Waddup eindbaas: de verwoede pogingen van Albert Heijn om hip en jong te zijn

Ergens in je leven passeer je een grens. Niet in letterlijke zin, dat je een keertje op vakantie gaat naar het buitenland, maar een figuurlijke grens. Er komt een dag dat je niet jong meer bent. Of in elk geval, niet jong genoeg meer om het over dingen als ‘de money’ te hebben.

Albert Heijn is opgericht in 1887, 129 jaar geleden. Dat is minstens 111 jaar te oud om met emoji te strooien op social media of het over dingen te hebben als Pokémon Go en Gangnam Style. En toch gebeurt dit. Omdat de pogingen van oude mensen – of winkels, in dit geval – om jong over te komen vaak pijnlijk en/of grappig zijn, en het ook een waardevolle levensles kan zijn over hoe jijzelf op een waardige manier het hele ouder worden-gebeuren kan tackelen, zijn hier wat voorbeelden van de facebookpagina Werken bij Albert Heijn, een pagina bedoeld voor mensen die – je raadt het al – werken bij Albert Heijn.

Het eerste dat opvalt op deze pagina, is dat degene die hier de socials bijhoudt waarschijnlijk voorin de klas zat en altijd als eerste antwoord gaf op een vraag van de juf. Iemand die in de vacature las dat Albert Heijn op zoek was naar een ‘dolenthousiast social mediapersoon’ en dacht: wow! Dat ben ik, dolenthousiast. Jaha! :P :D #winning #jobforme.

Laat dit volgende even tot je indringen: er zit, ergens in het land, in een kantoor, minstens één fulltime arbeidskracht achter een laptop dit soort shit in elkaar te shoppen:

Als je vijftien bent, zoals de knaap hierboven, verdien je bij AH 3,42 euro per uur.

Gert-Jan laat als reactie onder deze video weten dat hij het volgende ezelsbruggetje heeft: “Nectarine de n van niet harig perzik p van plus haar zo onthou ik ze als je de rest niet uit elkaar kan houden.”

Net als je denkt dat het niet erger kan, dan is daar vlogger Paul. Zoals het een goede vlogger betaamt draagt vlogger Paul zijn pet verkeerd om. Vlogger Paul legt dingen als de zelfscankassa op een speelse manier uit.

Een van zijn leukere klussen als vlogger is het bezoek aan Annie, die na vijftig jaar bij Albert Heijn met pensioen gaat. Toen Annie begon met werken, bestond het internet nog niet. Nu zit ze ineens in een vlog. Wat een wereld.

Het voordeel van doodvriezen? Nooit meer hoeven werken bij Albert Heijn.