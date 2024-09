Waarom zweet ik ‘s nachts zoveel?

Ach, vrienden. Ze zijn net familie, maar dan leuker. Je kunt ze zelf uitkiezen, en ze zullen nooit dingen tegen je zeggen als “het is hier geen hotel”. Als je op je bek gaat, zal er altijd een klaarstaan om je op te vangen. En als je een gebroken hart hebt, is er altijd wel iemand bereid om je chocoladeijs en wodka te voeren tot je je beter voelt (of moet kotsen). Maar hoe leuk je vrienden ook zijn, ze doen soms ook heel erg domme dingen. Dingen waar ze wakker van liggen, dingen die ze liever niet met de wereld delen. Dingen die vragen bij ze oproepen die ze maar wat graag beantwoord zouden zien. Gelukkig hebben ze jou om die vragen namens hen te stellen. En gelukkig is er deze column, waarin wij hun beschamende vragen beantwoorden.

Het plakkerige scenario: Je wordt wakker nadat je de hele nacht als een blok hebt geslapen, en merkt dat je kussen helemaal doorweekt is. Godver, denk je, de kat heeft het glas water naast m’n bed omgegooid. Maar wanneer je naar het nachtkastje kijkt, zie je dat je waterglas daar nog onaangeroerd staat. Eh, is al dat vocht afkomstig van… mij?

De feiten: Als jij ’s ochtends een beetje vochtig wakker wordt, ben je niet de enige. Nachtzweet – of “nachtelijke hyperhidrosis” als je er wetenschappelijke naam aan wil geven – is eigenlijk best normaal. Uit onderzoek van de Journal of Family Practice waarbij mensen die voor iets anders bij de huisarts kwamen werden ondervraagd, bleek dat 41 procent in de voorafgaande maand last had gehad van nachtzweet.

Wat is het ergste dat kan gebeuren? Dermatoloog Dee Anna Glaser, voorzitter van de Internationale Hyperhidrosis Vereniging, zegt dat een “klassieke” oorzaak van nachtzweet tuberculose is. “Tuberculose is, natuurlijk, erg besmettelijk voor de mensen in je omgeving, en moet snel onderzocht en behandeld worden,” zegt Glaser.

Maar tuberculose is niet de enige medische aandoening die wordt geassocieerd met nachtelijk zweten. Nachtzweet kan ook een teken zijn van allerlei soorten kanker (hé, je vroeg om het ergste nieuws) inclusief lymfomen, leukemie en andere hematologische aandoeningen en bloedkankers. Hart- en longziekten worden ook geassocieerd met nachtelijk zweten, samen met neurologische aandoeningen zoals een beroerte.

“Als je het mij vraagt moet je nachtzweet altijd serieus nemen,” voegt Glaser nog toe. Heb jij al klamme handjes?

Wat er waarschijnlijk aan de hand is: Oké, nu ik je waarschijnlijk helemaal gek heb gemaakt met allerlei doemscenario’s, zijn hier een paar minder-enge-maar-nog-steeds-serieuze mogelijkheden. Glaser zegt dat nachtzweet ook veroorzaakt kan worden door iets dat beter te behandelen is, zoals een hormoonaandoening als hyperthyreoïdie, of diabetes, of zelfs een te lage bloedsuikerspiegel. Ook is de menopauze een veel voorkomende oorzaak van nachtelijke hyperhidrosis, evenals chronisch-pijnsyndroom.

Allerlei medicijnen, van aspirine tot Viagra, kunnen als bijwerking ook nachtzweet produceren. Vooral medicijnen tegen angstaanvallen en antidepressiva staan hier bekend om – tot wel 22 procent van mensen die antidepressiva slikken heeft gemeld dat ze erg zweterig worden van hun medicatie.

En heb je er weleens aan gedacht om de verwarming wat lager te zetten? (Nee, serieus.) Het eerste waar Glaser achter probeert te komen als ze een nieuwe patiënt heeft, is of de oorzaak van het overmatige zweten lichamelijk is of te maken heeft met de omgeving, of toch medisch is – en het zal je verbazen hoeveel mensen veel te warme pyjama’s dragen of onder te veel dekens kruipen. “Als jouw partner het liefst de temperatuur van de kamer op 26 graden wil hebben en jij eraan gewend bent om in een kamer te slapen waar het 16 graden is, ga je waarschijnlijk de hele nacht zweten,” zegt ze. In dat geval is de oplossing heel simpel: kleed je licht en investeer in goede vochtafstotende lakens.

Dus, moet je hier wakker van liggen? Hoewel het waarschijnlijk niet nodig is om hier slapeloze nachten van te krijgen, raadt Galser wel aan om naar de dokter te gaan als je regelmatig doorweekt wakker wordt of als dit iets nieuws voor je is – zeker als je ook vermoeidheid, koorts, koude rillingen, een hoestje of een zwak gevoel ervaart.

Probeer er ook achter te komen waar je het meeste zweet; zweterige oksels kunnen een heel ander probleem aanduiden dan zweterige handpalmen of zweet dat uit poriën over je hele lichaam komt druipen.

