Eh, wetenschap: Waarom is er een spin vernoemd naar Leonardo DiCaprio?

Mensen vernoemen al jaren hun huisdieren – en in sommige gevallen hun kinderen – naar hun favoriete popiconen. In Amerika noemden in 2016 370 mensen hun kind ‘Khaleesi’ ter ere van de Mother of Dragons, Breaker of Chains, the Unburnt en die hele santenkraam. Zelf droom ik ervan om ooit een Franse bulldog te hebben die Wario heet.

Wetenschappers vernoemen ook constant nieuw ontdekte soorten naar beroemdheden. Maar deze namen zijn iets belangrijker: waar een baby met de naam Khaleesi als ze ouder wordt haar naam wettelijk kan veranderen, dragen de diersoorten hun naam voor altijd met zich mee. Je hebt de Agra schwarzeneggeri, een kever die vernoemd is naar de biceps van Arnold Schwarzenegger, de Aleiodes shakirae, een wesp die vernoemd is naar de heupen van Shakira en zo gaat de lijst door (het zijn er serieus heel veel).

Het is natuurlijk hartstikke schattig als je buren hun nieuwe mopshond Paul de Leeuw noemen, maar hoe ver moet het komen, wil er iemand opstaan die zegt dat het nu echt eens klaar moet zijn met het vernoemen van dieren naar beroemdheden?

Dit prachtexemplaar is een pas ontdekte spin die vernoemd werd naar Leonardo DiCaprio | Beeld: Agnarsson Lab.

Wat blijkt: soms is de enige manier om mensen aandacht te laten besteden aan je ontdekkingen om die ontdekkingen te vernoemen naar iets herkenbaars.

Afgelopen dinsdag kondigden onderzoekers de ontdekking van vijftien nieuwe spinnensoorten in de Caraïben aan. Een paar daarvan hebben ze naar beroemde mensen vernoemd, zoals Bernie Sanders, Leonardo DiCaprio en Michelle Obama.

Hoofdonderzoeker en spinnenexpert Ingo Agnarsson zei dat wetenschappers die een nieuwe diersoort ontdekken die iedere naam kunnen geven die ze willen. Veel wetenschappers vernoemen bijvoorbeeld een door hen ontdekte diersoort naar een vroegere wetenschapper of een geliefde. Het wordt alleen niet gewaardeerd om zo’n ontdekte diersoort naar jezelf te vernoemen.

“Je hebt absolute vrijheid als je een nieuwe diersoort ontdekt. Zolang je het geslacht [de taxonomische rang boven die van soort, niet de sekse, red.] maar goed hebt, kun je het iedere naam geven die je wilt,” zei Agnarsson. Het zou alleen een probleem zijn als een wetenschapper er een concreet voordeel van ondervindt. Je gaat daarom geen soorten tegenkomen die de naam Shelli dragen, bijvoorbeeld.

Eén van de spinnen is vernoemd naar Bernie Sanders | Beeld: Glynnis Fawkes

Samen met vier studenten die meededen met het onderzoek vernoemde hij de spinnen naar prominente voorvechters voor dierenbescherming en de aanpak van klimaatverandering.

Zijn spinnen heten onder andere Spintharus davidbowiei (niet de eerste diersoort die naar David Bowie wordt vernoemd), S. davidattenboroughi (bij lange na niet de eerste diersoort die naar David Attenborough is vernoemd) en S. leonardodicaprioi, waarbij Spintharus de naam van het geslacht van de spinnen is. Hoewel geen van deze namen een Latijnse vertaling heeft, is het goed gebruik binnen de wetenschap om namen te ‘verlatijnen’. Het enige dat je hoeft te doen, is een “i” toevoegen als het een mannelijke naam is, en een “ae” als het een vrouwelijke naam is.

Agnarsson zei dat sommige soorten zo hun naam krijgen omdat wetenschappers veel moeite moeten doen om het grote publiek in hun onderzoek geïnteresseerd te krijgen. Als je er de naam van een herkenbaar persoon aan hangt, krijg je mensen net iets sneller geïnteresseerd in dingen die met natuurbescherming te maken hebben. Wetenschappers kunnen er ook bepaalde menselijke eigenschappen van de dieren mee uitlichten, om ze zo beter begrijpbaar te maken.

Een foto van de spin die naar Sanders is vernoemd | Beeld: Agnarsson lab

“We zijn altijd op zoek naar manieren om natuurbescherming en klimaatverandering onder de aandacht te brengen. Op deze manier horen meer mensen erover. Als zo’n spin alleen Spintharus puertorico had geheten, had niemand erover gehoord,” zei Agnarsson.

En zoals we hebben gezien bij de mot die lijkt op het kapsel van Donald Trump, wie de schoen past…

