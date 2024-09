Waka Flocka en andere beroemdheden verbannen van cruisemaatschappij door poep-incident

Stel je voor: je zit op een cruiseschip. Niet zomaar eentje, maar het feestschip van New England Patriots-speler Rob Gronkowski, dat wordt gerund door Norwegian Cruise Line. De ziltige zeelucht mengt zich met de geur van zweet en zoete cocktails, terwijl de hitte van de knallende zon iedereen nog zatter maakt. Het leven is heerlijk. De gastheer is in zijn nopjes. Alles is prima. Dit is precies wat je voor ogen had.

Plotseling ruik je iets dat je gewelddadig uit de vakantiesfeer haalt. Wat is het? Nou, ouwe reus, dat is dus poep.

TMZ meldt dat Waka Flocka Flame en DJ Whoo Kid samen met nog een rits andere beroemdheden op de zwarte lijst van Norwegian Cruise Line staan. Dit is blijkbaar omdat er tijdens het feest van Rob Gronkowski vorig jaar iemand op het dek heeft gepoept en vervolgens heeft die persoon twintig dollar in zijn drol heeft gestopt als fooi voor de schoonmaker.

Dit is wat Whoo Kid tegen TMZ te zeggen had: “Iemand heeft gescheten op de boot. Iemand heeft bij het zwembad gepoept en twintig dollar in zijn eigen poep gestopt.” De dj was ook niet te beroerd om een mogelijke dader aan te wijzen. Volgens hem is Flo Rida wel iemand die zoiets zou flikken.