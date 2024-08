Waarschijnlijk begint tegen 2050 de aftakeling van de menselijke beschaving

De menselijke beschaving gaat door de klimaatverandering waarschijnlijk in de komende tientallen jaren instorten. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Breakthrough National Centre for Climate Restoration, een Australische denktank.

In de schrijnende analyse wordt klimaatverandering “op korte of middellange termijn een existentiële bedreiging voor de menselijke beschaving” genoemd. Het artikel schetst een aannemelijk beeld van wat er de komende dertig jaar gaat gebeuren en wordt ondersteund door een voormalig hoofd van defensie en admiraal uit Australië.

De auteurs van het artikel zeggen dat de mogelijk extreem ernstige gevolgen van klimaatgerelateerde veiligheidsbedreigingen veel waarschijnlijker zijn dan eerder werd aangenomen. Wat die gevolgen precies zijn, is bijna niet te zeggen, omdat “de mensheid de afgelopen duizend jaar niet zoiets heeft meegemaakt.”

Het rapport waarschuwt dat als we zo doorgaan, “we halverwege de eeuw een ‘point of no return’ bereiken, waarin het vooruitzicht op een grotendeels onbewoonbare aarde leidt tot het uiteenvallen van landen en internationale orde.”

De enige manier om dit scenario te vermijden, is om nu in actie te komen, “op een schaal die vergelijkbaar is met de noodmobilisatie in de Tweede Wereldoorlog.” We moeten direct een industrieel systeem opzetten dat geen CO2 meer uitstoot. Alleen zo kunnen we het herstel van een veilig klimaat in gang zetten.

Op dit moment ziet het ernaar uit dat de aarde ten minste 3 graden Celsius opwarmt, wat op zijn beurt weer leidt tot gebeurtenissen die de aarde nog verder zullen opwarmen. Als dat gebeurt, zullen belangrijke ecosystemen versneld instorten, “waaronder koraalriffen, het Amazoneregenwoud en het Noordpoolgebied.”

De gevolgen daarvan zouden verwoestend zijn. Ongeveer een miljard mensen zouden gedwongen moeten verhuizen, omdat hun omstandigheden onleefbaar zouden zijn. Twee miljard mensen zouden te maken krijgen met waterschaarste. In subtropische gebieden zou de landbouw instorten, wat wereldwijd voor dramatische problemen in de voedselproductie zou leiden. Landen als de Verenigde Staten en China zouden moeite hebben om hun interne samenhang te behouden.

“Zelfs als de aarde maar 2 graden Celcius opwarmt, zouden meer dan een miljard mensen moeten worden verplaatst,” staat in het rapport. “De uiterste scenario’s zijn niet in een model te zetten. Hoogstwaarschijnlijk zou de menselijke beschaving ten einde komen.”

Het artikel is geschreven door David Spratt, de onderzoeksdirecteur van Breakthrough, en Ian Dunlop, een voormalig topman bij Shell, die eerder voorzitter was van de Australian Coal Association.

In het voorwoord spreekt Chris Berrie, een gepensioneerd admiraal en van 1998 tot 2002 het hoofd van de Australische defensie. Hij prijst het artikel, omdat “het de onverbloemde waarheid over de uitzichtloze situatie van mensen en onze planeet op tafel legt.” Hij zegt dat het rapport “een verontrustend beeld schetst van de reële mogelijkheid dat het menselijk leven op aarde op de meest afschuwelijke manier aan het uitsterven is.”

Berrie werkt nu voor het Climate Change Institute aan de Australian National University in Canberra.

Volgens Spratt is er een belangrijke reden waarom de risico’s niet goed worden begrepen. “Veel kennis die wordt geproduceerd voor beleidsmakers is te conservatief,” zegt hij. “Omdat de risico’s nu ons bestaan bedreigen, is er een nieuwe aanpak nodig om de risico’s van de klimaatverandering op de veiligheid te beoordelen. Dat kan met behulp met behulp van scenario-analyse.”

Afgelopen oktober schreef Motherboard dat het wetenschappelijk bewijs in het rapport van de Verenigde Naties voor beleidsmakers over klimaatverandering eigenlijk te optimistisch over de situatie was – ook al was iedereen het er toen over het algemeen al over eens dat de bevindingen “verwoestend” waren.

Het toekomstscenario van Breakthrough bevindt zich aan de extreme kant, maar het is vaak niet mogelijk om de waarschijnlijkheid van dit soort scenario’s te toetsen. Daarom worden volgens de auteurs de slechtst denkbare scenario’s in conventionele risicoanalyses vaak afgezwakt, ondanks dat ze wel mogelijk zijn.

Het scenario van Spratt en Dunlop laat zien hoe makkelijk het is om in een versnelde situatie terecht te komen die binnen enkele tientallen jaren tot grotendeels onbewoonbare planeet leidt.

“In dit scenario is de wereld vanaf 2050 sociaal aan het instorten en is het een regelrechte chaos,” zegt Spratt. “Maar we hebben nu nog kort de kans om dit te vermijden, als we wereldwijd alle logistieke-, plannings- en hulpmiddelen die we hebben inzetten.”