neonazi’s geen vlees eten

Wist je dat veel neonazi’s veganist of vegetariër zijn? En dat dat geen toeval is? Een van de overtuigingen van extreemrechts is namelijk ‘blood and soil’. Die slogan ( blut und boden in het Duits) werd populair dankzij Walther Darré in 1930 (hoewel de gedachten erachter teruggaan naar de Völkische Bewegung uit de 19e eeuw).



Darré was de Duitse minister van Landbouw van 1933 tot 1942 en een fervent voorstander van de landbouwhervorming in Nazi-Duitsland. ‘Blut und boden’ werd deel van de Duitse identiteit, waarin het belang van etnische afkomst (bloed) wordt verbonden met het land (bodem). Tijdens de protesten van extreemrechts in Charlottesville werd de zin niet alleen gezongen om duidelijk te maken dat Amerika een plek is voor blanke mensen, maar ook dat blanke mensen etnisch en spiritueel verankerd zijn met de Amerikaanse grond.



Blut und boden benadrukt ook opvattingen over raszuiverheid en adeldom. Door verplichtingen op het gebied van eten in te voeren, kunnen mensen bewijzen dat ze etnisch superieur zijn.



Adolf Hitler – waarvan bekend is dat hij vegetariër was – zag een verband tussen zijn dieet en bepaalde rassen. In Hitler’s Table Talk: 1941-1944 is een verzameling gesprekken te horen die de Führer voerde met zijn vertrouwelingen. Hij noemt het vegetarisch dieet een natuurlijke en gezonde keuze en probeert dat te bewijzen met argumenten als ‘instincten van voorouders’ en het feit dat jonge kinderen ‘een afkeer hebben’ van vlees.



Savitri Devi ontwikkelde deze ideeën verder. Devi was een Griekse nationalist die zich specialiseerde in Ariosofie. Na de Tweede Wereldoorlog schreef ze boeken over nazi-esoterie en ethisch vegetarisme. Ze gebruikte het hindoeïsme als voorbeeld, en beweerde dat ‘egoïstische’ vegetariërs geen vlees eten omdat ze bang zijn voor vergelding in het hiernamaals. ‘Niet-egoïstische’ Arische vegetariërs tonen hun bovenmenselijke kwaliteiten en rassensuperioriteit door om het welzijn van alle wezens te geven.



Hoewel dit tegenstrijdig lijkt (hoe kan iemand strijden voor dierenrechten maar andere mensen niet belangrijk vinden?) is er een lange geschiedenis van dierenwelzijn en ecologisme binnen nationalistische gemeenschappen. De Nazi-partij had bijvoorbeeld een ‘groene vleugel’ die streed voor hervormingen in het milieu, waaronder biologische landbouw, herbebossing en bescherming van planten en dieren. Heinrich Himmler was ook vegetariër en verzette zich tegen dierproeven en dierenleed. De rechtse biologische landbouw zag verbanden tussen ras, naties, land en natuur.



Blut und boden werd door deze groep gezien als slogan voor raszuiverheid en erfgoed. De groep zag het als deel van de raszuiverheid en superioriteit van witte mensen. Veganisme op zo’n manier romantiseren kan als springplank dienen voor nationalisme.



Vandaag de dag bestaan deze ideeën nog steeds in nationalistische groeperingen. Neem bijvoorbeeld Aryanism.net. Naast artikelen over de geschiedenis, filosofie en politiek achter nationalisme, heeft de site een hele pagina gewijd aan veganisme. De anonieme auteurs claimen dat veganisme een “kenmerk van een echte nationaal-socialist” is, en een “teken van oprechte empathie en edelmoedigheid.” Het is echter niet genoeg om alleen veganist te zijn. Net als Devi is de website vastberaden dat Ariërs veganist moeten zijn vanwege ethische redenen, en niet alleen voor gezondheid of ijdelheid.



Ze verwerpen het beeld van veganisten als ‘hippies’ en claimen dat het veganistische archetype een nobele Arische strijder is. Ariërs die wel dierlijke producten eten zijn niet beter dan de niet-Arische tegenpartij en zijn niet geschikt om mee te helpen aan een ‘betere wereld’. Aryanism.net zegt dat witte mensen een genetische aanleg voor veganisme hebben en haalt de argumenten daarvoor uit de prehistorie, waar Ariërs boeren waren die granen en groenten aten, in tegenstelling tot Joden, die dieren hielden en opaten.



De gedachte dat veganisme ‘natuurlijk’ is voor blanke mensen, wordt ook verspreid door de nationalistische, minderjarige YouTube-bekendheid Jayme Louis Liardi. Hij begon zijn YouTube-carrière in 2012 met het kanaal Simply Vegan. In het begin waren zijn vlogs vrij normaal: hij tipte boeken, gaf redenen om te stoppen met het eten van dierlijke producten en maakte filmpjes over wat hij op een dag at. Maar tussen 2014 en 2015 veranderde zijn toon. Hij gedroeg zich als een ‘strijder’ met betrekking tot zijn veganisme en bekritiseerde de moderne cultuur.



Begin 2015 veranderde zijn kanaal. Hij begon te vertellen dat veganisme de enige waarheid was, een waarheid verkregen door zijn Europese erfgoed: “Dat is mijn bloed en mijn genen.” Hij nam een antiglobalistische, etnisch seperatistische houding aan. Hij werd geïnterviewd door grote nationalistische platforms als Red Ice Radio en NationalVanguard.com



Aryanism.net en Jayme Louis Liardi lijken een uitzondering op de regel. Hoewel niet alle nationalisten veganist of vegetariër zijn, zijn er in de nationalistische media veel voorbeelden van deze filosofie te vinden. Balaclava Küche, bijvoorbeeld: een vegetarisch kookkanaal op YouTube, gepresenteerd door neonazi’s. Homefront, een nationalistisch vrouwenmagazine dat zich richt op huishoudelijke problemen, publiceert vegetarische recepten voor Arische families.



Nationalistisch veganisme klinkt misschien absurd, maar het toont aan hoe complex deze ideologie is en hoe veganisme leeft onder verschillende soorten mensen. Om deze racistische bewegingen te bestrijden, moeten we ze begrijpen. We moeten begrijpen hoe een extreemrechtse beweging verenigd kan worden met overtuigingen die we normaal gesproken associëren met liberalen of linkse mensen. We moeten de diversiteit van deze beweging niet onderschatten.

